Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining futbol dasturida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Filippinni 5:1 hisobida mag‘lub etib, turnirga ishonchli start oldi.
- Ravshan Haydarov boshchiligidagi jamoa o‘yin davomida to‘liq ustunlikni qo‘lga olib, O‘rinboyev, Saidnurullayev (dubl), Fayzullayev va Reimovning gollari evaziga yirik g‘alabaga erishdi.
- Filippinliklar 51-daqiqada bir futbolchisi Muensning chetlatilishi va Merino tomonidan urilgan yagona gol bilan javob qaytara olmadi.
Osiyo o‘yinlarining futbol dasturi Yangi O‘zbekiston olimpiya terma jamoasining yorqin va shiddatli g‘alabasi bilan start oldi. Musobaqaning 1-turi doirasida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Filippin yoshlariga qarshi maydonga tushib, raqib darvozasiga javobsiz beshta gol urdi va 5:1 hisobidagi ishonchli yirik g‘alabani rasmiylashtirdi. Tajribali mutaxassis Ravshan Haydarov boshchiligidagi «oq bo‘rilar» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq to‘liq tashabbusni qo‘lga olib, raqib jarima maydonida haqiqiy bosim o‘rnatdi. O‘yindagi hisob 30-daqiqada O‘rinboyev tomonidan ochilgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Saidnurullayevning dubli, Fayzullayevning chaqqon goli hamda Reimovning aniq zarbasi filippinliklarni butunlay taslim etdi.
Raqibning 51-daqiqada bir futbolchisi (Muens) chetlatilib, kamchilikda qolishi va Merino tomonidan urilgan yagona javob to‘pi ham o‘yin ssenariysini o‘zgartira olmadi. Ushbu yorqin g‘alaba bilan guruh peshqadamiga aylangan vakillarimiz endilikda 18 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 2-turda Kuvaytga qarshi bahs olib boradi. Xo‘sh, Haydarov shogirdlari turnirdagi favoritlik maqomini qay darajada oqladi, Kuvayt bilan bo‘lajak uchrashuv oldidan kuchlar nisbati qanday va oltin medal sari yo‘l qanday shakllanmoqda?
«Yashil maydonda to‘liq ustunlik»: O‘zbekistonning 5:1 hisobidagi g‘alaba xronikasi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan muhim daqiqalar va qahramonlar:
30-daqiqa — O‘rinboyevdan gol: Muratbayev, Hamidov va Bahromov boshlagan ketma-ket hujumlar to‘lqini yarim soat ichida samara berdi va O‘rinboyev hisobni ochdi;
51-daqiqa — Qizil kartochka: Filippinliklarning qo‘pol harakati qimmatga tushdi — Muens to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan chetlatilib, raqib bir kishi kam bo‘lib qoldi;
60 va 71-daqiqalar — Saidnurullayevdan benuqson dubl: Hujum chizig‘ida faollik ko‘rsatgan Saidnurullayev o‘zining yuksak mahoratini namoyish etib, ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi;
73-daqiqa — Fayzullayevning mahorati: Tezkor va kombinatsion o‘yin namoyish etgan Fayzullayev Filippin himoyasini shoshirib qo‘yib, hisobni 4:1 ko‘rinishiga keltirdi (raqib safida 63-daqiqada Merino bitta gol urdi);
80-daqiqa — Reimovdan yakuniy nuqta: O‘yin oxirida faol bosim uyushtirgan Reimov filippinliklar darvozasiga 5-to‘pni kiritib, yirik hisobdagi muvaffaqiyatni mustahkamladi.
Ravshan Haydarov taktikasi va asosiy tarkib tanlovi
Terma jamoamiz murabbiylar shtabi o‘yinga jangovar tarkibni tushirdi:
Ishonchli mudofaa va yarim himoya: Darvozani Muratbayev qo‘riqlagan bo‘lsa, himoya va markazda Hamidov, Murtazoyev, Rizaqulov, Hayrullayev hamda Karimov mustahkam tartibni saqladi;
Hujumkor shiddat: Oldingi safda Jumayev, Bahromov va O‘rinboyev triosi raqib qanotlarini tinimsiz yorib o‘tib, Saidnurullayev hamda Fayzullayevga qulay vaziyatlar yaratib berdi;
Tezkor almashtirishlar: Ikkinchi bo‘limdagi faol taktik o‘zgarishlar o‘yin sur’atini yanada oshirib, raqibning charchab qolgan mudofaasini osonlikcha yengish imkonini taqdim etdi.
2-tur chorlovi: Kuvayt to‘sig‘i va 18 sentyabrdagi hal qiluvchi jang
Guruhdan chiqish va keyingi bosqich rejalari:
Navbatdagi raqib — Kuvayt: Osiyo o‘yinlarining 2-turida O‘zbekiston U-23 termasi arab futbolining jiddiy vakillaridan biri bo‘lgan Kuvayt bilan to‘qnash keladi;
18 sentyabr, soat 15:00: Mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan kunduzgi soat 15:00 da start oladi;
Pley-offga yo‘l: Agar Haydarov shogirdlari Kuvayt ustidan ham g‘alaba qozonsa, muddatidan avval keyingi bosqich yo‘llanmasini amalda hal etib, guruh peshqadamligini mustahkamlaydi.
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasining Osiyo o‘yinlaridagi ushbu beshafqat va yuqori shiddatli starti futbolchilarimizning faqat bosh sovrin — oltin medallar sari dadil qadam tashlayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston U-23 terma jamoasi 18 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan 2-turda Kuvayt to‘sig‘ini ham xuddi shunday ishonchli tarzda yengib o‘ta oladimi? Ravshan Haydarov jamoasi bu yilgi Osiyo o‘yinlarida bosh chempionlik shohsupasiga ko‘tarilish uchun asosiy favorit bo‘la oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futbolining Osiyo maydonlaridagi yorqin g‘alabasi haqidagi ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…