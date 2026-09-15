Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi Hindistonda Galaxy S26 FE smartfonini taqdim etdi, uning narxi 80 000 rupiy (taxminan 835 AQSh dollari) bo'lib, 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega versiyada sotuvga chiqadi.
- Qurilma 6,7 dyuymli Dynamic AMOLED 2X displey, 50 MP asosiy kamera, Exynos 2500 protsessori va 4900 mA•soat sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan.
Samsung kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari qatorini kengaytirib, byudjetbop hisoblangan Galaxy S26 FE smartfonining Hindiston bozoridagi narxi va asosiy texnik tavsilotlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur uzoq kutilgan gadjet xaridorlarga faqat bitta — 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega versiyada taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hindiston bozorida ushbu smartfonning narxi 80 000 rupiy yoki taxminan 835 AQSh dollarini tashkil etadi. Taqqoslash uchun, xuddi shu modifikatsiyadagi qurilma AQSh bozorida 800 dollardan sotuvga chiqarilgan. Xaridorlarga oʻziga xos uchta rang — Pistachio (piststa), Blueberry (koʻk) va Graphite (grafit) variantlari taqdim etiladi.
Yangi Galaxy S26 FE savdolari joriy yilning 18-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Qurilmani Samsung kompaniyasining rasmiy onlayn-doʻkoni, yirik yirikMarketpleyslar hamda mamlakatdagi tanlangan chakana savdo tarmoqlari orqali xarid qilish mumkin boʻladi.
Displey va unumdorlik imkoniyatlariSmartfon oldingi avlodlarga nisbatan sezilarli yaxshilanishlarni olgan. Xususan, u diagonaliga 6,7 dyuymli zamonaviy Dynamic AMOLED 2X displey bilan jihozlangan. Ekran FHD+ sifat ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi, 120 Hz chastotada ishlaydi va uning choʻqqi yorqinligi 1900 nitni tashkil etib, quyosh nurida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.
Qurilmaning yuqori unumdorligi zamonaviy 3 nanometrli Exynos 2500 protsessori zimmasiga yuklatilgan. Bu chip nafaqat kundalik vazifalarni, balki resurs talab qiluvchi ogʻir ilovalar hamda oʻyinlarni ham muammosiz bajarish imkonini beradi.
Kamera va quvvat quvvatiFot imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfon optik barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 megapikselli asosiy kamera modulini olgan. Shuningdek, uning orqa panelida 12 megapikselli ultraken burchakli obyektiv va 3 karrali optik hamda 30 karrali birlashtirilgan zum imkonini beruvchi 8 megapikselli telefoto kamera oʻrnatilgan.
Mustaqil ishlash uchun qurilma 4900 mA•soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Akkumulyatorni 45 vattli quvvatga ega simli hamda 15 vattli simsiz zaryadlash texnologiyalari orqali tezda tiklash mumkin. Korpus IP68 standartiga muvofiq suv va changdan himoyalangan.
Dasturiy taʼminot jihatidan Samsung foydalanuvchilarga uzoq muddatli barqarorlikni kafolatlaydi. Smartfon qutidan chiqiboq Android 17 bazasidagi zamonaviy One UI 9 interfeysida ishlaydi. Eng muhimi, ishlab chiqaruvchi ushbu modelga yetti avlod operatsion tizim yangilanishlari va yetti yil davomida xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda.
Izohlar 0
…