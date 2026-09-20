Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldi

·2·Dunyo
Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldi

Xitoyda o‘tkazilgan xalqaro tadbirda ichimlik tayyorlash usuli ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilikka sabab bo‘ldi. Limonad va kola aralashmasi ichiga oyoqlar botirilgani aks etgan holat ko‘pchilikni hayratga soldi.

Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, tadbirda limonad va kola aralashmasi tayyorlanayotganda oyoqlar ichimlikka botirilgan. Eng ajablanarlisi, shunday usulda tayyorlangan ichimlik har bir stakani 364 liradan sotilgani aytilmoqda.

Gigiyenaga zid deb baholangan ushbu holatni ko‘rganlar ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik bildirgan.

G‘alati tayyorlash usuliga qaramay, ichimlik ortidan yuzlab odamlar navbat hosil qilgani haqida xabarlar tarqaldi.

Biroq voqea tasvirlari internetda keng tarqalgach, foydalanuvchilarning munosabati keskin o‘zgargan va tashkilotchilar holat yuzasidan chora ko‘rishga kirishgan.

XitoyOyoqlar bilan limonadXitoy xalqaro tadbirTartibsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonotiBugun, 11:47Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiBugun, 11:37«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!Bugun, 11:34«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!Bugun, 11:28«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydi«45 mlrd dollarlik botqoq va 7 ta shart!»: Tehron Vashingtonga ultimatum qo‘ydiBugun, 11:20Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?