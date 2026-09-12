Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi

·39·Sport
Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi

Fransiyalik hujumchi Kylian Mbappe Real Madrid safida bosh murabbiy sifatida ish boshlagan Joze Mourinyo qoʻl ostidagi dastlabki taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Unga koʻra, portugaliyalik mutaxassisning oʻtkir aqli va taktik tafakkuri jamoaga qoʻshilgan yulduz futbolchida eng katta taassurot qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com va MaxiFoot nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yozda Ispaniya klubiga koʻchib oʻtgan 27 yoshli futbolchi mavsum boshini juda sermahsul oʻtkazmoqda. U La Liganing dastlabki toʻrtta uchrashuvidayoq raqiblar darvozasiga toʻrtta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.

Maydondagi aniq yoʻnalish va taktik yetakchilik

Qisqa fursat ichida murabbiy bilan ishlagan Kylian Mbappe Jose Maurinyoning oʻyin borasidagi qarashlari naqadar mukammal ekanini alohida taʼkidladi. Hujumchining fikricha, bosh murabbiyning aniq koʻrsatmalari va aniq rejalari jamoaning muvaffaqiyatli oʻyin koʻrsatishida asosiy omil boʻlmoqda.

“Qanday murabbiy deysizmi? Juda aqlli! Men bu insonning intellektidan hayratda qoldim”, — deya Kylian Mbappening soʻzlarini keltiradi MaxiFoot. Futbolchi dunyoga mashhur murabbiyning oʻziga xos xususiyatlari tasodif emasligini ham qoʻshimcha qildi.

Mavsumning yorqin starti va Chempionlar ligasidagi gʻalaba

Fransiyalik futbolchining fikricha, har bir oʻyinchi uchun maydonda nima qilish kerakligini va qayerga qarab ketayotganini aniq tushunish juda muhim. Joze Mourinyo aynan shunday ishonch va aniq yoʻnalishni taqdim eta olmoqda.

Hozirgi statistik koʻrsatkichlar bu hamkorlikning naqadar samarali ketayotganini koʻrsatib turibdi. La Ligadagi 4 ta oʻyinda 4 ta gol urgan Mbappe, shuningdek, Chempionlar ligasi doirasida Inter jamoasiga qarshi kechgan bahsda ham oʻz ҳissasini qoʻshib, Real Madridning 2:1 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi.

Kylian MbappeJose MourinhoReal MadridLa LigaChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBruno Fernandesh jarohat xavotiri bilan Manchester derbisiga hozirlanmoqdaBugun, 15:33Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Kylian Mbappe: "Mendan yaxshiroq oʻyinchi boʻlmadi"Bugun, 14:10Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiBugun, 12:15Franco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiFranco Mastantuono Lionel Messi rekordini yangiladiBugun, 11:51Kilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiKilian Mbappe "diktator" memiga munosabat bildirdiBugun, 11:33Xabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiXabi Alonso Joau Pedroni Erling Xoland darajasiga qoʻydiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi