Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadi

·54·Texno
Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Motorola o'zining yangi flagmani Signature 27 modelini 22-sentabrda taqdim etadi.
  • Ushbu qurilma 200 megapikselli Sony LYTIA LYT-901 sensori bilan jihozlanadi, u 1/1,12 dyuymli formatga va 0,7 mkm piksellar hajmiga ega.
  • Signature 27 modeli mato qoplamasi yoki sun'iy teridan tayyorlangan orqa panelga ega bo'lib, "Wukong" kod nomi ostida ishlab chiqilmoqda.
  • Qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori va GrapheneOS operatsion tizimini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.

Motorola kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfoni — Signature 27 modelining rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qildi va qurilmaning ilk xususiyatlarini oshkor etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzoq kutilgan taqdimot joriy yilning 22-sentabriga belgilangan boʻlib, yangi qurilma 2026-yilning yanvar oyida chiqarilgan avvalgi avlod oʻrnini egallashi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi eʼlon qilgan dastlabki tizerlarda kelgusi flagmanning asosiy kamera bloki yaqqol koʻrsatilgan. Mutaxassislar obyektivlar atrofidagi halqada Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom hamda LYTIA yozuvlariga eʼtibor qaratishdi. Bu esa qurilmaning suratga olish imkoniyatlari borasida jiddiy qadam tashlashidan dalolat beradi.

Kamera imkoniyatlari va ilgʻor sensor

Sony LYTIA brendining eslatib oʻtilishi Signature 27 modeli zamonaviy Sony LYTIA LYT-901 deb nomlangan 200 megapikselli yangi sensor bilan jihozlanishini anglatadi. Ushbu optik datchik 1/1,12 dyuymli formatga va 0,7 mkm piksellar hajmiga ega boʻlib, yuqori sifatli kadrlarni kafolatlaydi.

Mazkur sensor qoʻshimcha ravishda 4x gacha boʻlgan ichki kadrli zum funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Eʼlon qilingan 100x Super Zoom imkoniyati aynan mana shu texnologiya va sifatli kroplash hisobiga amalga oshirilishi kutilmoqda, bu esa mobil fotografiya ixlosmandlarini befarq qoldirmaydi.

Dizayn va unumdorlik

Tizerlar qurilmaning tashqi koʻrinishi borasida ham ayrim sir pardalarini ochdi. Smartfonning orqa paneli oʻziga xos toʻqimaga va dekorativ tikuvga ega boʻlib, Motorola anʼanaviy shisha oʻrniga mato qoplamasi yoki sunʼiy teridan foydalanganini koʻrsatadi.

Notebookcheck nashri maʼlumotlariga koʻra, kompaniya ushbu flagmanni "Wukong" deb nomlangan ichki kod ostida ishlab chiqmoqda. Qurilmaning texnik asosi sifatida eng soʻnggi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori tanlangani taxmin qilinmoqda.

Shuningdek, smartfonning yana bir muhim oʻziga xosligi sifatida GrapheneOS operatsion tizimini qoʻllab-quvvatlashi aytilmoqda. Bungacha GrapheneOS dasturchilari Motorola bilan maxsus kelishuv imzolagani xavfsizlik va maxfiylikka intiluvchi foydalanuvchilar uchun katta yangilik boʻlishi kutilmoqda.

MotorolaSony LYTIASnapdragonGrapheneOSSmartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiXiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiBugun, 13:56Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiBugun, 12:21OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiBugun, 11:57Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiXitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiBugun, 11:40Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 11:28Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiJeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi