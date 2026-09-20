Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqda

·53·Dunyo
Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eritreyada 25 yil avval hibsga olingan ota-onasining taqdiridan hanuz xabar yo‘q.
  • Hanna Petros Solomon otasi hibsga olinganida 10 yoshda edi, ikki yil o‘tib onasi ham yo‘qolib qoldi.
  • G-15 nomi bilan tanilgan siyosatchilar guruhi a’zolari, jumladan Hannaning otasi Petros Solomon ham 2001 yilda hibsga olingan, ammo ularning ochiq sudi o‘tkazilmagan.

Eritreyada 25 yil avval hibsga olingan ota-onasining taqdiridan hanuz xabar yo‘q. Hanna Petros Solomon otasi hibsga olinganida 10 yoshda edi. Oradan ikki yil o‘tib, uning onasi Aster Yohannes ham mamlakatga qaytganida yo‘qolgan.

Hannaning otasi Petros Solomon Efiopiyadan mustaqillik uchun kurashda muhim rahbarlardan biri bo‘lgan. Eritreya 1993 yilda mustaqillikka erishgach, u mudofaa va tashqi ishlar vaziri, keyinchalik baliqchilik vaziri bo‘lib ishlagan.

2001 yil may oyida Petros va yana 14 nafar yuqori lavozimli siyosatchi Prezident Isaiyas Afeverkiga ochiq maktub yo‘llab, Konstitutsiyani amalga oshirish va milliy saylovlar o‘tkazishni talab qilgan. Ular keyinchalik G-15 nomi bilan tanilgan.

2001 yil 18 sentyabrga o‘tar kechasi Eritreya xavfsizlik kuchlari ularning bir necha a’zosini hibsga olgan. Petros ham ertalabki yugurishga chiqqan paytida olib ketilgan.

U paytda Hannaning onasi AQSHda tahsil olayotgan edi. U farzandlariga pasport olishga uringan, ammo rad javobini olgan. Ikki yildan so‘ng turli va’dalardan keyin Eritreyaga qaytishga qaror qilgan.

2003 yil 11 dekabr kuni farzandlari uni Asmara xalqaro aeroportida kutishgan, ammo Aster boshqa yo‘lovchilar qatorida ko‘rinmagan. Keyin aeroportdan uning yukini olib ketish so‘ralgan va shu orqali oila uning mamlakatga kelganini, ammo uyiga qaytmaganini bilgan.

Keyinchalik Aster Asmaradagi mashhur Karshelli qamoqxonasida saqlanayotgani haqida xabar tarqalgan.

Petros va G-15ning boshqa a’zolariga xiyonat kabi ayblar qo‘yilgani aytilgan, ammo ularning ochiq sudi o‘tkazilmagan. Ularning qayerdaligi va tirik yoki vafot etgani haqida oilalariga aniq ma’lumot berilmagan.

O‘sha davrda Eritreyada mustaqil nashrlar ham yopilib, bir qator muharrir va jurnalistlar hibsga olingan.

Hanna yillar o‘tib Eritreyani tark etgan. Hozir 35 yoshda bo‘lgan ayol AQSHda yashaydi va travma bilan ishlovchi mutaxassis bo‘lib mehnat qiladi. Biroq u bolalikdagi ota-onasi bilan bog‘liq xotiralarni yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqadi.

U otasining oila a’zolarini uyga yig‘ishni yaxshi ko‘rganini, sayohatlar paytida bolalari bilan qo‘shiq aytish musobaqalarini tashkil qilganini eslaydi. Onasi esa ABBA, Dolli Parton va Uitni Xyuston qo‘shiqlarini sevgan.

Ikkinchi oila ham shu taqdirni boshdan kechirgan

G-15 a’zolaridan yana birining o‘g‘li Ibrohim Sherifo ham ota-onasidan ayrilgan. 2001 yilda u 13 yoshda edi. Uning onasi Aster Fissehatsion ertalab uyidan olib ketilgan, otasi Mahmud Ahmad Sherifo esa mashqqa chiqqan paytida hibsga olingan.

Hozir 38 yoshda bo‘lgan Ibrohim Niderlandiyada yashaydi va siyosatshunoslik bo‘yicha tahsil olmoqda. U 2001 yil 18 sentyabr sanasini nafaqat oilasi, balki butun Eritreya uchun og‘ir kun deb hisoblaydi.

Hanna va Ibrohim ularni bolalikda qo‘llab-quvvatlagan yaqinlaridan minnatdor ekanini aytishadi. Ular ota-onalarining islohot talab qilib, ochiq fikr bildirishga jur’at qilganidan faxrlanadi.

Hanna esa 25 yildan beri javobsiz qolgan eng oddiy savoliga javob istaydi: ota-onasi tirikmi yoki yo‘qmi?

Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari G-15 a’zolarini vijdon mahbuslari sifatida baholab, ularning ozod qilinishi va taqdiri haqida ma’lumot berilishini talab qilib kelmoqda.

Petros SolomonEritreyaG-15Eritreya hibs
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)Bugun, 19:30Kelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiKelin to‘y marosimida betob bo‘lgan ikki xodimga birinchi yordam ko‘rsatdiBugun, 16:2338 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdi38 yil izlab enagasini topgan erkak unga avtomobil va 10 million frank berdiBugun, 16:1115 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)15 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)Bugun, 15:52Okean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiOkean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiBugun, 13:38«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!Bugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?