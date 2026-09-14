Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldi

·4·Texno
Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldi

Mobilsozlik bozorida yangi texnologik marralar zabt etilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Oppo kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — Oppo Find X10 Pro Max smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilma dunyoda ilk bor uchta 200 megapikselli kameralar jamlanmasi bilan jihozlangani bilan butun dunyo ekspertlari va texnologiya ishqibozlarining eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan yangi flagmanning texnik imkoniyatlari orasida ayniqsa bosh sensor alohida ahamiyat kasb etadi. Insayder maʼlumotlariga koʻra, smartfonda Samsung Semiconductor tomonidan ishlab chiqarilgan HPC matrizasidan foydalanilgan. Ushbu komponent mobil fotografiya sohasida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.

Kelajakdagi flagmanlar uchun poydevor

Taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga tayanib, ixbt.com nashri Oppo va Samsung kompaniyalari oʻrtasidagi kutilmagan bogliqlikni ochib berdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu innovatsion sensor kelgusida Janubiy Koreya gigantining eng asosiy qurilmalaridan biriga aylanadi.

Xususan, Oppo Find X10 Pro Max da qoʻllanilgan asosiy matrisaning asosiy xususiyatlari Samsung kompaniyasining kelgusi yillarda chiqarilishi rejalashtirilgan Galaxy S27 Ultra modeli uchun moʻljallangan HP6 sensori bilan taxminan 90 foizga mos keladi. Bu esa Oppo oʻz qurilmalarida eng soʻnggi va istiqbolli ishlanmalarni tatbiq etishga intilayotganini koʻrsatadi.

Smartfonlar qatoridagi farqlar

Ishlab chiqaruvchi yangi turkumdagi modellarni imkoniyatlaridan kelib chiqib tabaqalashtirgan. Xususan, seriyaning standart talqini boʻlgan Oppo Find X10 modeli ikkita 200 megapikselli kamera bilan taʼminlanadi. Bu esa foydalanuvchilarga flagman imkoniyatlaridan biroz qulayroq narxlarda foydalanish imkonini beradi.

Pro Max versiyasi esa uchta shunday ultra-yuqori aniqlikdagi sensorlarni oʻz ichiga olib, mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu yondashuv bozorda yetakchilik uchun kurashayotgan brendlarning optika va sensorlar yoʻnalishidagi raqobatini yanada kuchaytiradi.

Oppo Find X10 Pro Max modeli va uning texnologik xususiyatlari kelgusida Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida qanday natija koʻrsatishiga zamin hozirlamoqda. Mutaxassislar ushbu hamkorlik yoki texnologik oʻxshashliklar kelgusi yillarda smartfon sanoatining rivojlanish vektorini belgilab berishini taʼkidlamoqda.

OppoSamsungSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiSamsung Galaxy S24 flagmanlari yangi sunʼiy intellekt funksiyalariga ega boʻldiBugun, 17:55Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfHuawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yuzni tanish texnologiyali yangi qulfBugun, 17:24Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiBugun, 16:56iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiBugun, 15:53Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 15:28Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviInqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi