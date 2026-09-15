Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdi

·8·Sport
Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining futbol dasturida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Filippinni 5:1 hisobida mag‘lub etib, turnirga ishonchli start oldi.
  • Ravshan Haydarov boshchiligidagi jamoa o‘yin davomida to‘liq ustunlikni qo‘lga olib, O‘rinboyev, Saidnurullayev (dubl), Fayzullayev va Reimovning gollari evaziga yirik g‘alabaga erishdi.
  • Filippinliklar 51-daqiqada bir futbolchisi Muensning chetlatilishi va Merino tomonidan urilgan yagona gol bilan javob qaytara olmadi.

Osiyo o‘yinlarining futbol dasturi Yangi O‘zbekiston olimpiya terma jamoasining yorqin va shiddatli g‘alabasi bilan start oldi. Musobaqaning 1-turi doirasida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Filippin yoshlariga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz beshta gol urdi va 5:1 hisobidagi ishonchli yirik g‘alabani rasmiylashtirdi. Tajribali mutaxassis Ravshan Haydarov boshchiligidagi «oq bo‘rilar» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq to‘liq tashabbusni qo‘lga olib, raqib jarima maydonida haqiqiy bosim o‘rnatdi. O‘yindagi hisob 30-daqiqada O‘rinboyev tomonidan ochilgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Saidnurullayevning dubli, Fayzullayevning chaqqon goli hamda Reimovning aniq zarbasi filippinliklarni butunlay taslim etdi.

Raqibning 51-daqiqada bir futbolchisi (Muens) chetlatilib, kamchilikda qolishi va Merino tomonidan urilgan yagona javob to‘pi ham o‘yin ssenariysini o‘zgartira olmadi. Ushbu yorqin g‘alaba bilan guruh peshqadamiga aylangan vakillarimiz endilikda 18 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 2-turda Kuvaytga qarshi bahs olib boradi. Xo‘sh, Haydarov shogirdlari turnirdagi favoritlik maqomini qay darajada oqladi, Kuvayt bilan bo‘lajak uchrashuv oldidan kuchlar nisbati qanday va oltin medal sari yo‘l qanday shakllanmoqda?

«Yashil maydonda to‘liq ustunlik»: O‘zbekistonning 5:1 hisobidagi g‘alaba xronikasi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan muhim daqiqalar va qahramonlar:

  • 30-daqiqa — O‘rinboyevdan gol: Muratbayev, Hamidov va Bahromov boshlagan ketma-ket hujumlar to‘lqini yarim soat ichida samara berdi va O‘rinboyev hisobni ochdi;

  • 51-daqiqa — Qizil kartochka: Filippinliklarning qo‘pol harakati qimmatga tushdi — Muens to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatilib, raqib bir kishi kam bo‘lib qoldi;

  • 60 va 71-daqiqalar — Saidnurullayevdan benuqson dubl: Hujum chizig‘ida faollik ko‘rsatgan Saidnurullayev o‘zining yuksak mahoratini namoyish etib, ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi;

  • 73-daqiqa — Fayzullayevning mahorati: Tezkor va kombinatsion o‘yin namoyish etgan Fayzullayev Filippin himoyasini shoshirib qo‘yib, hisobni 4:1 ko‘rinishiga keltirdi (raqib safida 63-daqiqada Merino bitta gol urdi);

  • 80-daqiqa — Reimovdan yakuniy nuqta: O‘yin oxirida faol bosim uyushtirgan Reimov filippinliklar darvozasiga 5-to‘pni kiritib, yirik hisobdagi muvaffaqiyatni mustahkamladi.

Ravshan Haydarov taktikasi va asosiy tarkib tanlovi

Terma jamoamiz murabbiylar shtabi o‘yinga jangovar tarkibni tushirdi:

  • Ishonchli mudofaa va yarim himoya: Darvozani Muratbayev qo‘riqlagan bo‘lsa, himoya va markazda Hamidov, Murtazoyev, Rizaqulov, Hayrullayev hamda Karimov mustahkam tartibni saqladi;

  • Hujumkor shiddat: Oldingi safda Jumayev, Bahromov va O‘rinboyev triosi raqib qanotlarini tinimsiz yorib o‘tib, Saidnurullayev hamda Fayzullayevga qulay vaziyatlar yaratib berdi;

  • Tezkor almashtirishlar: Ikkinchi bo‘limdagi faol taktik o‘zgarishlar o‘yin sur’atini yanada oshirib, raqibning charchab qolgan mudofaasini osonlikcha yengish imkonini taqdim etdi.

2-tur chorlovi: Kuvayt to‘sig‘i va 18 sentyabrdagi hal qiluvchi jang

Guruhdan chiqish va keyingi bosqich rejalari:

  • Navbatdagi raqib — Kuvayt: Osiyo o‘yinlarining 2-turida O‘zbekiston U-23 termasi arab futbolining jiddiy vakillaridan biri bo‘lgan Kuvayt bilan to‘qnash keladi;

  • 18 sentyabr, soat 15:00: Mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan kunduzgi soat 15:00 da start oladi;

  • Pley-offga yo‘l: Agar Haydarov shogirdlari Kuvayt ustidan ham g‘alaba qozonsa, muddatidan avval keyingi bosqich yo‘llanmasini amalda hal etib, guruh peshqadamligini mustahkamlaydi.

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasining Osiyo o‘yinlaridagi ushbu beshafqat va yuqori shiddatli starti futbolchilarimizning faqat bosh sovrin — oltin medallar sari dadil qadam tashlayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston U-23 terma jamoasi 18 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 2-turda Kuvayt to‘sig‘ini ham xuddi shunday ishonchli tarzda yengib o‘ta oladimi? Ravshan Haydarov jamoasi bu yilgi Osiyo o‘yinlarida bosh chempionlik shohsupasiga ko‘tarilish uchun asosiy favorit bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futbolining Osiyo maydonlaridagi yorqin g‘alabasi haqidagi ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga faxr bilan ulashing!

O‘zbekiston U-23 terma jamoasiRavshan HaydarovFilippin yoshlar futbol jamoasiKuvayt futbol jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Bugun, 15:38Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiBugun, 14:57Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiBugun, 13:11Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirLamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?