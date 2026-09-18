Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukus tumanidagi «Diyqan arna» mahallasida bo‘lib, «Smart mahalla» tizimi va «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili asosida yo‘lga qo‘yilgan asalarichilik tajribasi bilan tanishdi.
- Tadbirkor Baxtiyar Jubayev xonadonida asalni qayta ishlash va asalari qutilarini yasashdan jami 280 million so‘m yillik sof daromad olinmoqda.
- Ushbu tajribani yanada kengaytirish va 100 ta yangi xonadonni jalb qilish rejalashtirilgan.
Orolbo‘yi zaminida aholi turmush darajasini yuksaltirish, raqamli boshqaruvni joriy etish va xonadonlarda yuqori daromadli drayver sohalarni rivojlantirish ko‘lami yanada kengaymoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog‘iston Respublikasiga amalga oshirayotgan tashrifi doirasida Nukus tumanidagi «Diyqan arna» mahallasida bo‘lib, aholi uchun yaratilgan zamonaviy qulayliklar va biznes imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Mingdan ortiq oila istiqomat qiluvchi 3,6 mingdan ziyod aholiga ega mazkur hududda boshqaruv to‘liq innovatsion «Smart mahalla» tizimiga o‘tkazilgan bo‘lib, fuqarolar murojaatlari, infratuzilma va demografik hisob-kitoblar raqamli nazoratga olingan.
Hududda ijtimoiy infratuzilma tubdan yangilanib, 4,5 milliard so‘mlik 60 o‘rinli yangi bog‘cha hamda 1 milliard so‘mlik futbol va vorkaut sport maydonchalari foydalanishga topshirildi. Biroq tashrifning eng yorqin va diqqatga sazovor qismi — «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili doirasida asalarichilikni yo‘lga qo‘ygan oilalar tajribasi bo‘ldi. Davlat rahbari mahalliy tadbirkor Baxtiyar Jubayev xonadonidagi asalni qayta ishlash sexi va ustaxonani ko‘zdan kechirdi: ushbu xonadon faqatgina asal sotishdan 200 million so‘m, asalari qutilarini yasashdan esa 80 million so‘m — jami 280 million so‘m yillik sof daromad ko‘rmoqda.
Xo‘sh, Diyqan arnaning ushbu tajribasi qanday qilib yana 100 ta xonadonga kengaytiriladi, «Smart mahalla» fuqarolar muammolarini qanday hal qilmoqda va Orolbo‘yida yangi iqtisodiy sakrash davri qanday shakllanmoqda?
«Xonadondagi kichik zavod va 280 million so‘mlik foyda»: Baxtiyar Jubayev tajribasi
Nukus tumanida asalarichilik bo‘yicha yo‘lga qo‘yilgan daromad zanjirining aniq raqamlari:
2 tonna qayta ishlangan toza asal: Tadbirkor mavsum davomida tayyorlagan mahsulotini qayta ishlab sotish orqali yiliga qariyb 200 million so‘m daromad olmoqda;
Yiliga 250 dan ortiq asalari qutisi: Shaxsiy ustaxonasida qutilar va zarur jihozlarni yasab tarqatish evaziga qo‘shimcha 80 million so‘mgacha foyda topilmoqda;
50–100 ta qutidan 1 tonna hosil: Hozirda mahallada 20 dan ziyod xonadon asalarichilik bilan shug‘ullanmoqda va har bir oila yiliga o‘rtacha 1 tonnagacha tabiiy asal yetishtirmoqda;
Yil yakunigacha 100 ta yangi xonadon: Asalarichilar uyushmasi ko‘magida yana 100 ta oila kooperatsiya asosida ushbu serdaromad sohaga jalb qilinadi va ular kafolatli daromad bilan ta’minlanadi.
«Smart mahalla va yangi ijtimoiy qiyofa»: Diyqan arnadagi yangilanishlar
Hududda inson qadri va qulayligi uchun yaratilgan sharoitlar:
Raqamli boshqaruv markazi: «Smart mahalla» platformasi orqali aholining ariza va murojaatlari inson omilisiz, tezkor hal etilib, mahallaning iqtisodiy rivoji muntazam monitoring qilib borilmoqda;
4,5 milliard so‘mlik zamonaviy bog‘cha: Investitsiya dasturi doirasida qurilgan 60 o‘rinli maktabgacha ta’lim tashkiloti hududdagi kichkintoylar uchun ilk ta’lim sifatini oshirdi;
1 milliard so‘mlik sport infratuzilmasi: Mahalliy budjet mablag‘lari hisobidan barpo etilgan mini-futbol va zamonaviy vorkaut maydonchalari yoshlarning sog‘lom turmush tarzini ta’minlashga xizmat qilmoqda;
3 600 nafar aholi manfaati: Ijtimoiy va muhandislik infratuzilmasining yaxshilanishi hududdagi mingdan ortiq xonadon turmushida real o‘zgarish yasadi.
Xalq bilan ochiq muloqot: Davlat siyosatining ustuvor maqsadi
Prezident Shavkat Mirziyoyevning mahalla faollari, nuroniylar va yoshlar bilan samimiy suhbatidan muhim urg‘ular:
Orolbo‘yi — eng asosiy ustuvorlik: Davlat rahbari Qoraqalpog‘istonning har bir tumani va chekka ovullarini rivojlantirish, odamlar daromadini oshirish davlat siyosatining markazida turishini yana bir bor ta’kidladi;
Tezlik va ko‘lam oshiriladi: Mahallabay ishlash va «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili bo‘yicha boshlangan ijobiy tajribalar endi butun respublika bo‘ylab sur’ati pasaymagan holda yanada jadallashtiriladi;
Ijtimoiy birdamlik: Nuroniylar va yoshlar o‘z tashabbuslari bilan mahallaning obodligi va tinchligiga munosib hissa qo‘shayotgani yuqori baholandi.
Nukusning «Diyqan arna» mahallasida joriy etilgan raqamlashtirish va birgina tomorqadan 280 million so‘m daromad topish tajribasi Qoraqalpog‘iston qishloqlari qisqa vaqtda kambag‘allikdan tadbirkorlik va farovonlikka o‘tishning amaliy namunasiga aylana olganini isbotladi.
Sizningcha, mahallalarda «Bir mahalla — bir mahsulot» tamoyili asosida asalarichilik yoki boshqa ixtisoslashgan klasterlarni tashkil etish kambag‘allikni bartaraf etishning eng samarali yo‘li bo‘la oladimi? O‘z yashash hududingizdagi mahallalarda qaysi yo‘nalishni xuddi shunday drayver sohaga aylantirish mumkin deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Orolbo‘yidagi ushbu ilg‘or islohotlar sharhini barcha yaqinlaringiz va tadbirkor do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…