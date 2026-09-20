Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldi

·39·Texno
Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdolari boshlanishi bilan o'tgan yilgi avlodga nisbatan sezilarli o'sish qayd etildi.
  • Savdolarning ilk kunida jami 322,8 ming dona yangi smartfon sotilgan bo'lib, bu iPhone 17 Pro seriyasining shu davrdagi ko'rsatkichidan taxminan 30 foizga ko'pdir.
  • Xaridorlar orasida iPhone 18 Pro Max 55,5 foiz ulush bilan eng ko'p sotilgan model bo'ldi, bazaviy iPhone 18 Pro esa 44,5 foizni tashkil etdi.

Xitoy bozorida Apple kompaniyasining soʻnggi flagmanlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdolari rasman boshlandi. Dastlabki bir kunlik natijalarga koʻra, mazkur qurilmalar xaridorlar orasida yuqori qiziqish uygʻotdi va oʻtgan yilgi koʻrsatkichlarni sezilarli darajada ortda qoldirdi. Bu esa kompaniyaning Osiyo bozoridagi mavqei uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, savdolarning ilk kuniyoq Xitoyda jami 322,8 ming dona yangi avlod smartfonlari sotilgan. Mazkur koʻrsatkich oʻtgan yili taqdim etilgan iPhone 17 Pro seriyasining xuddi shu davrdagi natijasidan taxminan 30 foizga yuqori ekani qayd etildi.

Modellar kesimidagi talab

Tahlillar shuni koʻrsatdiki, xaridorlar orasida kattalashtirilgan ekran va imkoniyatlarga ega qurilma ustuvor tanlovga aylangan. Xususan, sotilgan barcha qurilmalarning 55,5 foizi aynan iPhone 18 Pro Max ulushiga toʻgʻri keldi.

Qolgan 44,5 foizlik ulush esa bazaviy Pro modeliga tegishli boʻldi. Agar buni aniq sonlarga aylantirsak, birinchi kunda taxminan 179 ming dona iPhone 18 Pro Max hamda 144 ming dona iPhone 18 Pro egalarini topgan.

Narxlar siyosati va taqdimot tafsilotlari

Eslatib oʻtamiz, Apple oʻzining yangi flagman smartfonlarini joriy yilning 10-sentyabr sanasida ommaga eʼlon qilgan edi. Xitoy bozorida ushbu qurilmalar yuqori narx segmentida sotilmoqda.

Xususan, mamlakat hududida iPhone 18 Pro smartfonining boshlangʻich narxi 10 ming yuandan (taxminan 1495 AQSh dollari) boshlanadi. Kattaroq versiya boʻlgan iPhone 18 Pro Max uchun esa xaridorlar kamida 11 ming yuan (taxminan 1645 dollar) toʻlashga toʻgʻri kelmoqda.

AppleiPhone 18 ProSmartfonXitoyTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaBugun, 21:53Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiBugun, 19:55Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiBugun, 19:25Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiAsus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiBugun, 18:58iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiiPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 18:21AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi