Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagich
Aksessuarlar bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Momax kompaniyasi yangi magnit portativ quvvatlagich — Q.Pass X qurilmasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet kelgusi yillarga moʻljallangan Xitoy Milliy standartlariga toʻla javob berishi hamda oʻziga xos texnik imkoniyatlari bilan eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tashqi akkumulyator 5000 mA/soat sigʻimga ega boʻlib, u 298 yuan narxda sotuvga chiqarildi. Qurilmaning asosiy dizayn yechimlaridan biri — uning boʻlajak iPhone 18 Pro smartfonining maxsus qizil rangiga moslashtirilgani boʻlib, bu ushbu brend muxlislari uchun oʻziga xos uygʻunlikni taʼminlaydi.
Texnik koʻrsatkichlar va ixcham dizaynQurilmaning qalinligi atigi 8,3 millimetrni tashkil etadi, vazni esa taxminan 125 grammni tashkil qiladi. Bunday yengil va yupqa korpusda ishlanganligi uning kundalik foydalanishda, ayniqsa smartfon bilan birga olib yurishda juda qulay ekanini koʻrsatadi.
Smartfonga mustahkam oʻrnashishini taʼminlash uchun korpus ichiga 18 ta kuchli N52 neodimiy-temir-bor magnitlari oʻrnatilgan. Bu esa quvvatlash jarayonida akkumulyatorning sirpanib ketishi yoki uzilib qolishining oldini oladi.
Smart funksiyalar va zaryadlash imkoniyatlariGadjet USB-C porti bilan jihozlangan boʻlib, u 20 vattgacha boʻlgan quvvatda simli quvvatlashni hamda 18 vattli kirish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, maksimal quvvati 15 vatt boʻlgan simsiz quvvatlash funksiyasi ham mavjud boʻlib, iPhone qurilmalari uchun bu koʻrsatkich 7,5 vattni tashkil qiladi.
Qurilmaning eng ilgʻor jihatlaridan biri — uning maxsus Recharge Hub ilovasiga ulanish imkoniyatidir. Foydalanuvchilar ushbu ilova yordamida akkumulyatorning qolgan quvvati, harorati, zaryadlash va tushirish sikllari soni, port quvvati, kuchlanish hamda tok kabi barcha muhim ish parametrlarini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin.
…