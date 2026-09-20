«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!

·33·Sport
«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 5-turida «Liverpul» safarda «Bornmut» ustidan Aleksandr Isakning 57-daqiqada kiritgan yagona goli evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Ushbu minimal ustunlikni saqlab qolgan «Liverpul»
  • 9 ochko bilan turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarildi.
  • Bu g‘alaba «Liverpul»ning nafaqat hujumda, balki mudofaada ham mustahkam o‘yin ko‘rsata olishini isbotladi va jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini oshirdi.

Angliya Premer-ligasining shiddatli 5-turida musobaqaning eng nufuzli klublaridan biri — «Liverpul» safarda «Bornmut»ga qarshi o‘ta muhim va og‘ir bahs olib bordi. «Vitaliti» stadionida kechgan bellashuv, muxlislar kutgandek, drama va shiddatli kurashlarga boy bo‘ldi va yakunda mehmonlarning kichik, ammo o‘ta qimmatli 1:0 hisobidagi irodali g‘alabasi bilan yakunlandi. Xo‘sh, bu uchrashuv «Liverpul»ning mavsumdagi eng og‘ir o‘yinlaridan biri bo‘ldimi, Aleksandr Isakning goli qanday tarixiy ahamiyatga ega va bu minimal g‘alabadan so‘ng jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlari qanday o‘zgardi?

Ushbu g‘alaba «Liverpul»ning taktik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqqan qadam sifatida baholanmoqda, chunki ular 57-daqiqada Aleksander Isak tomonidan kiritilgan yagona, ammo super gol evaziga hisobni ochgan bo‘lsa-da, «Bornmut»ning shiddatli qarshi hujumlarini bardosh bilan qaytara olishdi va 9 ochko bilan turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilishdi.

«Isakning super goli va minimal g‘alaba»: O‘yindagi voqealar rivoji

«Vitaliti» stadionidagi uchrashuvning eng muhim nuqtalari va taktik burilish lahzalari:

  • Isakning tarixiy lahzasi: Uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi gol 57-daqiqada urildi;

  • Taktik pressing va hujum: Joriy mavsumning «Liverpul»dagi bosh yulduzlaridan biri Aleksandr Isak «qizillar»ning tezkor va uyushgan hujumini aniq va kuchli zarba bilan golga aylantirib, jamoasiga zafar keltirdi[cite: 1];

  • Mezbonlarning qarshiligi: Goldan so‘ng «Bornmut» futbolchilari hujumni yanada kuchaytirdi va Alisson darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlarni yaratdi;

  • Minimal ustunlikni saqlash: «Liverpul» himoya chizig‘i va darvozabon Alissonning mahorati evaziga qolgan daqiqalarda hisob o‘zgarmadi va jamoa minimal hisobdagi ustunligini oxirigacha saqlab qoldi.

«Liverpul» va «Bornmut»: 5-tur yakuni bo‘yicha natijalar

APL. 5-tur: Uchrashuv tafsilotlari va jamoalarning qaydnomasi

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Liverpul» (Mehmon)

«Bornmut» (Mezbon)

Yakuniy hisob

1

0

Gollar mualliflari

Aleksander Isak 57[cite: 1, 2]

Jamg‘arilgan ochkolar

9 ochko (5-o‘ringa ko‘tarildi)

3 ochko (16-o‘rinda qoldi)

Asosiy tarkib (Muhim nomlar)

Alisson, Van Deyk, Soboslai, Virs, Isak

Petrovich, Smit, Xill, Taverner, Evanilson

Taktik o‘zgarishlar

Mudofaani kuchaytirish, pressing[cite: 1]

Oldingi chiziqni jonlantirish urinishlari

Geosiyosiy va sport tahlili: Ekspertlar «Liverpul»ning yangi o‘yini haqida

Futbol tahlilchilari va sport ekspertlarining asosiy xulosalari:

  • «Liverpul»ning yangi qiyofasi: Bu minimal g‘alaba «Liverpul»ning faqat hujumkor emas, balki mudofaada ham mustahkam va sovuqqon o‘yin ko‘rsata olishini isbotladi;

  • Isakning roli: Aleksandr Isakning ushbu mavsumdagi samaradorligi uning jamoa uchun eng muhim figuraga aylanganidan dalolat beradi va u chempionlik poygasida «Liverpul»ning bosh quroli bo‘lishi kutilmoqda;

  • Minimal g‘alabaning ahamiyati: Musobaqaning eng kuchli klublaridan biri bilan safarda kechgan o‘yinda qo‘lga kiritilgan minimal g‘alaba, jamoaning ruhiy tayyorgarligi va bosim ostida ishlash qobiliyatining yuqoriligini ko‘rsatadi;

  • 5-turdan keyingi istiqbol: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Liverpul» 5-turdan keyin 9 ochko bilan 5-o‘ringa ko‘tarildi va yetakchi klublar bilan farqni qisqartirdi, bu esa mavsumning qiziqarli davom etishidan dalolat beradi.

Ushbu zafarli g‘alaba «Liverpul»ning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqqan qadam sifatida baholanmoqda va muxlislarda umid uyg‘otmoqda.

Sizningcha, Aleksander Isak «Liverpul»ning chempionlik poygasidagi eng muhim figurasiga aylanib bo‘ldimi yoki jamoaning boshqa yulduzlari uning o‘rnini bosa oladimi? Ushbu minimal g‘alaba «Liverpul»ning taktik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqqan qadam sifatida baholanadimi? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Liverpul»ning bu tarixiy zafari tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

LiverpulBornmutAleksandr IsakAngliya Premer‑ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!Bugun, 20:11«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!Bugun, 20:07«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 19:16«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdiBugun, 19:14Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Bugun, 18:48O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaO‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaBugun, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng