Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdi

·42·Texno
Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdi

Oppo kompaniyasi Android 17 bazasida ishlaydigan yangi ColorOS 17 qobigʻini rasman taqdim etdi va kelgusi davrda yangilanish oladigan qurilmalar roʻyxatini eʼlon qildi. Mazkur tizim foydalanuvchilarga nafaqat ilgʻor funksiyalarni, balki smartfonlar ishlash tezligini sezilarli darajada oshirish imkonini beruvchi texnologiyalarni taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot tizim boʻylab muhim yaxshilanishlarni oʻz ichiga olgan boʻlib, uning asosiy eʼtibori yangi Fluid Design dizayn konsepsiyasiga hamda sunʼiy intellekt imkoniyatlari yordamida ishlash unumdorligini oshirishga qaratilgan.

Keng koʻlamli yangilanishlar rejasi

Kompaniya rejalariga koʻra, dunyo boʻylab qariyb 90 ta qurilma ColorOS 17 versiyasiga yangilanadi. Bunday keng koʻlamli qamrov tasodifiy emas, chunki avvalroq tasdiqlanganidek, OnePlus va Realme brendlariga tegishli telefonlar ham barcha mintaqalarda ushbu yangilanishni qabul qiladi.

Hozircha eʼlon qilingan dastlabki yangilash rejasi faqat Xitoy bozoridagi qurilmalarga taalluqli ekani maʼlum qilindi. Shunga qaramay, global foydalanuvchilar ham yaqin kelajakda oʻzlarining sevimli gadjetlarida ushbu tizim yangiliklarini sinab koʻrishlari mumkin boʻladi.

OppoColorOS 17Android 17OnePlusRealme
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 17:54Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiBugun, 16:23iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiiPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiBugun, 15:55Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiGoogle Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiBugun, 15:27Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiTecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiBugun, 14:57iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiiFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi