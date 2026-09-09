Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?

·49·Sport
Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?

Zamonaviy futbol tarixining eng buyuk ikki afsonasi Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi o'zlarining uzoq yillik raqobatida yangi tarixiy marra sari dadil odishmoqda. Goal.com xabar berishicha, MLS'ning sobiq yulduzi Shaka Hislopning fikricha, ikkala futbolchi o'rtasidagi o'ziga xos «umumiy meros» tufayli Lionel Messi azaliy raqibi Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yolg'iz o'zi yetib borishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda ushbu ulkan marraga erishish yo'lida portugaliyalik yulduz yaqinroq kelgan. Saudiya Arabistonining An-Nasr klubi sharafini himoya qilayotgan Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida klub va terma jamoa safida urgan gollari sonini 980 taga yaqinlashtirmoqda. U 41 yoshida ham o'zining yuqori sport formasini saqlab qolib, milliy jamoasi safida 146 ta gol muallifiga aylangan.

Yaqin Sharqdagi faoliyati davomida ham individual natijalarni yuqori darajada ushlab turgan hujumchi to'purarlik unvonlari va ichki chempionat sovrinlarini qo'lga kiritdi. Hatto uning amaldagi shartnomasi 2027 yilning yozida yakuniga yetganidan keyin ham futbolchilik faoliyatini davom ettirishi mumkinligi haqida gap-so'zlar yuribdi.

Lionel Messining AQShdagi natijalari

Boshqa tomondan, Lionel Messi ham o'z pozitsiyasini boy bermayapti. 39 yoshli argentinalik futbolchi AQShning Inter Mayami klubi safida muvaffaqiyatli to'p surmoqda. U o'zining sakkizinchi «Oltin to'p» mukofotiga da'vogarlik qilib, MLS kubogi va eng yaxshi o'yinchi sovrinlarini qo'lga kiritgan.

Argentinalik mashhur hujumchi o'zining terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasagan bo'lsa-da, u milliy jamoa safida 207 ta o'yin o'tkazib, 125 ta gol urishga ulgurgan edi. Janubiy Floridadagi klub bilan amaldagi shartnomasi 2028 yilgacha mo'ljallangan Messi umumiy hisobda 930 ta gol marrasiga yaqinlashmoqda.

Ekspertlarning fikrlari

King Casino ko'magida Goal.com nashriga eksklyuziv intervyu bergan Shaka Hislopning ta'kidlashicha, futbol muxlislari aynan shu ikki daho o'rtasidagi kurashni ko'rishni xohlaydi. Ikki futbolchi bir avlodni butunlay o'zgartirib yubordi va ular ko'rsatayotgan natijalar haqiqatan ham fenomenal darajadadir.

«Agar biz ikkala o'yinchi ham 1000 tadan ortiq gol urganiga guvoh bo'lsak, bu ularning futboldagi umumiy merosiga to'la mos keladi», — deydi sobiq darvozabon. Shunga qaramay, boshqa bir ekspert, Manchester Yunayted sobiq hujumchisi Juzeppe Rossi esa Messining bu raqamlarga haddan tashqari e'tibor qaratishiga shubha bilan qarashini bildirgan.

Lionel MessiKrishtianu RonalduFutbolMLSTo'purarlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiBugun, 14:55Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiBugun, 10:06Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi