Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdi

·29·Texno
Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimoliy Karolina shtati universiteti tadqiqotchilari issiqlikni standart silikondan besh baravar yomonroq oʻtkazadigan, biroq minglab marta mustahkamroq boʻlgan yangi yupqa plyonkali materialni ishlab chiqishdi.
  • Ushbu noyob material oʻta past issiqlik oʻtkazuvchanligini yuqori qattiqlik bilan birlashtirib, anʼanaviy fizika qoidalariga zid ravishda ishlaydi.

Shimoliy Karolina shtati universiteti tadqiqotchilari materialshunoslik sohasida kutilmagan yutuqqa erishib, oʻta past issiqlik oʻtkazuvchanligini yuqori qattiqlik bilan muvaffaqiyatli birlashtirgan yupqa plyonkali materialni ishlab chiqishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi ishlanma issiqlikni standart silikondan taxminan besh baravar yomonroq oʻtkazadi, biroq mexanik jihatdan undan minglab marta mustahkamroq ekani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʼanaviy fizika qoidalariga koʻra, qattiq materiallar va metallar odatda issiqlikni yaxshi oʻtkazadi, samarali issiqlik izolyatorlari esa moʻrt tuzilishga yoki govakli strukturaga ega boʻladi. Biroq yangi yaratilgan material mutlaqo govakli emasligi va oʻzining gʻayrioddiy fizik xususiyatlari bilan mutaxassislarning eʼtiborini tortdi. Xona haroratida uning issiqlik oʻtkazuvchanligi atigi 0,04 W/(m·K) atrofida baholanmoqda, silikonda esa bu koʻrsatkich 0,2 W/(m·K) atrofida boʻladi.

Noyob molekulyar tuzilish sirli xususiyatlarni taʼminladi

Mutaxassislar bunday natijaga ikki oʻlchovli gibrid organo-noorganik perovskitlar asosida erishdilar. Bunday materiallarning tuzilishi almashinib keladigan organik va noorganik kristall qatlamlardan iborat boʻladi. Olimlar anʼanaviy uglerod zanjirlarini maxsus tanlab olingan benzol halqalari bilan almashtirish orqali materialning molekulyar meʼmorchiligini butunlay oʻzgartirib yuborishdi.

Olib borilgan kimyoviy oʻzgarishlar issiqlik energiyasini material boʻylab tashiydigan tebranishlarning tarqalishini samarali ravishda toʻxtatdi. Shu bilan birga, kristalli strukturaning yuqori qattiqligi toʻliq saqlanib qoldi. Natijada azotbenzol-etilammonium-svets-yodli birikma asosida yaratilgan yupqa plyonka mexanik va issiqlik xususiyatlarining noyob uygʻunligini namoyish etdi.

Amaliyotda qoʻllash istiqbollari va kelajakdagi rejalar

Mazkur texnologiyaning yana bir muhim afzalligi sifatida uni keng miqyosda qoʻllash imkoniyati keltirilmoqda. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, yangi materialni yupqa qatlam shaklida katta yuzalarga surtish yoki muhim qismlar uchun ishonchli himoya qoplamasi sifatida ishlatish mumkin. Kelgusida bu kabi qoplamalar mikroelektronika sohasida alohida komponentlarni issiqlik manbalaridan samarali izolyatsiya qilishda asqotishi kutilmoqda.

Shuningdek, ishlab chiquvchilar ushbu texnologiya aerokosmik sanoatda va qattiqlik, issiqlik izolyatsiyasi hamda past vazn birdek talab etiladigan boshqa murakkab tizimlarda ham qoʻl kelishini taxmin qilmoqdalar. Biroq materialni real sanoat ishlab chiqarishiga joriy etish uchun hali oldinda koʻp ishlar turibdi.

Olimlar oldida ixtironing chidamliligi, xususiyatlarining barqarorligi, ishlab chiqarish qiymati hamda turli ekspluatatsiya sharoitlarida oʻzini qanday tutishini chuqur tekshirib koʻrish vazifasi turibdi. Qolaversa, tarkibida qoʻrgʻoshin mavjudligi kelgusida bunday materialdan ayrim sohalarda foydalanishni cheklab qoʻyishi mumkinligi ham taʼkidlanmoqda.

TexnologiyaMaterialshunoslikIlm-fanInnovatsiyaTadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiBugun, 11:57Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiXitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiBugun, 11:40Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 11:28Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiJeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiBugun, 05:55Ilm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiIlm-fan tarixida ilk bor avtomashinada antimateriya tashildiBugun, 05:27Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiKecha, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi