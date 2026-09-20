«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Surxon»
- «Qo‘qon-1912» ustidan 1:0 hisobida minimal g‘alabaga erishdi, golni 8-daqiqada Tornike Zebniauri kiritdi.
- «Surxon»ning mustahkam mudofaasi raqibning barcha hujumlarini besamar qoldirdi va jamoaga 3 ochko taqdim etdi.
- Ushbu g‘alaba «Surxon»ni 10-o‘ringa ko‘tarib, 26 ochkoga yetkazdi, «Qo‘qon-1912» esa 20 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida turnir jadvalining quyi qismidan uzoqlashish uchun kurashayotgan ikki prinsipial jamoa o‘rtasidagi bahs keskin va murosasiz ruhda o‘tdi. Toshkentdagi «Jar» stadionida Termizning «Surxon» klubi «Qo‘qon-1912» futbolchilarini qabul qilib, minimal — 1:0 hisobida muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. O‘yin taqdirini hal qilgan yagona gol uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq kiritildi: 8-daqiqada termizliklarning legioneri Tornike Zebniauri chaqqonlik ko‘rsatib, jamoasining hujumini aniq zarba bilan golga aylantirdi.
Ushbu erta goldan so‘ng vodiyliklar muvozanatni tiklash maqsadida tinimsiz oldinga talpingan bo‘lsa-da, «Surxon» mudofaasi va darvozabon xatosiz harakat qilib, raqibning barcha hujumlarini besamar qoldirdi. Qo‘lga kiritilgan ushbu qimmatli 3 ochko evaziga «Surxon» o‘z ochkolarini 26 taga yetkazib, turnir jadvalida 10-pog‘onaga ko‘tarildi, 20 ochkoda qolib ketgan «Qo‘qon-1912» esa xavfli 15-o‘rinda qolib, elitadagi o‘rnini saqlab qolish vazifasini yanada murakkablashtirdi.
Xo‘sh, 80 daqiqadan ortiq vaqt davomida hisobni saqlab qolishga erishgan «Surxon» taktikasi nimasi bilan ajralib turdi, «Qo‘qon-1912»ning hujum chizig‘i nega oqsamoqda va ushbu g‘alaba termizliklar uchun mavsum oxiri oldidan qanday strategik ahamiyat kasb etadi?
«Zebniaurining tezkor goli va «Jar»dagi qamal»: Bahs xronikasi
Uchrashuv davomida kuzatilgan asosiy voqealar va burilish nuqtalari:
8-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Tornike Zebniauri uchrashuv boshidanoq raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi;
«Surxon»ning sovuqqon mudofaasi: Mezbonlar goldan so‘ng tartibli himoyaga o‘tib, qarshi hujumlarga tayangan holda raqibga bo‘sh hudud qoldirmadi;
Tanaffusdagi ikkitalik almashtirish: 46-daqiqada murabbiylar shtabi Ramazonov va Qodirov o‘rniga O‘ktamov hamda Abduhamidovni tushirib, markazni mustahkamladi;
«Qo‘qon-1912»ning besamar bosimi: Vodiyliklar Nimeli, Gvazava va zaxiradan qo‘shilgan hujumchilar yordamida bosimni oshirdi, ammo darvoza tomon yo‘l topa olmadi;
1:0 hisobining saqlanib qolishi: Hakamning yakuniy hushtagi chalingunga qadar «Surxon» himoyachilari konsentratsiyani yo‘qotmadi va g‘alabani naqd qildi.
Superliga 22-tur: «Surxon» — «Qo‘qon-1912» uchrashuvi ko‘rsatkichlari
Jamoalarning qaydnomasi va bahsdagi asosiy statistik raqamlari:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Surxon» (Mezbon)
«Qo‘qon-1912» (Mehmon)
Yakuniy hisob
1
0
Gol muallifi
Tornike Zebniauri (8-daqiqa)
—
O‘tkazilgan stadion
«Jar» stadioni (Toshkent)
«Jar» stadioni (Toshkent)
Jamg‘arilgan ochkolar
26 ochko (10-o‘ringa ko‘tarildi)
20 ochko (15-o‘rinda qoldi)
Asosiy darvozabonlar
Merganov
Davronov
Taktik o‘zgarishlar
46-daqiqada ikkitalik rotatsiya
62 va 86-daqiqalardagi hujumkor almashtirishlar
Futbol tahlili: Ekspertlar «Jar»dagi minimal bahs haqida
Milliy chempionat mutaxassislari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
Zebniaurining yuqori instinkti: Erta gol urish mahorati o‘yin ssenariysini butunlay termizliklar foydasiga burib yubordi va ularga o‘z rejalari asosida o‘ynash imkonini berdi;
Himoyadagi intizom: «Surxon»ning ushbu mavsumdagi eng katta yutuqlaridan biri — hisobda oldinda borayotgan paytda himoya chizig‘idagi zichlikni yo‘qotmaslik bo‘lib qolmoqda;
«Qo‘qon-1912»dagi realizatsiya muammosi: To‘p nazorati va hujumga o‘tishga qaramay, yakuniy zarbalarning noaniqligi va keskinlikning yetishmasligi jamoaga ochko yo‘qotishga sabab bo‘lmoqda;
Ligada qolish uchun kurashning keskinlashuvi: Ushbu g‘alaba «Surxon»ni xavfli zonadan biroz uzoqlashtirgan bo‘lsa, «Qo‘qon-1912» uchun qolgan turlar haqiqiy omon qolish janglariga aylanishini anglatadi.
«Surxon»ning «Jar»dagi matonatli o‘yini jamoa ruhiyatini ko‘tarib, Superliganing yakuniy pallasi oldidan termizlik muxlislarga katta ishonch bag‘ishladi.
Sizningcha, «Surxon»ning 8-daqiqada urilgan bitta goli evaziga hisobni ushlab qolishi murabbiy taktikasining g‘alabasimi yoki «Qo‘qon-1912»ning hujumdagi ojizligi? «Qo‘qon-1912» jamoasi 15-o‘rindan ko‘tarilib, Superligadagi joyini saqlab qola oladi deb hisoblaysizmi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining shiddatli turlari tahlilini barcha muxlis do‘stlaringiz va sport ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…