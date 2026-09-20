«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!

·41·Sport
«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Surxon»
  • «Qo‘qon-1912» ustidan 1:0 hisobida minimal g‘alabaga erishdi, golni 8-daqiqada Tornike Zebniauri kiritdi.
  • «Surxon»ning mustahkam mudofaasi raqibning barcha hujumlarini besamar qoldirdi va jamoaga 3 ochko taqdim etdi.
  • Ushbu g‘alaba «Surxon»ni 10-o‘ringa ko‘tarib, 26 ochkoga yetkazdi, «Qo‘qon-1912» esa 20 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi.

O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida turnir jadvalining quyi qismidan uzoqlashish uchun kurashayotgan ikki prinsipial jamoa o‘rtasidagi bahs keskin va murosasiz ruhda o‘tdi. Toshkentdagi «Jar» stadionida Termizning «Surxon» klubi «Qo‘qon-1912» futbolchilarini qabul qilib, minimal — 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. O‘yin taqdirini hal qilgan yagona gol uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq kiritildi: 8-daqiqada termizliklarning legioneri Tornike Zebniauri chaqqonlik ko‘rsatib, jamoasining hujumini aniq zarba bilan golga aylantirdi.

Ushbu erta goldan so‘ng vodiyliklar muvozanatni tiklash maqsadida tinimsiz oldinga talpingan bo‘lsa-da, «Surxon» mudofaasi va darvozabon xatosiz harakat qilib, raqibning barcha hujumlarini besamar qoldirdi. Qo‘lga kiritilgan ushbu qimmatli 3 ochko evaziga «Surxon» o‘z ochkolarini 26 taga yetkazib, turnir jadvalida 10-pog‘onaga ko‘tarildi, 20 ochkoda qolib ketgan «Qo‘qon-1912» esa xavfli 15-o‘rinda qolib, elitadagi o‘rnini saqlab qolish vazifasini yanada murakkablashtirdi.

Xo‘sh, 80 daqiqadan ortiq vaqt davomida hisobni saqlab qolishga erishgan «Surxon» taktikasi nimasi bilan ajralib turdi, «Qo‘qon-1912»ning hujum chizig‘i nega oqsamoqda va ushbu g‘alaba termizliklar uchun mavsum oxiri oldidan qanday strategik ahamiyat kasb etadi?

«Zebniaurining tezkor goli va «Jar»dagi qamal»: Bahs xronikasi

Uchrashuv davomida kuzatilgan asosiy voqealar va burilish nuqtalari:

  • 8-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Tornike Zebniauri uchrashuv boshidanoq raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi;

  • «Surxon»ning sovuqqon mudofaasi: Mezbonlar goldan so‘ng tartibli himoyaga o‘tib, qarshi hujumlarga tayangan holda raqibga bo‘sh hudud qoldirmadi;

  • Tanaffusdagi ikkitalik almashtirish: 46-daqiqada murabbiylar shtabi Ramazonov va Qodirov o‘rniga O‘ktamov hamda Abduhamidovni tushirib, markazni mustahkamladi;

  • «Qo‘qon-1912»ning besamar bosimi: Vodiyliklar Nimeli, Gvazava va zaxiradan qo‘shilgan hujumchilar yordamida bosimni oshirdi, ammo darvoza tomon yo‘l topa olmadi;

  • 1:0 hisobining saqlanib qolishi: Hakamning yakuniy hushtagi chalingunga qadar «Surxon» himoyachilari konsentratsiyani yo‘qotmadi va g‘alabani naqd qildi.

Superliga 22-tur: «Surxon» — «Qo‘qon-1912» uchrashuvi ko‘rsatkichlari

Jamoalarning qaydnomasi va bahsdagi asosiy statistik raqamlari:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Surxon» (Mezbon)

«Qo‘qon-1912» (Mehmon)

Yakuniy hisob

1

0

Gol muallifi

Tornike Zebniauri (8-daqiqa)

O‘tkazilgan stadion

«Jar» stadioni (Toshkent)

«Jar» stadioni (Toshkent)

Jamg‘arilgan ochkolar

26 ochko (10-o‘ringa ko‘tarildi)

20 ochko (15-o‘rinda qoldi)

Asosiy darvozabonlar

Merganov

Davronov

Taktik o‘zgarishlar

46-daqiqada ikkitalik rotatsiya

62 va 86-daqiqalardagi hujumkor almashtirishlar

Futbol tahlili: Ekspertlar «Jar»dagi minimal bahs haqida

Milliy chempionat mutaxassislari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • Zebniaurining yuqori instinkti: Erta gol urish mahorati o‘yin ssenariysini butunlay termizliklar foydasiga burib yubordi va ularga o‘z rejalari asosida o‘ynash imkonini berdi;

  • Himoyadagi intizom: «Surxon»ning ushbu mavsumdagi eng katta yutuqlaridan biri — hisobda oldinda borayotgan paytda himoya chizig‘idagi zichlikni yo‘qotmaslik bo‘lib qolmoqda;

  • «Qo‘qon-1912»dagi realizatsiya muammosi: To‘p nazorati va hujumga o‘tishga qaramay, yakuniy zarbalarning noaniqligi va keskinlikning yetishmasligi jamoaga ochko yo‘qotishga sabab bo‘lmoqda;

  • Ligada qolish uchun kurashning keskinlashuvi: Ushbu g‘alaba «Surxon»ni xavfli zonadan biroz uzoqlashtirgan bo‘lsa, «Qo‘qon-1912» uchun qolgan turlar haqiqiy omon qolish janglariga aylanishini anglatadi.

«Surxon»ning «Jar»dagi matonatli o‘yini jamoa ruhiyatini ko‘tarib, Superliganing yakuniy pallasi oldidan termizlik muxlislarga katta ishonch bag‘ishladi.

Sizningcha, «Surxon»ning 8-daqiqada urilgan bitta goli evaziga hisobni ushlab qolishi murabbiy taktikasining g‘alabasimi yoki «Qo‘qon-1912»ning hujumdagi ojizligi? «Qo‘qon-1912» jamoasi 15-o‘rindan ko‘tarilib, Superligadagi joyini saqlab qola oladi deb hisoblaysizmi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining shiddatli turlari tahlilini barcha muxlis do‘stlaringiz va sport ixlosmandlariga ulashing!

SurxonQo‘qon-1912TermizSuperliga 22-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 20:09«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!Bugun, 20:07«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 19:16«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdiBugun, 19:14Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Bugun, 18:48O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaO‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaBugun, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng