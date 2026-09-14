Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldi
Mobilsozlik bozorida yangi texnologik marralar zabt etilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Oppo kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — Oppo Find X10 Pro Max smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilma dunyoda ilk bor uchta 200 megapikselli kameralar jamlanmasi bilan jihozlangani bilan butun dunyo ekspertlari va texnologiya ishqibozlarining eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdim etilgan yangi flagmanning texnik imkoniyatlari orasida ayniqsa bosh sensor alohida ahamiyat kasb etadi. Insayder maʼlumotlariga koʻra, smartfonda Samsung Semiconductor tomonidan ishlab chiqarilgan HPC matrizasidan foydalanilgan. Ushbu komponent mobil fotografiya sohasida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.
Kelajakdagi flagmanlar uchun poydevorTaniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga tayanib, ixbt.com nashri Oppo va Samsung kompaniyalari oʻrtasidagi kutilmagan bogliqlikni ochib berdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu innovatsion sensor kelgusida Janubiy Koreya gigantining eng asosiy qurilmalaridan biriga aylanadi.
Xususan, Oppo Find X10 Pro Max da qoʻllanilgan asosiy matrisaning asosiy xususiyatlari Samsung kompaniyasining kelgusi yillarda chiqarilishi rejalashtirilgan Galaxy S27 Ultra modeli uchun moʻljallangan HP6 sensori bilan taxminan 90 foizga mos keladi. Bu esa Oppo oʻz qurilmalarida eng soʻnggi va istiqbolli ishlanmalarni tatbiq etishga intilayotganini koʻrsatadi.
Smartfonlar qatoridagi farqlarIshlab chiqaruvchi yangi turkumdagi modellarni imkoniyatlaridan kelib chiqib tabaqalashtirgan. Xususan, seriyaning standart talqini boʻlgan Oppo Find X10 modeli ikkita 200 megapikselli kamera bilan taʼminlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga flagman imkoniyatlaridan biroz qulayroq narxlarda foydalanish imkonini beradi.
Pro Max versiyasi esa uchta shunday ultra-yuqori aniqlikdagi sensorlarni oʻz ichiga olib, mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu yondashuv bozorda yetakchilik uchun kurashayotgan brendlarning optika va sensorlar yoʻnalishidagi raqobatini yanada kuchaytiradi.
Oppo Find X10 Pro Max modeli va uning texnologik xususiyatlari kelgusida Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida qanday natija koʻrsatishiga zamin hozirlamoqda. Mutaxassislar ushbu hamkorlik yoki texnologik oʻxshashliklar kelgusi yillarda smartfon sanoatining rivojlanish vektorini belgilab berishini taʼkidlamoqda.
Izohlar 0
…