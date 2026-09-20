Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Motorola o'zining yangi flagmani Signature 27 modelini 22-sentabrda taqdim etadi.
- Ushbu qurilma 200 megapikselli Sony LYTIA LYT-901 sensori bilan jihozlanadi, u 1/1,12 dyuymli formatga va 0,7 mkm piksellar hajmiga ega.
- Signature 27 modeli mato qoplamasi yoki sun'iy teridan tayyorlangan orqa panelga ega bo'lib, "Wukong" kod nomi ostida ishlab chiqilmoqda.
- Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori va GrapheneOS operatsion tizimini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.
Motorola kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfoni — Signature 27 modelining rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qildi va qurilmaning ilk xususiyatlarini oshkor etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzoq kutilgan taqdimot joriy yilning 22-sentabriga belgilangan boʻlib, yangi qurilma 2026-yilning yanvar oyida chiqarilgan avvalgi avlod oʻrnini egallashi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi eʼlon qilgan dastlabki tizerlarda kelgusi flagmanning asosiy kamera bloki yaqqol koʻrsatilgan. Mutaxassislar obyektivlar atrofidagi halqada Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom hamda LYTIA yozuvlariga eʼtibor qaratishdi. Bu esa qurilmaning suratga olish imkoniyatlari borasida jiddiy qadam tashlashidan dalolat beradi.
Kamera imkoniyatlari va ilgʻor sensorSony LYTIA brendining eslatib oʻtilishi Signature 27 modeli zamonaviy Sony LYTIA LYT-901 deb nomlangan 200 megapikselli yangi sensor bilan jihozlanishini anglatadi. Ushbu optik datchik 1/1,12 dyuymli formatga va 0,7 mkm piksellar hajmiga ega boʻlib, yuqori sifatli kadrlarni kafolatlaydi.
Mazkur sensor qoʻshimcha ravishda 4x gacha boʻlgan ichki kadrli zum funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Eʼlon qilingan 100x Super Zoom imkoniyati aynan mana shu texnologiya va sifatli kroplash hisobiga amalga oshirilishi kutilmoqda, bu esa mobil fotografiya ixlosmandlarini befarq qoldirmaydi.
Dizayn va unumdorlikTizerlar qurilmaning tashqi koʻrinishi borasida ham ayrim sir pardalarini ochdi. Smartfonning orqa paneli oʻziga xos toʻqimaga va dekorativ tikuvga ega boʻlib, Motorola anʼanaviy shisha oʻrniga mato qoplamasi yoki sunʼiy teridan foydalanganini koʻrsatadi.
Notebookcheck nashri maʼlumotlariga koʻra, kompaniya ushbu flagmanni "Wukong" deb nomlangan ichki kod ostida ishlab chiqmoqda. Qurilmaning texnik asosi sifatida eng soʻnggi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori tanlangani taxmin qilinmoqda.
Shuningdek, smartfonning yana bir muhim oʻziga xosligi sifatida GrapheneOS operatsion tizimini qoʻllab-quvvatlashi aytilmoqda. Bungacha GrapheneOS dasturchilari Motorola bilan maxsus kelishuv imzolagani xavfsizlik va maxfiylikka intiluvchi foydalanuvchilar uchun katta yangilik boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…