Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildi

·15·Texno
Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi Hindistonda Galaxy S26 FE smartfonini taqdim etdi, uning narxi 80 000 rupiy (taxminan 835 AQSh dollari) bo'lib, 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega versiyada sotuvga chiqadi.
  • Qurilma 6,7 dyuymli Dynamic AMOLED 2X displey, 50 MP asosiy kamera, Exynos 2500 protsessori va 4900 mA•soat sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan.

Samsung kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari qatorini kengaytirib, byudjetbop hisoblangan Galaxy S26 FE smartfonining Hindiston bozoridagi narxi va asosiy texnik tavsilotlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur uzoq kutilgan gadjet xaridorlarga faqat bitta — 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega versiyada taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hindiston bozorida ushbu smartfonning narxi 80 000 rupiy yoki taxminan 835 AQSh dollarini tashkil etadi. Taqqoslash uchun, xuddi shu modifikatsiyadagi qurilma AQSh bozorida 800 dollardan sotuvga chiqarilgan. Xaridorlarga oʻziga xos uchta rang — Pistachio (piststa), Blueberry (koʻk) va Graphite (grafit) variantlari taqdim etiladi.

Yangi Galaxy S26 FE savdolari joriy yilning 18-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Qurilmani Samsung kompaniyasining rasmiy onlayn-doʻkoni, yirik yirikMarketpleyslar hamda mamlakatdagi tanlangan chakana savdo tarmoqlari orqali xarid qilish mumkin boʻladi.

Displey va unumdorlik imkoniyatlari

Smartfon oldingi avlodlarga nisbatan sezilarli yaxshilanishlarni olgan. Xususan, u diagonaliga 6,7 dyuymli zamonaviy Dynamic AMOLED 2X displey bilan jihozlangan. Ekran FHD+ sifat ruxsatini qoʻllab-quvvatlaydi, 120 Hz chastotada ishlaydi va uning choʻqqi yorqinligi 1900 nitni tashkil etib, quyosh nurida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.

Qurilmaning yuqori unumdorligi zamonaviy 3 nanometrli Exynos 2500 protsessori zimmasiga yuklatilgan. Bu chip nafaqat kundalik vazifalarni, balki resurs talab qiluvchi ogʻir ilovalar hamda oʻyinlarni ham muammosiz bajarish imkonini beradi.

Kamera va quvvat quvvati

Fot imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfon optik barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 megapikselli asosiy kamera modulini olgan. Shuningdek, uning orqa panelida 12 megapikselli ultraken burchakli obyektiv va 3 karrali optik hamda 30 karrali birlashtirilgan zum imkonini beruvchi 8 megapikselli telefoto kamera oʻrnatilgan.

Mustaqil ishlash uchun qurilma 4900 mA•soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Akkumulyatorni 45 vattli quvvatga ega simli hamda 15 vattli simsiz zaryadlash texnologiyalari orqali tezda tiklash mumkin. Korpus IP68 standartiga muvofiq suv va changdan himoyalangan.

Dasturiy taʼminot jihatidan Samsung foydalanuvchilarga uzoq muddatli barqarorlikni kafolatlaydi. Smartfon qutidan chiqiboq Android 17 bazasidagi zamonaviy One UI 9 interfeysida ishlaydi. Eng muhimi, ishlab chiqaruvchi ushbu modelga yetti avlod operatsion tizim yangilanishlari va yetti yil davomida xavfsizlik yamoqlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid 17Exynos 2500Smartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiBugun, 15:27Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiZhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 14:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiBugun, 13:21Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiBugun, 12:54Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiBugun, 11:53Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi