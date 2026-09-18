Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qoraqalpog‘istonda Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tashabbusi bilan Kegeyli tumanida 12,5 milliard so‘mlik imtiyozli mablag‘ hisobiga 5 gektar maydonda namunaviy issiqxona majmuasi qurildi.
- Ushbu loyiha Ijtimoiy reyestrda turgan 50 ta ehtiyojmand oilaning doimiy ish o‘rni va mustaqil biznes platformasiga aylandi, har bir oilaga 10 sotixdan issiqxona maydoni ajratilib, ularga lider tadbirkor tomonidan 2 yil davomida dehqonchilik o‘rgatiladi va mahsulotlari boz…
Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholi turmush farovonligini yuksaltirish, ehtiyojmand qatlamni zamonaviy tadbirkorlikka jalb etish orqali kambag‘allikdan chiqarish borasidagi islohotlar amaliy natijalar ko‘rsata boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududga tashrifi doirasida Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tashabbusi bilan Kegeyli tumanida barpo etilgan namunaviy issiqxona majmuasi faoliyati bilan bevosita tanishdi. Mazkur loyiha shunchaki qishloq xo‘jaligi obyekti emas, balki aholiga daromad keltiruvchi to‘liq zanjirli ijtimoiy-iqtisodiy ekotizimdir: 12,5 milliard so‘mlik imtiyozli mablag‘ hisobiga 5 gektar maydonda qurilgan zamonaviy yengil tipdagi issiqxona Ijtimoiy reyestrda turgan 50 ta ehtiyojmand oilaning doimiy ish o‘rni va mustaqil biznes platformasiga aylandi.
Tanlab olingan har bir xonadonga 10 sotixdan issiqxona maydoni ajratilib, kompleksga biriktirilgan lider tadbirkor ularni 2 yil davomida dehqonchilik ilmiga o‘qitadi, mahsulotini esa bozor narxida to‘liq sotib oladi. Bundan tashqari, xonadonlarga qo‘shimcha daromad uchun Braziliyadan maxsus keltirilgan sermahsul «Favorit» naslli o‘rdaklar tarqatilib, hudud 100 kVtlik muqobil quyosh energiyasi bilan ta’minlandi.
Xo‘sh, Kegeylidagi ushbu «lider tadbirkor va shogird oila» mexanizmi qanday natija bermoqda, yiliga 1 ming kishini o‘qitadigan agromarkaz qishloq hayotini qanday o‘zgartiradi va loyihaning butun mamlakatga tatbiq etilishi qanday samara beradi?
«12,5 milliard so‘m, 5 gektar va 50 ta oila»: Loyihaning muhim raqamlari va imkoniyatlari
Kegeyli tumanidagi zamonaviy issiqxona majmuasi tafsilotlari:
12,5 milliard so‘mlik sarmoya: Majmuani barpo etishga yo‘naltirilgan imtiyozli moliyalashtirish orqali 5 gektar maydonda zamonaviy yengil konstruksiyali issiqxonalar qad rostladi;
Ijtimoiy reyestrdagi 50 oilaga 10 sotixdan yer: Har bir oilaga tayyor issiqxona ajratilib, ularga kafolatli ish o‘rni va shaxsiy daromad manbai yaratildi;
Lider tadbirkor va 2 yillik o‘quv: Investor oilalarni 2 yil davomida ilg‘or agrotexnologiyalarga o‘qitadi va ular tajriba orttirgach, o‘z tomorqalarida mustaqil issiqxona ochishlariga ko‘maklashadi;
Kafolatli bozor: Yetishtirilgan hosil lider tadbirkor tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri bozor narxida sotib olinadi, ya’ni dehqon xaridor yoki bozor qidirib sarson bo‘lmaydi;
Yiliga 1000 nafar mutaxassis: Kompleks qoshida yiliga ming nafar fuqaroni issiqxona va dehqonchilik kasblariga o‘qitish tizimi yo‘lga qo‘yildi.
«Zovurdagi o‘rdakxona va Braziliya nasllari»: Qo‘shimcha daromad manbalari
Oilalarning budjetini ko‘paytirishga qaratilgan qo‘shimcha innovatsion yechimlar:
350 metrlik zovurda 500 bosh o‘rdak: Issiqxona yaqinidan oqib o‘tuvchi tabiiy zovurdan unumli foydalanib, 500 bosh qushga mo‘ljallangan maxsus suv parrandachiligi infratuzilmasi yaratildi;
«Favorit» naslli o‘rdaklar: Har bir oilaga Braziliyadan olib kelingan yuqori go‘shtdor va tuxumdor «Favorit» zotli 10 boshdan parranda tarqatildi hamda ularni parvarishlash texnologiyasi o‘rgatilmoqda;
100 kilovattlik quyosh stansiyasi: Majmua hududida o‘rnatilgan muqobil quyosh panellari issiqxonaning kundalik barcha elektr ehtiyojlarini avtonom tarzda qoplaydi va resurslarni tejaydi.
Ijtimoiy-iqtisodiy tahlil: Ekspertlar nima demoqda?
Iqtisodchilar va mutaxassislarning loyiha bo‘yicha xulosalari:
«Boqimandalik emas, tadbirkorlik» falsafasi: Oilalarga faqat nafaqa yoki moddiy yordam berish emas, balki ularga yer, bilim va kafolatli xarid tizimini berish orqali chinakam mustaqil mulkdorlar sinfi shakllantirilmoqda;
Xususiy sektorning ijtimoiy mas’uliyati: Lider tadbirkorning aholini o‘qitishi va ularning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shishi davlat va biznesning o‘zaro ishonchiga asoslangan samarali hamkorlik namunasidir;
Orolbo‘yida yangi daromad standartlari: Quyosh energiyasi, intensiv dehqonchilik va parrandachilikning bir nuqtada uyg‘unlashtirilishi hududda suv va elektr tanqisligi sharoitida ham barqaror daromad topish mumkinligini ko‘rsatdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Kegeylidagi tanishuvi bunday amaliy loyihalar endilikda Qoraqalpog‘istonning barcha tumanlari va yurtimizning barcha hududlari bo‘ylab keng ommalashtirilishidan dalolat beradi.
Sizningcha, ehtiyojmand oilalarga tayyor issiqxona berib, yetishtirgan mahsulotini sotib olish tizimi mamlakatimizda kambag‘allikni to‘liq bartaraf etishga qanchalik yordam beradi? Qoraqalpog‘istonning boshqa hududlarida yana qaysi yo‘nalishlarni lider tadbirkorlar yordamida rivojlantirish kerak deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimizdagi ushbu ilg‘or ijtimoiy-iqtisodiy tashabbus sharhini barcha yaqinlaringiz va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…