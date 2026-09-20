Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdolari boshlanishi bilan o'tgan yilgi avlodga nisbatan sezilarli o'sish qayd etildi.
- Savdolarning ilk kunida jami 322,8 ming dona yangi smartfon sotilgan bo'lib, bu iPhone 17 Pro seriyasining shu davrdagi ko'rsatkichidan taxminan 30 foizga ko'pdir.
- Xaridorlar orasida iPhone 18 Pro Max 55,5 foiz ulush bilan eng ko'p sotilgan model bo'ldi, bazaviy iPhone 18 Pro esa 44,5 foizni tashkil etdi.
Xitoy bozorida Apple kompaniyasining soʻnggi flagmanlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdolari rasman boshlandi. Dastlabki bir kunlik natijalarga koʻra, mazkur qurilmalar xaridorlar orasida yuqori qiziqish uygʻotdi va oʻtgan yilgi koʻrsatkichlarni sezilarli darajada ortda qoldirdi. Bu esa kompaniyaning Osiyo bozoridagi mavqei uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, savdolarning ilk kuniyoq Xitoyda jami 322,8 ming dona yangi avlod smartfonlari sotilgan. Mazkur koʻrsatkich oʻtgan yili taqdim etilgan iPhone 17 Pro seriyasining xuddi shu davrdagi natijasidan taxminan 30 foizga yuqori ekani qayd etildi.
Modellar kesimidagi talabTahlillar shuni koʻrsatdiki, xaridorlar orasida kattalashtirilgan ekran va imkoniyatlarga ega qurilma ustuvor tanlovga aylangan. Xususan, sotilgan barcha qurilmalarning 55,5 foizi aynan iPhone 18 Pro Max ulushiga toʻgʻri keldi.
Qolgan 44,5 foizlik ulush esa bazaviy Pro modeliga tegishli boʻldi. Agar buni aniq sonlarga aylantirsak, birinchi kunda taxminan 179 ming dona iPhone 18 Pro Max hamda 144 ming dona iPhone 18 Pro egalarini topgan.
Narxlar siyosati va taqdimot tafsilotlariEslatib oʻtamiz, Apple oʻzining yangi flagman smartfonlarini joriy yilning 10-sentyabr sanasida ommaga eʼlon qilgan edi. Xitoy bozorida ushbu qurilmalar yuqori narx segmentida sotilmoqda.
Xususan, mamlakat hududida iPhone 18 Pro smartfonining boshlangʻich narxi 10 ming yuandan (taxminan 1495 AQSh dollari) boshlanadi. Kattaroq versiya boʻlgan iPhone 18 Pro Max uchun esa xaridorlar kamida 11 ming yuan (taxminan 1645 dollar) toʻlashga toʻgʻri kelmoqda.
Izohlar 0
…