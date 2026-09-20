Okean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildi

·60·Dunyo
Okean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Alyaska yaqinidagi okean tubidan fanga noma’lum bo‘lgan dengiz gubkasining 9 ta yangi turi aniqlandi.
  • Bu kashfiyot AQSH Milliy okean va atmosfera ma’muriyati (NOAA) tomonidan olib borilgan uzoq yillik tadqiqotlar natijasida amalga oshirildi.
  • Yangi turlarning ba’zilari tashqi ko‘rinishi va ichki tuzilishi bilan bir-biridan keskin farq qiladi, hatto bitta tur uchun butunlay yangi avlod yaratishga to‘g‘ri keldi.

Alyaska yaqinidagi muzdek va qorong‘i okean tubida olimlar uchun kutilmagan kashfiyot qilindi. Tadqiqotchilar fanga avval noma’lum bo‘lgan dengiz gubkasining 9 ta yangi turini aniqladi.

Yangi turlar Alyaska ko‘rfazi va Aleut orollari atrofidagi chuqur suvlardan olingan namunalarni o‘rganish jarayonida ma’lum bo‘lgan. Bu haqda AQSH Milliy okean va atmosfera ma’muriyati (NOAA) xabar berdi.

Okean tubida hali qancha sir bor?

Okean tubidagi turli xil dengiz bulutlari va jonzotlarning to‘qqizta tasviri.

Qizig‘i, olimlar bu jonzotlarni yaqinda tasodifan topib qolmagan. Namunalar NOAA'ning uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan dengiz tadqiqotlari vaqtida yig‘ilgan. Ayrim namunalar 2012 yildan buyon saqlanib, keyinchalik maxsus mikroskopik va genetik tahlillardan o‘tkazilgan.

Tekshiruvlar natijasida 9 ta namuna mustaqil yangi tur ekani aniqlangan. Ular olti xil guruhga mansub bo‘lib, ba’zilari tashqi ko‘rinishi va ichki tuzilishi bilan bir-biridan keskin farq qiladi.

Eng qiziq jihatlardan biri — yangi turlardan biri shu qadar o‘ziga xos bo‘lganki, olimlar uni tasniflash uchun butunlay yangi avlod (genus) yaratishiga to‘g‘ri kelgan. Yana bir tur esa ilgari asosan tropik hududlarda uchragan guruhning Alyaska kabi sovuq mintaqadagi birinchi ma’lum namunasi bo‘ldi.

Ular oddiy “gubka” emas

Dengiz tubidagi yirik bulut atrofida bir nechta pushti baliqlar suzib yuribdi.

Dengiz gubkalari tashqi ko‘rinishidan juda sodda jonzotlarga o‘xshasa-da, okean ekotizimida muhim vazifani bajaradi. Ular suvni filtrlaydi, okean tubida boshqa hayvonlar uchun yashirinish va panoh topish joylarini hosil qiladi.

Ayrim baliqlar va qisqichbaqalar gubkalar orasida yashirinadi. Hatto ba’zi baliq turlari tuxumlarini gubkalarning ichki qismiga joylashtirishi aniqlangan.

Olimlarning ta’kidlashicha, Alyaska suvlarida hozirgacha 232 ta dengiz gubkasi turi ma’lum. Biroq chuqur okeanning katta qismi hali to‘liq o‘rganilmagani sababli, kelajakda yana ko‘plab noma’lum turlar aniqlanishi mumkin.

Aleut orollariAlyaskaNOAAdengiz gubkasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!Bugun, 13:17«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdidBugun, 12:48Oyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiOyoq solingan limonad 364 liradan sotildimi? Xitoydagi festivalda g‘alati holat shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 12:42«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonotiBugun, 11:47Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiBugun, 11:37«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!Bugun, 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?