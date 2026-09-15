Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?

·5·Sport
Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?

Yevropa transfer bozoridagi eng shov-shuvli va kutilmagan kelishuvlardan biri — ispaniyalik super yulduz Rodri Ernandesning «Manchester Siti»dan Kataloniyaning «Barselona» klubiga o‘tishi ortidagi haqiqiy sabablar nihoyat oydinlashdi. 2019 yildan 2026 yilgacha «shaharliklar» sharafini himoya qilib, Xosep Gvardiola boshchiligidagi yengilmas mashinaning markaziy tayanchiga aylangan yarimhimoyachi Ispaniyaning nufuzli «La Vanguardia» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida butun futbol jamoatchiligini hayratga solgan tanqidiy va samimiy iqrorlarini bildirdi. Rodri Manchester klubini hech qachon tark etishni rejalashtirmaganini, aksincha, butun professional faoliyatini shu yerda yakunlashni orzu qilganini ochiqladi.

Biroq «Etihad»da boshlangan keng ko‘lamli qayta qurish jarayoni va Jahon chempionatidan keyin paydo bo‘lgan yangi chaqiriqlar 7 yillik porloq davrga nuqta qo‘yishga majbur qilgan. Angliya Premer-ligasida 4 marta chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan, Chempionlar ligasi finalidagi yagona tarixiy gol muallifi bo‘lgan ispan yulduzi endilikda «Kamp Nou»da yangi era boshlamoqda. Xo‘sh, Rodri nega «Siti»ni aynan hozir tark etishga qaror qildi, Gvardiola jamoasidagi qayta qurilish nimalarni anglatadi va ispaniyalik yarimhimoyachi «Barselona»ni yana Yevropa cho‘qqisiga qaytara oladimi?

«Bu yerda nafaqaga chiqaman deb o‘ylardim»: Rodrining yurak dardlari

«Barselona»ning yangi yetakchisi o‘z qarorini quyidagicha izohladi:

  • Manchesterga cheksiz minnatdorlik: «Men har doim faoliyatimni “Manchester Siti”da yakunlayman, deb o‘ylardim, chunki bu klub menga mutlaqo hamma narsani berdi va hayotimni o‘zgartirdi», — deya samimiy fikr bildirdi Rodri;

  • Gvardiola bilan tarixiy davr: Futbolchi «shaharliklar» safida beqiyos baxtli yillarni o‘tkazganini va Angliya futboli tarixidagi eng kuchli, yengilmas davrlardan birining bosh bo‘lagi bo‘lganini faxr bilan esladi;

  • Ketish fikrining yo‘qligi: U Manchesterdan ketish haqida hech qachon xayoliga ham keltirmaganini, klubning barcha sovrinli yurishlarida to‘liq jonbozlik ko‘rsatganini ta’kidladi.

Qayta qurilish va yangi chorlov: «Barselona» sari yo‘l

Transferning hal qiluvchi omillari va kutilmagan burilish:

  • «Siti»dagi yangilanish to‘lqini: «Hech qachon ketish haqida o‘ylamagandim, ammo klubda jiddiy qayta qurilish davri boshlandi», — deya Rodri ingliz klubi rahbariyatining yangi avlod shakllantirish siyosatiga ishora qildi;

  • Mundialdan keyingi xulosa: Ispaniyalik yulduz Jahon chempionati yakunlangach, faoliyatiga yangi motivatsiya va o‘zgacha nafas kerakligini his qilgan: «Jahon chempionatidan so‘ng menga yangi chaqiriq kerak degan qat’iy to‘xtamga keldim»;

  • Kataloniyaning bosh loyihasi: Hozirda qayta tiklanayotgan «Barselona» uchun Rodrining markazga kelishi jamoa o‘yinini global darajaga olib chiquvchi asosiy omil bo‘ldi.

7 yillik gegemoniya va 12 ta sovrin: Rodrining Angliyadagi oltin merosi

2019–2026 yillar oralig‘idagi betakror statistika:

  • Angliya Premer-ligasida 4 ta titul: Rodri «Manchester Siti» safida 4 marta Angliya chempionligi oltin medalini bo‘yniga ildi;

  • Chempionlar ligasi va Klublar o‘rtasidagi JCH: 2023 yilda tarixiy treblga sabab bo‘lgan final goli muallifi bo‘lish bilan birga, dunyoning eng kuchli jamoasi maqomiga erishdi;

  • Angliya kuboklari to‘plami: Faoliyati davomida 2 marta Angliya Milliy Kubogi, 3 marta Liga Kubogi hamda Angliya Superkubogida zafar quchdi;

  • Dunyoning eng kuchli tayanch yarimhimoyachisi: 7 mavsum davomida u zamonaviy futbolning eng barqaror va yuksak intellektual pleymeykeri ekanini isbotladi.

Rodri Ernandesning Kataloniya grandi safiga ko‘chib o‘tishi nafaqat «Barselona» maydonida, balki butun La Liga va Chempionlar ligasida kuchlar muvozanatini tubdan o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.

Sizningcha, Rodrining «Manchester Siti»dan ketishi Gvardiola boshchiligidagi buyuk eraning rasman yakunlanganini anglatadimi yoki ingliz klubi qayta qurilish orqali yanada kuchayadimi? Rodri «Barselona»ni avvalgidek Chempionlar ligasi bosh favoritiga aylantira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon futbolidagi ushbu tarixiy transfer tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Rodri ErnandesManchester SitiBarselonaGvardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Bugun, 15:38Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiOsiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 15:34Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiBugun, 14:57Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Bugun, 13:51Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?