Turkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandi

·56·Madaniyat
Turkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandi

Turkiyada shou-biznes vakillari ishtirokidagi giyohvandlikka oid tergov doirasida keng ko‘lamli operatsiya o‘tkazildi. Bakirko‘y prokuraturasi boshchiligidagi surishtiruvda taniqli aktyorlar, xonandalar, sportchilar va ijtimoiy tarmoq faollariga nisbatan protsessual choralar ko‘rilmoqda.

18 sentyabr kuni Istanbul jandarmeriyasi tomonidan o‘tkazilgan operatsiya davomida bir qator mashhurlar ushlangani xabar qilindi. Ular orasida Afra Saracho‘g‘lu, Melis Sezen, Melisa Shenolsun, Hazal Filiz Kuchukkyose va Nilperi Shahinkaya kabi aktyor va aktrisalar ham bor.

Shuningdek, tergov doirasida reper Sefo, sobiq futbolchi Hasan Shash, jurnalist Yag‘iz Sabunjuo‘g‘li va boshqa taniqli shaxslarning ham nomi qayd etilgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchilarning manzillarida tintuv o‘tkazilib, ulardan biologik namunalar olinishi belgilangan.

Prokuratura ma’lumotida tergov giyohvandlik vositalaridan foydalanish, bunday vositalardan foydalanishni osonlashtirish yoki buning uchun joy ajratish bo‘yicha gumonlar bilan bog‘liq ekani aytilgan. Gumonlanuvchilarning tergovga jalb qilinishi ularning aybi sud tomonidan isbotlanganini anglatmaydi.

Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Mashhur aktyor va aktrisalarning keyingi taqdiri biologik tekshiruvlar hamda prokuraturadagi jarayonlardan so‘ng ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Tergov operatsiyasiBakirko‘y prokuraturasiIstanbul jandarmeriyasiAfra Saracho‘g‘lu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindiBugun, 17:08So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiSo‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiBugun, 12:28"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdi"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdiBugun, 12:22Rayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiRayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiKecha, 16:34Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Kecha, 16:11Amerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaAmerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaKecha, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi