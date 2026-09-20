Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdi
Hindistonning Kerala shtatida shifokor Shirin Subayr o‘z to‘y marosimi vaqtida betob bo‘lib qolgan ikki catering xodimiga birinchi yordam ko‘rsatdi. Bu haqda India Today xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Kannur shahrida Shirin Subayr va doktor Riazning to‘y marosimi bo‘lib o‘tayotgan paytda catering jamoasida ishlayotgan ikki ayolning ahvoli yomonlashgan. Ulardan birining burni qonagan, ikkinchisining esa boshi aylangan.
Marosimda Shirinning shifokor ekani ma’lum bo‘lgani uchun undan yordam so‘ralgan. U to‘y libosida bo‘lishiga qaramay, marosimni vaqtincha to‘xtatib, ayollarning holatini tekshirgan va ularga birinchi yordam ko‘rsatgan.
Burni qonagan ayolga oldinga egilib, burunning yumshoq qismini 10–15 daqiqa davomida bosib turish tavsiya qilingan. Boshi aylangan ayol esa yotqizilib, oyoqlari biroz baland ko‘tarilgan.
Shirin voqeani o‘zi uchun odatiy hol deb hisoblagan. U kimdir yordamga muhtoj bo‘lsa, imkoni boricha yordam berish kerakligini aytgan.
Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, Shirin Subayrga ko‘plab olqishlar bildirilishiga sabab bo‘lgan. Shifokorning o‘zi esa uni kimdir tasvirga olayotganini o‘sha paytda sezmaganini aytgan.
Izohlar 0
…