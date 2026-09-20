«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»
- «Sanderlend»ni 5:3 hisobida mag‘lub etib, Angliya Premer-ligasida 15 ochko bilan peshqadam bo‘ldi.
- Uchrashuvda Brayan Brobbey xet-trik qayd etgan bo‘lsa-da, Antuan Semenoning dubli va Erling Holandning goli «Siti»ga g‘alaba keltirdi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi.
Angliya Premer-ligasining 5-turida futbol ixlosmandlari haqiqiy gollar shousi va shiddatli qarama-qarshilikka guvoh bo‘ldi. Manchesterdagi «Etihad» stadionida musobaqa peshqadami «Manchester Siti» kutilmagan qarshilik ko‘rsatgan «Sanderlend» jamoasini qabul qilib, 5:3 hisobidagi o‘ta sermahsul g‘alabani rasmiylashtirdi. O‘yin ilk daqiqalardan boshlab gollarga boy bo‘ldi: 9-daqiqada Enso Fernandes hisobni ochgan bo‘lsa, mehmonlar hujumchisi Brayan Brobbey oradan 3 daqiqa o‘tib javob qaytardi.
Rayan Sherki va Antuan Semeno mezbonlar safida gollar urib, jamoani oldinga olib chiqqan pallada ham, «Sanderlend» forvardi Brobbey har safar muvozanatni tiklashga yoki farqni qisqartirishga muvaffaq bo‘lib, xet-trik qayd etdi. Biroq Semenoning dubli hamda 81-daqiqada Erling Holandning sovuqqonlik bilan kiritgan to‘pi bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun muhim jihat — milliy jamoamiz yetakchi himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu uchrashuvni to‘liq zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «shaharliklar» 100 foizlik natija — 15 ochko bilan turnir jadvalining yakka peshqadamiga aylandi, «Sanderlend» esa 4 ochko bilan 14-pog‘onada qoldi.
Xo‘sh, «Siti» himoyasidagi 3 ta to‘p o‘tkazib yuborish nimadan dalolat beradi, Abduqodir Husanovning maydonga tushmagani rotatsiya bilan bog‘liqmi va Pep Gvardiola himoya chizig‘idagi bu bo‘shliqlarni qanday bartaraf etadi?
«Brobbeyning xet-trigi va Holandning nuqtasi»: O‘yindagi voqealar rivoji
«Etihad» maydonida kechgan trillerning asosiy lahzalari:
Enso Fernandesdan tezkor start: 9-daqiqada argentinalik yarimhimoyachi darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi;
Brayan Brobbeyning benefisi: Mehmonlar forvardi 12, 33 va 59-daqiqalarda darvozani nishonga olib, amaldagi chempionlar mudofaasini shoshirib qo‘ydi;
Antuan Semenoning dubli: Hujumchi 43 va 57-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, manchesterliklar g‘alabasida hal qiluvchi figuraga aylandi;
Erling Holanddan muhim nuqta: 81-daqiqada norvegiyalik to‘purar beshinchi golni urib, «Sanderlend»ning kambek qilish umidlarini chippakka chiqardi;
Husanov zaxirada: O‘zbekistonlik yosh yulduz Abduqodir Husanov qaydnomadan o‘rin olgan bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi himoya markazida Diash va Gehi juftligiga to‘liq 90 daqiqa ishonch bildirdi.
APL 5-tur: «Manchester Siti» va «Sanderlend» statistik ko‘rsatkichlari
Jamoalarning bellashuvdagi natijalari va egallagan o‘rni:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Manchester Siti»
«Sanderlend»
Yakuniy hisob
5
3
Gollar mualliflari
E. Fernandes 9, R. Sherki 29, A. Semeno 43, 57, E. Holand 81
B. Brobbey 12, 33, 59 (xet-trik)
Jamg‘arilgan ochkolar
15 ochko (5 ta g‘alaba)
4 ochko
Turnir jadvalidagi o‘rni
1-o‘rin (Peshqadam)
14-o‘rin
Darvozabonlar
Janluiji Donnarumma
Rufs
O‘zbekistonlik legioner maqomi
Abduqodir Husanov (zaxirada qoldi)
—
Futbol tahlili: Mutaxassislar «Etihad»dagi bahs haqida
Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:
«Siti» hujumi benuqson, ammo mudofaada xavf bor: 5 ta to‘p kiritilgani jamoaning oldingi chizig‘idagi qudratni ko‘rsatsa-da, o‘z maydonida liga autsayderidan 3 ta gol o‘tkazib yuborish mudofaadagi jiddiy muammolarni yuzaga chiqardi;
Brobbeyning jismoniy ustunligi: «Sanderlend» hujumchisi «Siti» markaziy himoyachilari Diash va Gehiga ikkinchi qavatda va tezkor qarshi hujumlarda katta noqulaylik tug‘dirdi;
Husanov uchun navbatdagi imkoniyat: Markaziy mudofaaning bunday ko‘p xatoga yo‘l qo‘yishi keyingi turlarda yoki Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida Abduqodir Husanovning asosiy tarkibga qaytish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi;
Turnir jadvalidagi yakkahokimlik: Har qanday qiyinchilikka qaramay, qatorasiga 5 ta uchrashuvda g‘alaba qozonish manchesterliklarni chempionlik poygasida eng yaqin ta’qibchilaridan uzoqlashtirmoqda.
«Manchester Siti» muxlislarga chinakam gollar festivalini taqdim etdi, biroq murabbiylar uchun himoyadagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish vaqti keldi.
Sizningcha, «Manchester Siti» o‘z maydonida 3 ta gol o‘tkazib yuborgan o‘yinda Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushishi kerak edimi? Husanov yaqin turlarda Diash yoki Gehini zaxiraga o‘tqazib, asosiy himoyachiga aylana oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek legioneri faoliyatiga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…