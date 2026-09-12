Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kamera

·14·Texno
Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kamera

Samsung kompaniyasining byudjet turkumidagi yangi Samsung Galaxy A08 smartfoni kutilgan taqdimotidan oldinroq savdoga chiqarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma Birlashgan Arab Amirliklaridagi mahalliy internet-doʻkonlardan birining katalogida paydo boʻlib, xaridorlarga taqdim etila boshladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha BAA bozorida smartofonning boshlangʻich 4 GB tezkor va 64 GB doimiy xotiraga ega versiyasi sotilmoqda. Uni xarid qilish uchun taxminan 625 dirham yoki 170 AQSh dollari miqdorida mablagʻ talab etiladi. Bu narx qurilmani ommaviy xaridorlar uchun yanada qulay va jozibador qiladi.

Asosiy texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Yangi avlod modeli avvalgisi bilan solishtirganda bir qator ijobiy oʻzgarishlarni olgan. Xususan, Samsung Galaxy A08 qurilmasi 1600 × 720 piksellar kengaytmali hamda 90 Hz yanglanish chastotasiga ega yirik 6,7 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Old kamera 8 megapikselli linzaga tayanadi.

Orqa panelda esa asosiy qoʻshaloq kamera moduli joylashgan boʻlib, u 50 megapikselli bosh datchik hamda 2 megapikselli yordamchi sensorlarni oʻz ichiga oladi. Bunday kamera jamlanmasi kundalik suratga olish vazifalarini sifatli bajarish imkonini beradi.

Batareya va unumdorlikdagi yangiliklar

Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning akkumulyatoridir. Manbaga koʻra, akkumulyator sigʻimi oldingi Samsung Galaxy A07 modeli bilan taqqoslaganda naqd 20 foizga oshirilib, 6000 mA·ch ga yetkazilgan. Shuningdek, 25 W quvvatga ega simli quvvatlash texnologiyasi ham qoʻllab-quvvatlanadi.

Ishlash unumdorligiga kelsak, doʻkon tavsifida maksimal chastotasi 2,2 GGs boʻlgan nomaʼlum sakkiz yadroli protsessor koʻrsatilgan. Biroq bundan oldinroq ushbu smartfonda MediaTek Helio G99 protsessori oʻrnatilishi haqida maʼlumotlar tarqalgan edi.

Smartfon korpusining qalinligi atigi 8 millimetrni tashkil etadi. Foydalanuvchilar qulayligi uchun ikkita SIM-karta ochkosi mavjud boʻlib, korpus chang hamda tomchilardan himoya qiluvchi IP64 darajasiga ega.

SamsungGalaxy A08SmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiO‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladiBugun, 15:00Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiDwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiBugun, 14:30Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 13:26Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiNubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiBugun, 12:52Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichMomax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichBugun, 12:22Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!