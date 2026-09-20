«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)

·71·O‘zbekiston
«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarlarning hujjatlarni o‘qib, mohiyatini tushunmasdan, faqat imzo chekishini keskin tanqid qildi.
  • Hokimlarga berilgan vakolatlardan foydalana olmasliklari va qarorlarning ichiga kirmasdan ishlashlari sababli yil yakunida jiddiy o‘zgarishlar bo‘lishi haqida ogohlantirdi.
  • Prezident o‘zining hokimlik yillarini eslab, hujjatlar bilan ishlash madaniyatining yo‘qolganini ta’kidladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishlarning birida mahalliy boshqaruv organlari, xususan, tuman va shahar hokimlarining ish uslubi, mas’uliyatsizligi va berilgan vakolatlardan foydalana olmayotgani keskin tanqid ostiga olindi. Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi tuman hokimlaridan biri bilan kechgan ochiq va jonli muloqot chog‘ida davlat rahbari amaldorlar orasida ildiz otgan og‘riqli muammoni ochiq-oydin ko‘rsatib berdi.

Prezidentning «Gaplashishingga men senga nima vakolat beray?» degan savoliga tuman hokimi so‘nggi farmon bilan barcha vakolatlar berilganini, hujjat bilan endigina tanishib chiqqanini ta’kidlagan paytda, davlat rahbari uning so‘zini kesib, achchiq haqiqatni yuziga aytdi: «Sen xafa bo‘lma, sening misolingda hammaga aytmoqchiman: qarorni hokimning o‘qishga toqati yo‘q! Eng azobi mana shu — o‘tirib qiynalib imzo chekaman, lekin ichiga kirmaydi». O‘zining hokimlik yillarini eslagan davlat rahbari hujjatlar bilan ishlash, yakuniy natijani tahlil qilish madaniyati yo‘qolganini ta’kidlab, yil yakuni bilan jiddiy tozalov bo‘lishidan qat’iy ogohlantirdi.

Xo‘sh, davlat rahbari farmonlari nega joylarda quyi bo‘g‘in rahbarlari tomonidan to‘liq tushunilmayapti, qarorlarning ichiga kirmasdan ishlash odati hududlarni qanday boshiberk ko‘chaga olib kirmoqda va yil yakunida qaysi hokimlar kursisi bilan xayrlashishi mumkin?

«Ikki soat eshikni yopib, qalam bilan o‘qirdim»: Prezidentning hokimlarga sabog‘i

Muloqot chog‘ida davlat rahbari tomonidan ta’kidlangan eng og‘riqli nuqtalar va dasturiy fikrlar:

  • Vakolat bor, ammo o‘qishga sabr yo‘q: Joylardagi rahbarlarga islohotlarni amalga oshirish uchun barcha huquqiy vakolatlar berilgan, biroq ularning qabul qilinayotgan qonun va qarorlarni sinchiklab o‘qib chiqishga ham toqati yetmayapti;

  • Formal imzo chekish illati: Hujjatlarning asl mohiyati va maqsadiga tushunmasdan, ko‘r-ko‘rona imzo qo‘yish amaliyoti islohotlarning quyi bo‘g‘inda to‘xtab qolishiga sabab bo‘lmoqda;

  • Shaxsiy tajriba va mas’uliyat: Shavkat Mirziyoyev o‘zining hokimlik faoliyatini eslab, qaror chiqarishdan avval xona eshigini yopib, qo‘liga qalam olgan holda ikki soatlab har bir bandni mustaqil o‘rganib chiqqanini namuna qilib ko‘rsatdi;

  • Yakuniy natijaga javobgarlik: Har bir hujjatdan maqsad — xalqqa yetadigan yakuniy naf va natijani oldindan ko‘ra bilishdir;

  • Yil yakunidagi keskin ultimatum: Prezident o‘z farmon va qarorlarining mohiyatini tushunmagan, ularni amalda ishlata olmagan rahbarlar bilan yil yakunidan keyin mutlaqo ishlamasligini keskin ma’lum qildi.

Mahalliy hokimliklardagi boshqaruv muammosi: Holatlar qiyosi

Prezident talab qilgan boshqaruv tizimi va ayrim hokimlarning amaldagi ish uslubi taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Ayrim hokimlarning amaldagi odati

Davlat rahbari talab qilayotgan standart

Qaror va farmonlarga munosabat

Sayoz tanishish, o‘qishga sabr va toqatning yo‘qligi

Qo‘lga qalam olib, har bir bandning mag‘zini chaqish

Ish uslubi va vakolatlar

Doimiy vakolat so‘rash, topshiriq kutib o‘tirish

Berilgan keng vakolatlardan mustaqil va to‘liq foydalanish

Hujjat imzolash jarayoni

Sababi va maqsadini chuqur anglamay imzolash

Qarordan kutilayotgan yakuniy natijani oldindan bilish

Xalq bilan ishlash samaradorligi

Majburiyat yuzasidan, yuzaki hisobotlar berish

Tashabbuskorlik va muammolarni tubdan hal etish

Kadrlar kelajagi

Yil yakuni bilan vazifasidan ozod etilish xavfi

Yuqori natija ko‘rsatib, jamoada o‘rinni saqlab qolish

Boshqaruv va siyosiy tahlil: Ekspertlar kadrlar mas’uliyati haqida

Davlat boshqaruvi va huquqiy soha tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • «Qalam bilan ishlash» madaniyatining yo‘qolishi: Ko‘plab quyi bo‘g‘in rahbarlari tayyor ma’lumotnomalarga o‘rganib qolgan, bu esa ularning strategik fikrlash va qarorlarning oqibatini baholash qobiliyatini to‘xtatib qo‘ygan;

  • Islohotlarning quyidagi qarshiligi: Yuqoridan chiqarilayotgan muhim farmonlar tuman va mahalla darajasiga tushganda aynan rahbarlarning tushunmasligi va mas’uliyatsizligi sababli sustlashmoqda;

  • Vakolatlarning yetarliligi: Hokimlarga misli ko‘rilmagan mustaqillik va moliyaviy erkinliklar berildi, endigi muammo faqat kadrlarning salohiyati va layoqatiga borib taqalmoqda;

  • Yil yakunidagi katta o‘zgarishlar: Prezidentning ochiq ogohlantirishi yil so‘ngida o‘z vazifasini to‘liq anglamagan o‘nlab tuman va shahar hokimlarining ishdan ketishi muqarrar ekanini ko‘rsatmoqda.

Davlat rahbarining tuman hokimiga aytgan ushbu achchiq so‘zlari butun davlat boshqaruvi apparati uchun faoliyatni qayta ko‘rib chiqishga undovchi jiddiy ogohlantirish qo‘ng‘irog‘i bo‘ldi.

Sizning tumaningiz yoki shahringizdagi hokim chiqarilayotgan qonun va qarorlarni chuqur tushunib, xalq muammolarini hal qila olyaptimi? Sizningcha, hokimlarning qaror o‘qimasligi hududlar rivojiga qanchalik to‘siq bo‘lmoqda? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va davlat boshqaruvidagi ushbu keskin bayonot tahlilini barcha tanishlaringiz hamda ijtimoiy tarmoqdoshlaringizga ulashing!

Shavkat MirziyoyevTuman hokimiMajlisVakolatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiPedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiBugun, 12:52Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Bugun, 12:18616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandiBugun, 11:45«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:Kecha, 21:31Xususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiXususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiKecha, 18:20Toshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladiToshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladiKecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?