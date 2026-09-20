Mashhur "San-Sebastyan" chizkeykining tarixi qayerdan boshlangan?

·30·Foydali
Mashhur "San-Sebastyan" chizkeykining tarixi qayerdan boshlangan?

Ko‘pchilik uni Turkiya bilan bog‘lashi mumkin. Aslida esa bu mashhur desertning vatani Ispaniyaning San-Sebastyan shahri hisoblanadi.

San-Sebastyan shahrining Eski shaharchasida joylashgan La Viña nomli barda Santyago Rivera 1990 yillar boshida o‘ziga xos chizkeyk yaratgan. Desert boshqa chizkeyklardan bir necha jihati bilan ajralib turadi: uning pecheneli asosi yo‘q, ustki qismi yuqori haroratda pishirilgani sabab qoramtir va karamellashgan ko‘rinishga ega, ichi esa juda yumshoq va qaymoqli bo‘lib qoladi.

Aynan shu kuygan-qoramtir qobiq va qaymoqli ichki qismi San-Sebastyan chizkeykining o‘ziga xos belgilaridan biriga aylangan. Vaqt o‘tishi bilan u San-Sebastyandan tashqarida ham mashhur bo‘lib, dunyoning turli mamlakatlaridagi restoran va kafelarda tayyorlana boshlagan.

Mashhur "San-Sebastyan" chizkeykining tarixi qayerdan boshlangan?

Keyinchalik San-Sebastyan chizkeyki Turkiyada ham katta mashhurlikka erishdi. Ayniqsa, Istanbulda uning turli ko‘rinishlarini uchratish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa qaymoqli chizkeyk, ustiga quyilgan issiq shokolad va orqa fonda mashhur Galata minorasi aks etgan suratlar ommalashdi.

San-Sebastyan chizkeykiLa ViñaSantyago RiveraIstanbul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!Bugun, 13:31Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Bugun, 10:02Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siriNima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri17.09, 17:47Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?16.09, 22:41«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!15.09, 09:21“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?13.09, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi