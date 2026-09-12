SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdi

·40·Texno
SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdi

Jahon yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab kelgan kompaniyalar oʻrtasidagi raqobat kuchayib bormoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, joriy yilning ikkinchi choragida Xitoyning yirik ishlab chiqaruvchisi SMIC mantiqiy hisoblash chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha bozordagi eng yuqori daromad oʻsishini qayd etdi va bu borada raqobatni keskinlashtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisobot davrida SMIC kompaniyasining umumiy tushumi 3 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich oʻtgan chorak bilan taqqoslanganda naq 20 foizga koʻp ekanligini koʻrsatadi. Mazkur tahlilda faqat mantiqiy hisoblash chiplari inobatga olingan boʻlib, xotira chiplari ishlab chiqarish koʻrsatkichlari hisobga olinmagan.

Bozordagi kuchlar nisbati va Samsungʼning natijalari

Hozirgi kunda SMIC jahondagi uchinchi yirik chip ishlab chiqaruvchi kompaniya maqomiga ega. Eng eʼtiborli jihati shundaki, xitoylik ishlab chiqaruvchining Janubiy Koreya giganti Samsungʼdan ortda qolish koʻrsatkichi juda kichik hajmga tushib qoldi.

Xabarga koʻra, Samsung ikkinchi chorakda oʻz daromadini atigi 1,8 foizga oshirib, 3,26 milliard dollarga yetkazdi. Qizigʻi shundaki, ushbu oʻsish surʼati dunyodagi oʻnta yirik chip ishlab chiqaruvchi kompaniyalar orasida eng past natija boʻldi. Natijada SMIC va Samsung oʻrtasidagi tafovut qisqarib, bozor ulushini taqsimlashda muhim oʻzgarishlar yuzaga kelmoqda.

TSMC – bozorning mutlaq hukmdori

Bozordagi umumiy vaziyatga nazar tashlasak, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hamon oʻzining soʻzsiz ustunligini saqlab qolmoqda. Sanoatning asosiy ustuni hisoblangan TSMC kompaniyasiga raqobat qilish hozircha boshqa oʻyinchilar uchun qiyin kechmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, TSMC daromadi ikkinchi chorakda 12,1 foizga oʻsib, ulkan 40,2 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich mazkur yoʻnalishdagi boshqa barcha yetakchi kompaniyalarning umumiy jamlangan tushumidan ham bir necha barobar koʻpdir.

Hozirgi vaqtda TSMC jahon yarimoʻtkazgichlar bozorining naq 72,5 foiz ulushini nazorat qilmoqda. Sanoat tahlilchilarining fikricha, SMIC kabi kompaniyalarning jadal oʻsib borishi va daromadni oshirishi kelgusida global texnologiya bozoridagi mavjud muvozanatga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.

SMICSamsungTSMCTexnologiyaYarimoʻtkazgichlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozBugun, 15:54O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiBugun, 15:00Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraBugun, 14:59Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiDwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiBugun, 14:30Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 13:26Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiNubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!