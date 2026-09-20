«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!

·49·Sport
«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»
  • «Sanderlend»ni 5:3 hisobida mag‘lub etib, Angliya Premer-ligasida 15 ochko bilan peshqadam bo‘ldi.
  • Uchrashuvda Brayan Brobbey xet-trik qayd etgan bo‘lsa-da, Antuan Semenoning dubli va Erling Holandning goli «Siti»ga g‘alaba keltirdi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi.

Angliya Premer-ligasining 5-turida futbol ixlosmandlari haqiqiy gollar shousi va shiddatli qarama-qarshilikka guvoh bo‘ldi. Manchesterdagi «Etihad» stadionida musobaqa peshqadami «Manchester Siti» kutilmagan qarshilik ko‘rsatgan «Sanderlend» jamoasini qabul qilib, 5:3 hisobidagi o‘ta sermahsul g‘alabani rasmiylashtirdi. O‘yin ilk daqiqalardan boshlab gollarga boy bo‘ldi: 9-daqiqada Enso Fernandes hisobni ochgan bo‘lsa, mehmonlar hujumchisi Brayan Brobbey oradan 3 daqiqa o‘tib javob qaytardi.

Rayan Sherki va Antuan Semeno mezbonlar safida gollar urib, jamoani oldinga olib chiqqan pallada ham, «Sanderlend» forvardi Brobbey har safar muvozanatni tiklashga yoki farqni qisqartirishga muvaffaq bo‘lib, xet-trik qayd etdi. Biroq Semenoning dubli hamda 81-daqiqada Erling Holandning sovuqqonlik bilan kiritgan to‘pi bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun muhim jihat — milliy jamoamiz yetakchi himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu uchrashuvni to‘liq zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazdi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «shaharliklar» 100 foizlik natija — 15 ochko bilan turnir jadvalining yakka peshqadamiga aylandi, «Sanderlend» esa 4 ochko bilan 14-pog‘onada qoldi.

Xo‘sh, «Siti» himoyasidagi 3 ta to‘p o‘tkazib yuborish nimadan dalolat beradi, Abduqodir Husanovning maydonga tushmagani rotatsiya bilan bog‘liqmi va Pep Gvardiola himoya chizig‘idagi bu bo‘shliqlarni qanday bartaraf etadi?

«Brobbeyning xet-trigi va Holandning nuqtasi»: O‘yindagi voqealar rivoji

«Etihad» maydonida kechgan trillerning asosiy lahzalari:

  • Enso Fernandesdan tezkor start: 9-daqiqada argentinalik yarimhimoyachi darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi;

  • Brayan Brobbeyning benefisi: Mehmonlar forvardi 12, 33 va 59-daqiqalarda darvozani nishonga olib, amaldagi chempionlar mudofaasini shoshirib qo‘ydi;

  • Antuan Semenoning dubli: Hujumchi 43 va 57-daqiqalarda ikkita to‘p kiritib, manchesterliklar g‘alabasida hal qiluvchi figuraga aylandi;

  • Erling Holanddan muhim nuqta: 81-daqiqada norvegiyalik to‘purar beshinchi golni urib, «Sanderlend»ning kambek qilish umidlarini chippakka chiqardi;

  • Husanov zaxirada: O‘zbekistonlik yosh yulduz Abduqodir Husanov qaydnomadan o‘rin olgan bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi himoya markazida Diash va Gehi juftligiga to‘liq 90 daqiqa ishonch bildirdi.

APL 5-tur: «Manchester Siti» va «Sanderlend» statistik ko‘rsatkichlari

Jamoalarning bellashuvdagi natijalari va egallagan o‘rni:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Manchester Siti»

«Sanderlend»

Yakuniy hisob

5

3

Gollar mualliflari

E. Fernandes 9, R. Sherki 29, A. Semeno 43, 57, E. Holand 81

B. Brobbey 12, 33, 59 (xet-trik)

Jamg‘arilgan ochkolar

15 ochko (5 ta g‘alaba)

4 ochko

Turnir jadvalidagi o‘rni

1-o‘rin (Peshqadam)

14-o‘rin

Darvozabonlar

Janluiji Donnarumma

Rufs

O‘zbekistonlik legioner maqomi

Abduqodir Husanov (zaxirada qoldi)

Futbol tahlili: Mutaxassislar «Etihad»dagi bahs haqida

Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • «Siti» hujumi benuqson, ammo mudofaada xavf bor: 5 ta to‘p kiritilgani jamoaning oldingi chizig‘idagi qudratni ko‘rsatsa-da, o‘z maydonida liga autsayderidan 3 ta gol o‘tkazib yuborish mudofaadagi jiddiy muammolarni yuzaga chiqardi;

  • Brobbeyning jismoniy ustunligi: «Sanderlend» hujumchisi «Siti» markaziy himoyachilari Diash va Gehiga ikkinchi qavatda va tezkor qarshi hujumlarda katta noqulaylik tug‘dirdi;

  • Husanov uchun navbatdagi imkoniyat: Markaziy mudofaaning bunday ko‘p xatoga yo‘l qo‘yishi keyingi turlarda yoki Chempionlar Ligasi uchrashuvlarida Abduqodir Husanovning asosiy tarkibga qaytish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi;

  • Turnir jadvalidagi yakkahokimlik: Har qanday qiyinchilikka qaramay, qatorasiga 5 ta uchrashuvda g‘alaba qozonish manchesterliklarni chempionlik poygasida eng yaqin ta’qibchilaridan uzoqlashtirmoqda.

«Manchester Siti» muxlislarga chinakam gollar festivalini taqdim etdi, biroq murabbiylar uchun himoyadagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish vaqti keldi.

Sizningcha, «Manchester Siti» o‘z maydonida 3 ta gol o‘tkazib yuborgan o‘yinda Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushishi kerak edimi? Husanov yaqin turlarda Diash yoki Gehini zaxiraga o‘tqazib, asosiy himoyachiga aylana oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek legioneri faoliyatiga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Manchester SitiSanderlendEtihadAbduqodir Husanov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!Bugun, 20:11«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 20:09«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 19:16«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdiBugun, 19:14Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Bugun, 18:48O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaO‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaBugun, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng