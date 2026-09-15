Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?
Yevropa transfer bozoridagi eng shov-shuvli va kutilmagan kelishuvlardan biri — ispaniyalik super yulduz Rodri Ernandesning «Manchester Siti»dan Kataloniyaning «Barselona» klubiga o‘tishi ortidagi haqiqiy sabablar nihoyat oydinlashdi. 2019 yildan 2026 yilgacha «shaharliklar» sharafini himoya qilib, Xosep Gvardiola boshchiligidagi yengilmas mashinaning markaziy tayanchiga aylangan yarimhimoyachi Ispaniyaning nufuzli «La Vanguardia» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida butun futbol jamoatchiligini hayratga solgan tanqidiy va samimiy iqrorlarini bildirdi. Rodri Manchester klubini hech qachon tark etishni rejalashtirmaganini, aksincha, butun professional faoliyatini shu yerda yakunlashni orzu qilganini ochiqladi.
Biroq «Etihad»da boshlangan keng ko‘lamli qayta qurish jarayoni va Jahon chempionatidan keyin paydo bo‘lgan yangi chaqiriqlar 7 yillik porloq davrga nuqta qo‘yishga majbur qilgan. Angliya Premer-ligasida 4 marta chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan, Chempionlar ligasi finalidagi yagona tarixiy gol muallifi bo‘lgan ispan yulduzi endilikda «Kamp Nou»da yangi era boshlamoqda. Xo‘sh, Rodri nega «Siti»ni aynan hozir tark etishga qaror qildi, Gvardiola jamoasidagi qayta qurilish nimalarni anglatadi va ispaniyalik yarimhimoyachi «Barselona»ni yana Yevropa cho‘qqisiga qaytara oladimi?
«Bu yerda nafaqaga chiqaman deb o‘ylardim»: Rodrining yurak dardlari
«Barselona»ning yangi yetakchisi o‘z qarorini quyidagicha izohladi:
Manchesterga cheksiz minnatdorlik: «Men har doim faoliyatimni “Manchester Siti”da yakunlayman, deb o‘ylardim, chunki bu klub menga mutlaqo hamma narsani berdi va hayotimni o‘zgartirdi», — deya samimiy fikr bildirdi Rodri;
Gvardiola bilan tarixiy davr: Futbolchi «shaharliklar» safida beqiyos baxtli yillarni o‘tkazganini va Angliya futboli tarixidagi eng kuchli, yengilmas davrlardan birining bosh bo‘lagi bo‘lganini faxr bilan esladi;
Ketish fikrining yo‘qligi: U Manchesterdan ketish haqida hech qachon xayoliga ham keltirmaganini, klubning barcha sovrinli yurishlarida to‘liq jonbozlik ko‘rsatganini ta’kidladi.
Qayta qurilish va yangi chorlov: «Barselona» sari yo‘l
Transferning hal qiluvchi omillari va kutilmagan burilish:
«Siti»dagi yangilanish to‘lqini: «Hech qachon ketish haqida o‘ylamagandim, ammo klubda jiddiy qayta qurilish davri boshlandi», — deya Rodri ingliz klubi rahbariyatining yangi avlod shakllantirish siyosatiga ishora qildi;
Mundialdan keyingi xulosa: Ispaniyalik yulduz Jahon chempionati yakunlangach, faoliyatiga yangi motivatsiya va o‘zgacha nafas kerakligini his qilgan: «Jahon chempionatidan so‘ng menga yangi chaqiriq kerak degan qat’iy to‘xtamga keldim»;
Kataloniyaning bosh loyihasi: Hozirda qayta tiklanayotgan «Barselona» uchun Rodrining markazga kelishi jamoa o‘yinini global darajaga olib chiquvchi asosiy omil bo‘ldi.
7 yillik gegemoniya va 12 ta sovrin: Rodrining Angliyadagi oltin merosi
2019–2026 yillar oralig‘idagi betakror statistika:
Angliya Premer-ligasida 4 ta titul: Rodri «Manchester Siti» safida 4 marta Angliya chempionligi oltin medalini bo‘yniga ildi;
Chempionlar ligasi va Klublar o‘rtasidagi JCH: 2023 yilda tarixiy treblga sabab bo‘lgan final goli muallifi bo‘lish bilan birga, dunyoning eng kuchli jamoasi maqomiga erishdi;
Angliya kuboklari to‘plami: Faoliyati davomida 2 marta Angliya Milliy Kubogi, 3 marta Liga Kubogi hamda Angliya Superkubogida zafar quchdi;
Dunyoning eng kuchli tayanch yarimhimoyachisi: 7 mavsum davomida u zamonaviy futbolning eng barqaror va yuksak intellektual pleymeykeri ekanini isbotladi.
Rodri Ernandesning Kataloniya grandi safiga ko‘chib o‘tishi nafaqat «Barselona» maydonida, balki butun La Liga va Chempionlar ligasida kuchlar muvozanatini tubdan o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.
Sizningcha, Rodrining «Manchester Siti»dan ketishi Gvardiola boshchiligidagi buyuk eraning rasman yakunlanganini anglatadimi yoki ingliz klubi qayta qurilish orqali yanada kuchayadimi? Rodri «Barselona»ni avvalgidek Chempionlar ligasi bosh favoritiga aylantira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon futbolidagi ushbu tarixiy transfer tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…