Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!

·46·O‘zbekiston
Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukus tumanidagi «Diyqan arna» mahallasida bo‘lib, «Smart mahalla» tizimi va «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili asosida yo‘lga qo‘yilgan asalarichilik tajribasi bilan tanishdi.
  • Tadbirkor Baxtiyar Jubayev xonadonida asalni qayta ishlash va asalari qutilarini yasashdan jami 280 million so‘m yillik sof daromad olinmoqda.
  • Ushbu tajribani yanada kengaytirish va 100 ta yangi xonadonni jalb qilish rejalashtirilgan.

Orolbo‘yi zaminida aholi turmush darajasini yuksaltirish, raqamli boshqaruvni joriy etish va xonadonlarda yuqori daromadli drayver sohalarni rivojlantirish ko‘lami yanada kengaymoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog‘iston Respublikasiga amalga oshirayotgan tashrifi doirasida Nukus tumanidagi «Diyqan arna» mahallasida bo‘lib, aholi uchun yaratilgan zamonaviy qulayliklar va biznes imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Mingdan ortiq oila istiqomat qiluvchi 3,6 mingdan ziyod aholiga ega mazkur hududda boshqaruv to‘liq innovatsion «Smart mahalla» tizimiga o‘tkazilgan bo‘lib, fuqarolar murojaatlari, infratuzilma va demografik hisob-kitoblar raqamli nazoratga olingan.

Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!

Hududda ijtimoiy infratuzilma tubdan yangilanib, 4,5 milliard so‘mlik 60 o‘rinli yangi bog‘cha hamda 1 milliard so‘mlik futbol va vorkaut sport maydonchalari foydalanishga topshirildi. Biroq tashrifning eng yorqin va diqqatga sazovor qismi — «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili doirasida asalarichilikni yo‘lga qo‘ygan oilalar tajribasi bo‘ldi. Davlat rahbari mahalliy tadbirkor Baxtiyar Jubayev xonadonidagi asalni qayta ishlash sexi va ustaxonani ko‘zdan kechirdi: ushbu xonadon faqatgina asal sotishdan 200 million so‘m, asalari qutilarini yasashdan esa 80 million so‘m — jami 280 million so‘m yillik sof daromad ko‘rmoqda.

Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!

Xo‘sh, Diyqan arnaning ushbu tajribasi qanday qilib yana 100 ta xonadonga kengaytiriladi, «Smart mahalla» fuqarolar muammolarini qanday hal qilmoqda va Orolbo‘yida yangi iqtisodiy sakrash davri qanday shakllanmoqda?

Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!

«Xonadondagi kichik zavod va 280 million so‘mlik foyda»: Baxtiyar Jubayev tajribasi

Nukus tumanida asalarichilik bo‘yicha yo‘lga qo‘yilgan daromad zanjirining aniq raqamlari:

  • 2 tonna qayta ishlangan toza asal: Tadbirkor mavsum davomida tayyorlagan mahsulotini qayta ishlab sotish orqali yiliga qariyb 200 million so‘m daromad olmoqda;

  • Yiliga 250 dan ortiq asalari qutisi: Shaxsiy ustaxonasida qutilar va zarur jihozlarni yasab tarqatish evaziga qo‘shimcha 80 million so‘mgacha foyda topilmoqda;

  • 50–100 ta qutidan 1 tonna hosil: Hozirda mahallada 20 dan ziyod xonadon asalarichilik bilan shug‘ullanmoqda va har bir oila yiliga o‘rtacha 1 tonnagacha tabiiy asal yetishtirmoqda;

  • Yil yakunigacha 100 ta yangi xonadon: Asalarichilar uyushmasi ko‘magida yana 100 ta oila kooperatsiya asosida ushbu serdaromad sohaga jalb qilinadi va ular kafolatli daromad bilan ta’minlanadi.

Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!

«Smart mahalla va yangi ijtimoiy qiyofa»: Diyqan arnadagi yangilanishlar

Hududda inson qadri va qulayligi uchun yaratilgan sharoitlar:

  • Raqamli boshqaruv markazi: «Smart mahalla» platformasi orqali aholining ariza va murojaatlari inson omilisiz, tezkor hal etilib, mahallaning iqtisodiy rivoji muntazam monitoring qilib borilmoqda;

  • 4,5 milliard so‘mlik zamonaviy bog‘cha: Investitsiya dasturi doirasida qurilgan 60 o‘rinli maktabgacha ta’lim tashkiloti hududdagi kichkintoylar uchun ilk ta’lim sifatini oshirdi;

  • 1 milliard so‘mlik sport infratuzilmasi: Mahalliy budjet mablag‘lari hisobidan barpo etilgan mini-futbol va zamonaviy vorkaut maydonchalari yoshlarning sog‘lom turmush tarzini ta’minlashga xizmat qilmoqda;

  • 3 600 nafar aholi manfaati: Ijtimoiy va muhandislik infratuzilmasining yaxshilanishi hududdagi mingdan ortiq xonadon turmushida real o‘zgarish yasadi.

Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!

Xalq bilan ochiq muloqot: Davlat siyosatining ustuvor maqsadi

Prezident Shavkat Mirziyoyevning mahalla faollari, nuroniylar va yoshlar bilan samimiy suhbatidan muhim urg‘ular:

  • Orolbo‘yi — eng asosiy ustuvorlik: Davlat rahbari Qoraqalpog‘istonning har bir tumani va chekka ovullarini rivojlantirish, odamlar daromadini oshirish davlat siyosatining markazida turishini yana bir bor ta’kidladi;

  • Tezlik va ko‘lam oshiriladi: Mahallabay ishlash va «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili bo‘yicha boshlangan ijobiy tajribalar endi butun respublika bo‘ylab sur’ati pasaymagan holda yanada jadallashtiriladi;

  • Ijtimoiy birdamlik: Nuroniylar va yoshlar o‘z tashabbuslari bilan mahallaning obodligi va tinchligiga munosib hissa qo‘shayotgani yuqori baholandi.

Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!

Nukusning «Diyqan arna» mahallasida joriy etilgan raqamlashtirish va birgina tomorqadan 280 million so‘m daromad topish tajribasi Qoraqalpog‘iston qishloqlari qisqa vaqtda kambag‘allikdan tadbirkorlik va farovonlikka o‘tishning amaliy namunasiga aylana olganini isbotladi.

Sizningcha, mahallalarda «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili asosida asalarichilik yoki boshqa ixtisoslashgan klasterlarni tashkil etish kambag‘allikni bartaraf etishning eng samarali yo‘li bo‘la oladimi? O‘z yashash hududingizdagi mahallalarda qaysi yo‘nalishni xuddi shunday drayver sohaga aylantirish mumkin deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Orolbo‘yidagi ushbu ilg‘or islohotlar sharhini barcha yaqinlaringiz va tadbirkor do‘stlaringizga ulashing!

Shavkat MirziyoyevNukus tumaniDiyqan arnaBaxtiyar Jubayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Bugun, 18:02Prezident Kegeylidagi «ADM Agro» sanoatlashgan bog‘ini ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Kegeylidagi «ADM Agro» sanoatlashgan bog‘ini ko‘zdan kechirdi (video)Bugun, 17:54O‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradiO‘zbekiston va AQSH yadro xavfsizligi bo‘yicha hamkorlikni kuchaytiradiBugun, 11:54O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?Kecha, 17:08O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!Kecha, 17:05O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?Kecha, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?