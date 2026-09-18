Prezident Kegeylidagi «ADM Agro» sanoatlashgan bog‘ini ko‘zdan kechirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi «ADM Agro» korxonasining zamonaviy, sanoatlashgan intensiv bog‘ini ko‘zdan kechirdi.
- Ushbu loyiha Jizzaxdagi «ADM Group» avtomobil zavodi tomonidan Orolbo‘yida yuqori daromadli intensiv bog‘dorchilik klasterini barpo etish orqali amalga oshirilmoqda.
- Loyiha suv tejovchi texnologiyalar, sho‘rga chidamli navlar va to‘liq zanjirli agrokompleksni o‘z ichiga oladi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog‘iston Respublikasiga amalga oshirgan tashrifi davomida Kegeyli tumanida tashkil etilgan «ADM Agro» korxonasining zamonaviy, sanoatlashgan intensiv bog‘i bilan yaqindan tanishdi. Ushbu loyiha mamlakat iqtisodiyotida ko‘p tarmoqli xolding tizimining amaliy isboti sifatida mutaxassislar diqqatini tortmoqda. Global amaliyotda yirik avtomobil gigantlari o‘z kapitalini boshqa istiqbolli yo‘nalishlarga, xususan, qishloq xo‘jaligi va agrosanoatga yo‘naltirishi keng tarqalgan an’ana hisoblanadi.
Ayni yondashuvdan kelib chiqib, Jizzax viloyatida yirik avtomobil zavodiga ega bo‘lgan «ADM Group» kompaniyasi o‘z faoliyat ko‘lamini kengaytirdi va Orolbo‘yi zaminida yuqori daromadli intensiv bog‘dorchilik klasterini barpo etishga kirishdi. Mazkur tashabbus sho‘rlangan va og‘ir iqlim sharoitiga ega Qoraqalpog‘iston tuprog‘ida suv tejovchi ilg‘or texnologiyalar yordamida eksportbop mahsulotlar yetishtirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda hududning agrosanoat salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan.
Xo‘sh, avtomobilsozlikdan agrosektorga kirib kelgan xolding Kegeylida qanday innovatsion texnologiyalarni joriy etmoqda, suv va tuproq muammolari qanday bartaraf etildi va ushbu sanoatlashgan bog‘ning mamlakat eksport salohiyatiga ta’siri qanday bo‘ladi?
«Jizzax avtosanoatidan Kegeyli bog‘lariga»: Loyihaning 4 ta asosiy ustuni
«ADM Agro» korxonasining Orolbo‘yidagi intensiv bog‘dorchilik loyihasi bo‘yicha muhim jihatlar:
Ko‘p tarmoqli xolding modeli: Jizzaxda avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik sanoat giganti «ADM Group» o‘z investitsiyalarini diversifikatsiya qilib, agrosektorni sanoatlashtirishga kirishdi;
Og‘ir hududda yuqori texnologiya: Kegeyli tumanining o‘ziga xos tabiiy-iqlim sharoitiga mos ravishda sho‘rga va suv tanqisligiga chidamli, tez hosilga kiruvchi intensiv daraxt navlari tanlab olindi;
Suv tejovchi texnologiyalar: Bog‘da tomchilatib sug‘orish va raqamli namlik nazorati tizimlari joriy etilib, har bir tomchi suvdan maksimal samara olish ta’minlanmoqda;
To‘liq zanjirli sanoatlashgan agrokompleks: Loyiha nafaqat hosil yetishtirish, balki uni shu yerning o‘zida saralash, muzlatgichlarda saqlash va to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy bozorlarga eksport qilish infratuzilmasini o‘z ichiga oladi.
Global tajribaning O‘zbekistondagi ijrosi: Nega aynan avtomobilsozlar?
Loyihaning iqtisodiy mantig‘i va sanoat siyosati tahlili:
Xalqaro amaliyot bilan uyg‘unlik: Dunyo tarixida avtomobil va og‘ir sanoat kompaniyalari (masalan, Janubiy Koreya va Yaponiyaning yirik konglomeratlari) oziq-ovqat xavfsizligi va agrobiznesni rivojlantirish orqali barqaror daromad manbalarini yaratgan;
Orolbo‘yini drayver hududga aylantirish: Davlat rahbarining topshiriqlariga binoan, Qoraqalpog‘istonga yirik moliyaviy quvvatga ega mahalliy investorlarni jalb etish orqali hudud iqtisodiyoti rivojlantirilmoqda;
Aholi bandligini ta’minlash: Sanoatlashgan bog‘ hududdagi yuzlab mahalliy yoshlar va aholini doimiy hamda mavsumiy yuqori daromadli ish o‘rinlari bilan ta’minlash imkonini yaratadi.
Mutaxassislar xulosasi: Iqtisodiy va ekologik istiqbol
Agronomlar va iqtisodchilarning loyiha yuzasidan tahliliy xulosalari:
«Yashil qalqon» vazifasi: Orol dengizining qurigan tubi yaqinida barpo etilayotgan minglab gektarlik intensiv yashil belbog‘lar hudud mikroiqlimini yumshatishga xizmat qiladi;
Rentabellikning yuqoriligi: An’anaviy qishloq xo‘jaligiga qaraganda intensiv bog‘lar 3-4 barobar ko‘proq daromad va valyuta tushumini kafolatlaydi;
Davlat rahbarining qat’iy pozitsiyasi: Prezident mahalliy hokimliklar va mutasaddi tashkilotlarga ushbu tajribani butun Orolbo‘yi bo‘ylab keng ommalashtirish va investorlarga barcha sharoitlarni yaratib berish bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar berdi.
Avtomobilsozlik gigantining Orolbo‘yi zaminida zamonaviy intensiv bog‘larni yo‘lga qo‘yishi O‘zbekiston biznes muhitining mutlaqo yangi — yuqori texnologik va ijtimoiy mas’uliyatli bosqichga qadam qo‘yganining yorqin namunasidir.
Sizningcha, O‘zbekistonning yirik sanoat korxonalari qishloq xo‘jaligi va agrosanoat sohasiga faol investitsiya kiritishi Orolbo‘yining ekologik va iqtisodiy muammolarini qanchalik tez hal etishga yordam beradi? Qoraqalpog‘istonda bu kabi intensiv bog‘larni yanada ko‘paytirish uchun qaysi omillarga e’tibor qaratish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi ushbu ilg‘or tashabbus sharhini barcha yaqinlaringiz hamda tadbirkor do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…