O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladi

·11·Texno
O‘zbekistonda Milliy ma’lumotlar platformasi ishga tushiriladi

O‘zbekistonda davlat boshqaruvini raqamlashtirish, sun’iy intellekt texnologiyalarini hayotga tatbiq etish va idoraviy tarqoqlikka chek qo‘yishga qaratilgan inqilobiy qaror qabul qilindi. Prezidentning PF–190-son farmoniga muvofiq, mamlakatda Ochiq ma’lumotlar portali negizida yagona Milliy ma’lumotlar platformasi yaratiladi va 2027 yil 1 iyulga qadar to‘liq ishga tushiriladi. Hozirgacha turli vazirlik va idoralarda turlicha formatlarda saqlanib, o‘zaro muvofiqlashmagan ulkan ma’lumotlar bazalari endilikda yagona raqamli standartga keltiriladi. Bu tizim shunchaki statistika banki emas, balki sun’iy intellekt modellarini o‘qitish, biznes yukini keskin kamaytirish hamda fuqarolar va tadqiqotchilar uchun ochiqlikni ta’minlovchi milliy strategik xabga aylanadi. Xo‘sh, ushbu platforma qanday ishlaydi, sun’iy intellekt uchun qanday ma’lumotlar joylashtiriladi va ushbu yangilanishdan oddiy fuqaro, biznes va davlat qanday naf ko‘radi?

Eski muammoga raqamli barham: «Har bir idorada — alohida ma’lumot» yondashuvi tugaydi

Bugungi kunda vazirlik va idoralarda katta hajmda ma’lumot to‘plansa-da, ularning tarqoqligi qator to‘siqlarni keltirib chiqarmoqda edi:

  • Bir-birini «ko‘rmaydigan» tizimlar: Ma’lumotlar turli idoralarda har xil formatda yuritilgani sababli ularni o‘zaro almashish va kompleks tahlil qilish nihoyatda murakkab edi;

  • Yagona standartlar va identifikatorlar: Platforma orqali barcha davlat organlarining ma’lumotlar bazalari yagona klassifikatorlar, metama’lumotlar va umumiy formatlar asosida bosqichma-bosqich yagona zanjirga integratsiya qilinadi;

  • Mutlaq shaffoflik va sifat: Davlat organlarining axborot resurslari sifatli, ishonchli va real vaqtda yangilanib boradigan markaziy boshqaruv tizimiga o‘tadi.

Sun’iy intellekt va Big Data: Platforma ichida nimalar bo‘ladi?

Milliy ma’lumotlar platformasi zamonaviy dunyoning eng ilg‘or texnologiyalari bilan jihozlanadi:

  • Sun’iy intellekt (AI) modellarini o‘qitish: Mahalliy sun’iy intellekt ishlanmalarini rivojlantirish uchun maxsus saralangan katta ma’lumotlar to‘plami ochiq taqdim etiladi;

  • 50 ta egasizlantirilgan mikroma’lumot to‘plami: Shaxsga doir ma’lumotlar daxlsizligini saqlagan holda, chuqur tahlillar o‘tkazish uchun 50 ta yirik maxsus baza platformaga yuklanadi;

  • BI-tahlil va mashinali o‘qitish: Davlat darajasida prognozlash uchun zamonaviy Business Intelligence (BI) tahliliy panellari va mashinali o‘qitish vositalari joriy etiladi;

  • API-servislar va versiyalash: Tizimlar o‘rtasida avtomatik ma’lumot almashish uchun API-servislar hamda ma’lumotlar o‘zgarishini kuzatib boruvchi versiyalash funksiyalari ishga tushadi;

  • Xavfsizlik va maxfiylik kafolati: Shaxsga doir barcha ma’lumotlar qat’iy xavfsizlik protokollari asosida to‘liq himoyalanadi.

Kimga qanday foyda? Biznesdan tortib oddiy jamoatchilikkacha

Yangi tizim jamiyatning barcha qatlamlari uchun birdek foydali natija beradi:

  • Davlat idoralari uchun: Qog‘ozbozlik va uzoq davom etadigan rasmiy xat almashinuviga chek qo‘yilib, qarorlar aniq va dolzarb raqamlarga tayangan holda tezkor qabul qilinadi;

  • Milliy statistika uchun: Turli tashkilotlardan qayta-qayta hisobot talab qilish amaliyoti bekor bo‘ladi, statistika ma’muriy manbalardan to‘g‘ridan to‘g‘ri, tezkor shakllantiriladi;

  • Biznes va tadbirkorlar uchun: Idoralarga ortiqcha hisobotlar topshirish yuki yengillashadi, tadbirkorlar o‘z startaplari va bozor tahlillari uchun ishonchli ma’lumotlarga oson kirish imkoniga ega bo‘ladi;

  • Jurnalistlar va tadqiqotchilar uchun: Ochiq, qayta ishlash mumkin bo‘lgan va qulay raqamlar bazasi jurnalistik surishtiruvlar va ilmiy tadqiqotlar sifatini keskin oshiradi.

Ma’lumotlarning shunchaki serverlarda chang bosib yotishi davri o‘tdi. O‘zbekiston davlat boshqaruvida ma’lumotni milliy strategik va iqtisodiy resursga aylantirish orqali raqamli iqtisodiyotda sifat jihatidan yangi bosqichga chiqmoqda.

Sizningcha, davlat ma’lumotlarining yagona markazga birlashtirilishi va sun’iy intellektga yo‘naltirilishi idoralardagi korrupsiya va byurokratiyani qanchalik qisqartiradi? Ochiq ma’lumotlar bazasidan birinchi navbatda biznesning qaysi yo‘nalishlari ko‘proq foyda ko‘rishi mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz raqamli kelajagiga oid ushbu muhim tahlilni barcha soha vakillariga ulashing!

Milliy ma’lumotlar platformasiPF-190Sun’iy intellektOchiq ma’lumotlar portali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraBugun, 14:59Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiDwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiBugun, 14:30Huawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiHuawei Mate XT 2 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 13:26Nubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiNubia sunʼiy intellektga ixtisoslashgan NaviX Ultra smartfonini taqdim etdiBugun, 12:52Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichMomax Q.Pass X: iPhone 18 Pro uchun oʻta yupqa magnit quvvatlagichBugun, 12:22Apple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiApple kompaniyasi iPhone Duo sizdirilishi va maxfiylik haqida gapirdiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!
Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!