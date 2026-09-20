Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldi
Xitoyda o‘tkazilgan xalqaro tadbirda ichimlik tayyorlash usuli ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilikka sabab bo‘ldi. Limonad va kola aralashmasi ichiga oyoqlar botirilgani aks etgan holat ko‘pchilikni hayratga soldi.
Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, tadbirda limonad va kola aralashmasi tayyorlanayotganda oyoqlar ichimlikka botirilgan. Eng ajablanarlisi, shunday usulda tayyorlangan ichimlik har bir stakani 364 liradan sotilgani aytilmoqda.
Gigiyenaga zid deb baholangan ushbu holatni ko‘rganlar ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik bildirgan.
G‘alati tayyorlash usuliga qaramay, ichimlik ortidan yuzlab odamlar navbat hosil qilgani haqida xabarlar tarqaldi.
Biroq voqea tasvirlari internetda keng tarqalgach, foydalanuvchilarning munosabati keskin o‘zgargan va tashkilotchilar holat yuzasidan chora ko‘rishga kirishgan.
Izohlar 0
…