Kylian Mbappe Jose Maurinyoning intellektidan hayratda qolganini aytdi
Fransiyalik hujumchi Kylian Mbappe Real Madrid safida bosh murabbiy sifatida ish boshlagan Joze Mourinyo qoʻl ostidagi dastlabki taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Unga koʻra, portugaliyalik mutaxassisning oʻtkir aqli va taktik tafakkuri jamoaga qoʻshilgan yulduz futbolchida eng katta taassurot qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com va MaxiFoot nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yozda Ispaniya klubiga koʻchib oʻtgan 27 yoshli futbolchi mavsum boshini juda sermahsul oʻtkazmoqda. U La Liganing dastlabki toʻrtta uchrashuvidayoq raqiblar darvozasiga toʻrtta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.
Maydondagi aniq yoʻnalish va taktik yetakchilikQisqa fursat ichida murabbiy bilan ishlagan Kylian Mbappe Jose Maurinyoning oʻyin borasidagi qarashlari naqadar mukammal ekanini alohida taʼkidladi. Hujumchining fikricha, bosh murabbiyning aniq koʻrsatmalari va aniq rejalari jamoaning muvaffaqiyatli oʻyin koʻrsatishida asosiy omil boʻlmoqda.
“Qanday murabbiy deysizmi? Juda aqlli! Men bu insonning intellektidan hayratda qoldim”, — deya Kylian Mbappening soʻzlarini keltiradi MaxiFoot. Futbolchi dunyoga mashhur murabbiyning oʻziga xos xususiyatlari tasodif emasligini ham qoʻshimcha qildi.
Mavsumning yorqin starti va Chempionlar ligasidagi gʻalabaFransiyalik futbolchining fikricha, har bir oʻyinchi uchun maydonda nima qilish kerakligini va qayerga qarab ketayotganini aniq tushunish juda muhim. Joze Mourinyo aynan shunday ishonch va aniq yoʻnalishni taqdim eta olmoqda.
Hozirgi statistik koʻrsatkichlar bu hamkorlikning naqadar samarali ketayotganini koʻrsatib turibdi. La Ligadagi 4 ta oʻyinda 4 ta gol urgan Mbappe, shuningdek, Chempionlar ligasi doirasida Inter jamoasiga qarshi kechgan bahsda ham oʻz ҳissasini qoʻshib, Real Madridning 2:1 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi.
…