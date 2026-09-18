Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdi
Oppo kompaniyasi Android 17 bazasida ishlaydigan yangi ColorOS 17 qobigʻini rasman taqdim etdi va kelgusi davrda yangilanish oladigan qurilmalar roʻyxatini eʼlon qildi. Mazkur tizim foydalanuvchilarga nafaqat ilgʻor funksiyalarni, balki smartfonlar ishlash tezligini sezilarli darajada oshirish imkonini beruvchi texnologiyalarni taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot tizim boʻylab muhim yaxshilanishlarni oʻz ichiga olgan boʻlib, uning asosiy eʼtibori yangi Fluid Design dizayn konsepsiyasiga hamda sunʼiy intellekt imkoniyatlari yordamida ishlash unumdorligini oshirishga qaratilgan.
Keng koʻlamli yangilanishlar rejasiKompaniya rejalariga koʻra, dunyo boʻylab qariyb 90 ta qurilma ColorOS 17 versiyasiga yangilanadi. Bunday keng koʻlamli qamrov tasodifiy emas, chunki avvalroq tasdiqlanganidek, OnePlus va Realme brendlariga tegishli telefonlar ham barcha mintaqalarda ushbu yangilanishni qabul qiladi.
Hozircha eʼlon qilingan dastlabki yangilash rejasi faqat Xitoy bozoridagi qurilmalarga taalluqli ekani maʼlum qilindi. Shunga qaramay, global foydalanuvchilar ham yaqin kelajakda oʻzlarining sevimli gadjetlarida ushbu tizim yangiliklarini sinab koʻrishlari mumkin boʻladi.
Izohlar 0
…