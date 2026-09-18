Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top nomli yangi idish yuvish mashinasi 20 ta idish to‘plami va 144 tagacha oshxona anjomini sig‘dira oladi.
- Qurilma 75 °C gacha bo‘lgan haroratda ishlashi, 70 daqiqada tezkor yuvish rejimiga ega bo‘lishi bilan birga, 99,99999% samaradorlikda sterilizatsiya qiladi.
- Xiaomi Mi Home ilovasi orqali boshqariladigan ushbu model Xitoyda 4704 yuandan sotila boshlandi.
Xiaomi kompaniyasi maishiy texnika bozorini yana bir ilg‘or qurilma bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend o‘ta yuqori sig‘im va innovatsion funksiyalarni o‘zida mujassam etgan Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top nomli to‘liq inratiladigan idish yuvish mashinasini rasman namoyish qildi. Mazkur qurilma uy xo‘jaligida vaqtni tejash hamda idishlarni mukammal tozalash borasida yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va yuqori unumdorlikYangi qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning ulkan sig‘imidir. Model bir yo‘la 20 ta idish to‘plamini, shuningdek, 144 tagacha oshxona anjomlarini bemalol o‘z ichiga sig‘dira oladi. Buning uchun uning ishchi kamerasi hajmi 156 litr qilib belgilangan. Qurilma ta’sirchan texnik xususiyatlarga ega bo‘lib, u maksimal bosimi 52 000 Pa bo‘lgan cho‘tkasiz inverter doimiy tok dvigatel jihozi bilan taʼminlangan.
Suv purkash tizimi ham mukammallashtirilgan bo‘lib, u qo‘shaloq aylanuvchi purkagichlar va qo‘shimcha uch karrali farsunkani o‘z ichiga oladi. Bu esa idishlarning har bir burchagini suv va maxsus vositalar bilan birdek yuvib chiqishini kafolatlaydi. Shuningdek, tizim idishlarning ifloslanish darajasini avtomatik ravishda aniqlab, eng maqbul yuvish dasturini o‘zi tanlaydi.
Tezkor yuvish va yuqori darajadagi sterilizatsiyaQurilma 75 °C gacha bo‘lgan haroratda ishlash imkoniyatiga ega. Maxsus tezkor rejim esa barcha jarayonni bor-yo‘g‘i 70 daqiqada yakunlash imkonini beradi. Yuvish jarayonidan tashqari, ishlab chiqaruvchilar gigiyenaga ham alohida eʼtibor qaratishgan: eʼlon qilingan maʼlumotlarga ko‘ra, idish yuvish mashinasi 99,99999% samaradorlik bilan sterilizatsiya qilish xususiyatiga ega.
Gigiyena talablaridan kelib chiqqan holda, model 115 °C haroratda ishlaydigan bug‘da quritish funksiyasi bilan jihozlangan. Bu esa namlikni yo‘qotibgina qolmay, bakteriyalarning qolishiga mutlaqo imkon qoldirmaydi.
Aqlli boshqaruv va zamonaviy dizaynMijia Smart Dishwasher qurilmasi havo uzatish tizimi tufayli idishlarni 240 soatgacha toza va xavfsiz holatda uzoq muddat saqlash imkonini taqdim etadi. Ushbu tizim 99,9% samaradorlikdagi antibakterial ishlov berishni kafolatlaydi. Foydalanuvchilar qulayligi uchun tez-tez ishlatiladigan dasturlarni tezkor ishga tushirish maqsadida saqlab qo‘yish imkoniyati ham ko‘zda tutilgan.
Qurilmani boshqarish Xiaomi Mi Home ilovasi hamda Xiaomi Surge Smart Connect tizimi yordamida amalga oshiriladi. Tashqi ko‘rinishiga kelsak, yangi idish yuvish mashinasi «Yulduzli qora» va «Muzli kristall oq» ranglarida ishlab chiqariladi. Kamera ichidagi yorug‘lik chirog‘i hamda holat indikatori foydalanish jarayonini yanada qulaylashtiradi.
Xitoy bozorida ushbu qurilmaning narxi 4704 yuancni tashkil etadi. Shu bilan birga, ayrim hududlardagi davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda, uni 3999 yuan evaziga xarid qilish mumkin.
Izohlar 0
…