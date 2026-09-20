Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»

·4·Salomatlik
Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ertalab nonushta qilmaslik yurak-qon tomir kasalliklari xavfini 27 foizga, qandli diabet rivojlanishi ehtimolini esa 21 foizga oshiradi.
  • Maktab o‘quvchilarida esa nonushtadan voz kechish mantiqiy fikrlash va bilimlarni o‘zlashtirish qobiliyatini 15–20 foizgacha pasaytiradi.
  • Nonushtani o‘tkazib yuborish organizmdagi glyukoza sathining tushib ketishiga olib kelib, tana stress gormonlarini ajratadi va ichki zaxiralarni zo‘riqtiradi.

Ertalabki nonushta inson organizmini uyg‘otish, moddalar almashinuvini ishga tushirish va kunni tetik boshlashning eng muhim biologik omili ekani ko‘pchilikka ma’lum. Biroq kundalik shoshma-shosharlik oqibatida tonggi ovqatlanishni o‘tkazib yuborish odati inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi aniqlandi.

Tibbiyot sohasida olib borilgan so‘nggi ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, ertalab nonushta qilmaslik yurak-qon tomir kasalliklari xavfini 27 foizga, qandli diabet rivojlanishi ehtimolini esa 21 foizga oshiradi. Eng xavotirlisi, maktab o‘quvchilari tonggi taomdan voz kechganda, ularning mantiqiy fikrlash va bilimlarni o‘zlashtirish qobiliyati 15–20 foizgacha pasayib ketadi. Bu holat nafaqat jismoniy faollikka, balki miyaning kunlik ishlash samaradorligiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba beradi.

Xo‘sh, ertalabki taomni rad etish nega qon tomirlari va oshqozonosti bezini zo‘riqtiradi, bolalarning aqliy faoliyatidagi susayish ortida qanday fiziologik jarayonlar yotibdi va sog‘lom nonushta qanday taomlardan iborat bo‘lishi kerak?

«Yurak, diabet va aqliy pasayish xavfi»: Nonushtaning tanaga ta’siri xronikasi

Ilmiy faktlar va tadqiqot natijalari taqdim etgan muhim ko‘rsatkichlar:

  • Moddalar almashinuvining to‘xtashi: Kechki uyqudan so‘ng organizmda glyukoza sathi tushib ketadi; nonushta qilinmasa, tana stress gormonlarini ajratib, ichki zaxiralarni zo‘riqtiradi;

  • Yurak-qon tomir tizimiga zarba: Ertalab ovqatlanmaslik qon bosimi o‘zgarishiga va qon tomir devorlarining zo‘riqishiga olib kelib, yurak xastaliklari xavfini 27 foizga ko‘taradi;

  • Qandli diabetning rivojlanishi: Tonggi ochlik insulinga sezuvchanlikni susaytiradi, bu esa vaqt o‘tishi bilan diabet ehtimolini 21 foizga oshiradi;

  • O‘quvchilarda diqqatning susayishi: Ertalab ovqatlanmagan maktab o‘quvchilarida mantiqiy fikrlash darajasi 15–20 foizgacha yo‘qolib, darsdagi faollik keskin tushib ketadi;

  • Kun davomida ortiqcha taomlanish: Nonushtani o‘tkazib yuborgan inson tushlik va kechki ovqatda me’yordan ortiq kaloriya qabul qilib, ortiqcha vazn to‘play boshlaydi.

Ertalabki nonushta: Foyda va xavflarning qiyosiy tahlili

Muntazam nonushta qiluvchilar va uni rad etuvchilar salomatligi ko‘rsatkichlari:

Salomatlik mezonlari

Muntazam nonushta qilinganda

Nonushta o‘tkazib yuborilganda

Yurak-qon tomir xavfi

Barqaror qon aylanishi va normal bosim

Xastalik kelib chiqish xavfi 27% ga yuqori

Qandli diabet ehtimoli

Me’yoriy insulin ajralishi

Qandli diabet xavfi 21% ga oshadi

Aqliy fikrlash va xotira

Yuqori diqqat, tezkor qaror qabul qilish

Mantiqiy fikrlash 15–20% ga pasayadi

Energiya darajasi

Kun bo‘yi barqaror tetiklik va kayfiyat

Charchoq, bosh og‘rig‘i va lanjlik holati

Moddalar almashinuvi

Me’yorda ishlaydi, vazn nazorat qilinadi

Sekinlashadi, yog‘ to‘planish jarayoni kuchayadi

Tibbiy tahlil: Ekspertlar tonggi taomning ahamiyati haqida

Kardiologlar, endokrinologlar va pediatrlarning asosiy xulosalari:

  • Miyaning asosiy yoqilg‘isi — glyukoza: Inson miyasi tanadagi glyukozaning katta qismini iste’mol qiladi; ertalab ozuqa berilmasa, o‘quvchi va xodimlarning ish samaradorligi darhol pasayadi;

  • Metabolik sindromning oldini olish: Tongda yeyilgan muvozanatli ovqat (tuxum, bo‘tqalar, sut mahsulotlari) qondagi shakar miqdorini barqaror ushlab, oshqozonosti bezini himoya qiladi;

  • Bolalar tarbiyasida ota-ona mas’uliyati: O‘quvchini nonushtasiz maktabga yuborish uning nafaqat baholari pasayishiga, balki surunkali gastrit va stressga uchrashiga olib keladi;

  • Sog‘lom odatlarni shakllantirish: Ertalab bir stakan iliq suv ichish va 15–20 daqiqadan so‘ng to‘yimli taomlanish uzoq umr ko‘rishning bosh omilidir.

Nonushtadan voz kechish — vaqtni tejash emas, balki salomatlikni boy berish demakdir. Tonggi bir necha daqiqalik ovqatlanish tanangizni yillar davomida turli xastaliklardan himoya qiladi.

Siz har kuni ertalab muntazam nonushta qilasizmi yoki shoshganda qahva bilan cheklanasizmi? Farzandingizning maktabga nonushta qilmasdan ketishi dars o‘zlashtirishiga ta’sir qilganini kuzatganmisiz? O‘z shaxsiy tajribangiz va kundalik odatlaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim tibbiy ogohlantirishni barcha yaqinlaringiz, do‘stlaringiz va ota-onalarga ulashing!

Ertalabki nonushtaYurak-qon tomir xavfiQandli diabetMaqtab o‘quvchilari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!Bugun, 11:25«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!«80 yosh to‘sig‘ini yengish»: Yaponiyani larzaga solgan uzoq umr va baxt sirlari!Bugun, 10:22O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdiO‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi15.09, 09:34Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14.09, 12:38Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13.09, 13:52«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13.09, 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi