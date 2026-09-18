Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdi

·20·Texno
Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top nomli yangi idish yuvish mashinasi 20 ta idish to‘plami va 144 tagacha oshxona anjomini sig‘dira oladi.
  • Qurilma 75 °C gacha bo‘lgan haroratda ishlashi, 70 daqiqada tezkor yuvish rejimiga ega bo‘lishi bilan birga, 99,99999% samaradorlikda sterilizatsiya qiladi.
  • Xiaomi Mi Home ilovasi orqali boshqariladigan ushbu model Xitoyda 4704 yuandan sotila boshlandi.

Xiaomi kompaniyasi maishiy texnika bozorini yana bir ilg‘or qurilma bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend o‘ta yuqori sig‘im va innovatsion funksiyalarni o‘zida mujassam etgan Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top nomli to‘liq inratiladigan idish yuvish mashinasini rasman namoyish qildi. Mazkur qurilma uy xo‘jaligida vaqtni tejash hamda idishlarni mukammal tozalash borasida yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va yuqori unumdorlik

Yangi qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning ulkan sig‘imidir. Model bir yo‘la 20 ta idish to‘plamini, shuningdek, 144 tagacha oshxona anjomlarini bemalol o‘z ichiga sig‘dira oladi. Buning uchun uning ishchi kamerasi hajmi 156 litr qilib belgilangan. Qurilma ta’sirchan texnik xususiyatlarga ega bo‘lib, u maksimal bosimi 52 000 Pa bo‘lgan cho‘tkasiz inverter doimiy tok dvigatel jihozi bilan taʼminlangan.

Suv purkash tizimi ham mukammallashtirilgan bo‘lib, u qo‘shaloq aylanuvchi purkagichlar va qo‘shimcha uch karrali farsunkani o‘z ichiga oladi. Bu esa idishlarning har bir burchagini suv va maxsus vositalar bilan birdek yuvib chiqishini kafolatlaydi. Shuningdek, tizim idishlarning ifloslanish darajasini avtomatik ravishda aniqlab, eng maqbul yuvish dasturini o‘zi tanlaydi.

Tezkor yuvish va yuqori darajadagi sterilizatsiya

Qurilma 75 °C gacha bo‘lgan haroratda ishlash imkoniyatiga ega. Maxsus tezkor rejim esa barcha jarayonni bor-yo‘g‘i 70 daqiqada yakunlash imkonini beradi. Yuvish jarayonidan tashqari, ishlab chiqaruvchilar gigiyenaga ham alohida eʼtibor qaratishgan: eʼlon qilingan maʼlumotlarga ko‘ra, idish yuvish mashinasi 99,99999% samaradorlik bilan sterilizatsiya qilish xususiyatiga ega.

Gigiyena talablaridan kelib chiqqan holda, model 115 °C haroratda ishlaydigan bug‘da quritish funksiyasi bilan jihozlangan. Bu esa namlikni yo‘qotibgina qolmay, bakteriyalarning qolishiga mutlaqo imkon qoldirmaydi.

Aqlli boshqaruv va zamonaviy dizayn

Mijia Smart Dishwasher qurilmasi havo uzatish tizimi tufayli idishlarni 240 soatgacha toza va xavfsiz holatda uzoq muddat saqlash imkonini taqdim etadi. Ushbu tizim 99,9% samaradorlikdagi antibakterial ishlov berishni kafolatlaydi. Foydalanuvchilar qulayligi uchun tez-tez ishlatiladigan dasturlarni tezkor ishga tushirish maqsadida saqlab qo‘yish imkoniyati ham ko‘zda tutilgan.

Qurilmani boshqarish Xiaomi Mi Home ilovasi hamda Xiaomi Surge Smart Connect tizimi yordamida amalga oshiriladi. Tashqi ko‘rinishiga kelsak, yangi idish yuvish mashinasi «Yulduzli qora» va «Muzli kristall oq» ranglarida ishlab chiqariladi. Kamera ichidagi yorug‘lik chirog‘i hamda holat indikatori foydalanish jarayonini yanada qulaylashtiradi.

Xitoy bozorida ushbu qurilmaning narxi 4704 yuancni tashkil etadi. Shu bilan birga, ayrim hududlardagi davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda, uni 3999 yuan evaziga xarid qilish mumkin.

XiaomiIdish yuvish mashinasiMijiaSmart texnologiyalarMaishiy texnika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari borBugun, 18:23Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiOppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiBugun, 17:26Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiBugun, 16:23iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiiPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiBugun, 15:55Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiGoogle Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiBugun, 15:27Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiTecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi