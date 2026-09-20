Mashhur "San-Sebastyan" chizkeykining tarixi qayerdan boshlangan?
Ko‘pchilik uni Turkiya bilan bog‘lashi mumkin. Aslida esa bu mashhur desertning vatani Ispaniyaning San-Sebastyan shahri hisoblanadi.
San-Sebastyan shahrining Eski shaharchasida joylashgan La Viña nomli barda Santyago Rivera 1990 yillar boshida o‘ziga xos chizkeyk yaratgan. Desert boshqa chizkeyklardan bir necha jihati bilan ajralib turadi: uning pecheneli asosi yo‘q, ustki qismi yuqori haroratda pishirilgani sabab qoramtir va karamellashgan ko‘rinishga ega, ichi esa juda yumshoq va qaymoqli bo‘lib qoladi.
Aynan shu kuygan-qoramtir qobiq va qaymoqli ichki qismi San-Sebastyan chizkeykining o‘ziga xos belgilaridan biriga aylangan. Vaqt o‘tishi bilan u San-Sebastyandan tashqarida ham mashhur bo‘lib, dunyoning turli mamlakatlaridagi restoran va kafelarda tayyorlana boshlagan.
Keyinchalik San-Sebastyan chizkeyki Turkiyada ham katta mashhurlikka erishdi. Ayniqsa, Istanbulda uning turli ko‘rinishlarini uchratish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa qaymoqli chizkeyk, ustiga quyilgan issiq shokolad va orqa fonda mashhur Galata minorasi aks etgan suratlar ommalashdi.
Izohlar 0
…