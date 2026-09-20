Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadi

·1·Jamiyat
Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadi

O‘zbekiston va Qozog‘iston fuqarolari uchun chegaralararo to‘lovlarni amalga oshirishni yengillashtiruvchi yangi imkoniyat joriy etilmoqda. Endilikda o‘zbekistonliklar Qozog‘istonda mahalliy yagona QR-kod tizimi orqali, qozog‘istonliklar esa O‘zbekistonda UzQR yordamida xaridlar uchun to‘lov qilishi mumkin bo‘ladi.

Yangi tizim orqali O‘zbekiston fuqarolari Qozog‘istondagi savdo nuqtalarida mahalliy QR-kod tizimidan foydalanib, xaridlar uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘lov amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Bu esa chet elda kundalik xarajatlarni amalga oshirish jarayonini soddalashtirishi kutilmoqda. Xuddi shunday imkoniyat Qozog‘iston fuqarolari uchun ham yaratiladi. Ular O‘zbekistondagi xaridlar vaqtida UzQR orqali to‘lov qilishlari mumkin bo‘ladi.

Ya’ni ikki davlat fuqarolari uchun QR-kod orqali chegaralararo to‘lov qilish imkoniyati paydo bo‘ladi.

UzQRQR-kodO‘zbekiston-Qozog‘iston to‘lov tizimichegaralararo to‘lov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!Bugun, 12:43Angrenda 20 yoshli yigit «proba»siz ukol sababli 45 kundan beri komadaAngrenda 20 yoshli yigit «proba»siz ukol sababli 45 kundan beri komadaBugun, 12:35«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)Bugun, 12:34"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)Kecha, 22:44Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Kecha, 21:52DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiDXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiKecha, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda