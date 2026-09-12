SMIC yarimoʻtkazgichlar bozorida Samsungʼga yaqinlashdi
Jahon yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab kelgan kompaniyalar oʻrtasidagi raqobat kuchayib bormoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, joriy yilning ikkinchi choragida Xitoyning yirik ishlab chiqaruvchisi SMIC mantiqiy hisoblash chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha bozordagi eng yuqori daromad oʻsishini qayd etdi va bu borada raqobatni keskinlashtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hisobot davrida SMIC kompaniyasining umumiy tushumi 3 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich oʻtgan chorak bilan taqqoslanganda naq 20 foizga koʻp ekanligini koʻrsatadi. Mazkur tahlilda faqat mantiqiy hisoblash chiplari inobatga olingan boʻlib, xotira chiplari ishlab chiqarish koʻrsatkichlari hisobga olinmagan.
Bozordagi kuchlar nisbati va Samsungʼning natijalariHozirgi kunda SMIC jahondagi uchinchi yirik chip ishlab chiqaruvchi kompaniya maqomiga ega. Eng eʼtiborli jihati shundaki, xitoylik ishlab chiqaruvchining Janubiy Koreya giganti Samsungʼdan ortda qolish koʻrsatkichi juda kichik hajmga tushib qoldi.
Xabarga koʻra, Samsung ikkinchi chorakda oʻz daromadini atigi 1,8 foizga oshirib, 3,26 milliard dollarga yetkazdi. Qizigʻi shundaki, ushbu oʻsish surʼati dunyodagi oʻnta yirik chip ishlab chiqaruvchi kompaniyalar orasida eng past natija boʻldi. Natijada SMIC va Samsung oʻrtasidagi tafovut qisqarib, bozor ulushini taqsimlashda muhim oʻzgarishlar yuzaga kelmoqda.
TSMC – bozorning mutlaq hukmdoriBozordagi umumiy vaziyatga nazar tashlasak, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hamon oʻzining soʻzsiz ustunligini saqlab qolmoqda. Sanoatning asosiy ustuni hisoblangan TSMC kompaniyasiga raqobat qilish hozircha boshqa oʻyinchilar uchun qiyin kechmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, TSMC daromadi ikkinchi chorakda 12,1 foizga oʻsib, ulkan 40,2 milliard dollarni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich mazkur yoʻnalishdagi boshqa barcha yetakchi kompaniyalarning umumiy jamlangan tushumidan ham bir necha barobar koʻpdir.
Hozirgi vaqtda TSMC jahon yarimoʻtkazgichlar bozorining naq 72,5 foiz ulushini nazorat qilmoqda. Sanoat tahlilchilarining fikricha, SMIC kabi kompaniyalarning jadal oʻsib borishi va daromadni oshirishi kelgusida global texnologiya bozoridagi mavjud muvozanatga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.
…