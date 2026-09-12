Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagich

·44·Texno
Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagich

Aksessuarlar bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Momax kompaniyasi yangi magnit portativ quvvatlagich — Q.Pass X qurilmasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet kelgusi yillarga moʻljallangan Xitoy Milliy standartlariga toʻla javob berishi hamda oʻziga xos texnik imkoniyatlari bilan eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tashqi akkumulyator 5000 mA/soat sigʻimga ega boʻlib, u 298 yuan narxda sotuvga chiqarildi. Qurilmaning asosiy dizayn yechimlaridan biri — uning boʻlajak iPhone 18 Pro smartfonining maxsus qizil rangiga moslashtirilgani boʻlib, bu ushbu brend muxlislari uchun oʻziga xos uygʻunlikni taʼminlaydi.

Texnik koʻrsatkichlar va ixcham dizayn

Qurilmaning qalinligi atigi 8,3 millimetrni tashkil etadi, vazni esa taxminan 125 grammni tashkil qiladi. Bunday yengil va yupqa korpusda ishlanganligi uning kundalik foydalanishda, ayniqsa smartfon bilan birga olib yurishda juda qulay ekanini koʻrsatadi.

Smartfonga mustahkam oʻrnashishini taʼminlash uchun korpus ichiga 18 ta kuchli N52 neodimiy-temir-bor magnitlari oʻrnatilgan. Bu esa quvvatlash jarayonida akkumulyatorning sirpanib ketishi yoki uzilib qolishining oldini oladi.

Smart funksiyalar va zaryadlash imkoniyatlari

Gadjet USB-C porti bilan jihozlangan boʻlib, u 20 vattgacha boʻlgan quvvatda simli quvvatlashni hamda 18 vattli kirish quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, maksimal quvvati 15 vatt boʻlgan simsiz quvvatlash funksiyasi ham mavjud boʻlib, iPhone qurilmalari uchun bu koʻrsatkich 7,5 vattni tashkil qiladi.

Qurilmaning eng ilgʻor jihatlaridan biri — uning maxsus Recharge Hub ilovasiga ulanish imkoniyatidir. Foydalanuvchilar ushbu ilova yordamida akkumulyatorning qolgan quvvati, harorati, zaryadlash va tushirish sikllari soni, port quvvati, kuchlanish hamda tok kabi barcha muhim ish parametrlarini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin.

MomaxQ.Pass XPowerbankiPhone 18 ProTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 13:26Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiNubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiBugun, 12:52Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiBugun, 11:55Yaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiYaponiya 2040-yilga borib Oysur’atda mikrochiplar zavodini qurmoqchiBugun, 11:24Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiSamsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiBugun, 05:51SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiSpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiBugun, 05:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi