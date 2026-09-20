Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi

·32·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida 256 litr hajmdagi, uch kamerali va ixcham Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi.
  • Ushbu yangi model maydoni atigi 0,34 kvadrat metrni egallab, 136 litr asosiy, 85 litr muzlatish va 35 litr universal kameralarga ega.
  • Muzlatgich 360 gradusli havo aylanishi, antibakterial modul va tejamkor inverter texnologiyalari bilan jihozlangan.
  • Qurilma taxminan 1299 yuan (199 AQSH dollari) narxda sotuvga chiqariladi.

Xiaomi brendi Xitoy bozorida ixcham oʻlchamlari va keng imkoniyatlari bilan ajralib turuvchi yangi uch kamerali Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy maishiy texnika bozori uchun moʻljallangan ushbu qurilma kichik kvartiralar, studiyalar va maydoni cheklangan uy-joylar egalari uchun qulay yechimga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi model maydoni atigi 0,34 kvadrat metrni egallashi bilan birga, umumiy hajmi 256 litrni tashkil etuvchi puxta oʻylangan ichki tuzilishga ega. Qurilma Xiaomi brendining anʼanaviy minimalistik uslubida ishlab chiqarilgan boʻlib, har qanday zamonaviy oshxona interyeriga bemalol mos tushadi.

Muzlatgichning ichki tuzilishi va imkoniyatlari

Mijia Refrigerator 256L ichki makoni mustaqil haroratni sozlash imkoniyatiga ega boʻlgan uchta asosiy zonaga boʻlingan. Asosiy sovitish boʻlimi 136 litr sigʻimga ega boʻlsa, muzlatish kamerasi 85 litr hajmni tashkil qiladi. Qolgan 35 litr esa harorati oʻzgarib turadigan universal kameraga ajratilgan.

Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda universal kameraning vazifasini oʻzgartirishlari mumkin. Uni turli mahsulotlarni chuqur muzlatish yoki shunchaki sovuq holda saqlash uchun moslashtirish imkoniyati mavjud. Umumiy hisobda qurilma ichida turli toifadagi oziq-ovqatlarni alohida saqlashga moʻljallangan oʻnta mustaqil zona mavjud.

Texnik xususiyatlar va tejamkorlik

Qurilmaning boshqaruv paneli toʻgʻridan-toʻgʻri sovitish boʻlimiga oʻrnatilgan boʻlib, u orqali asosiy, muzlatish va oʻzgaruvchan kameralardagi haroratni alohida-alohida boshqarish mumkin. Sovutish tizimi 360 gradusli havo aylanishiga tayanadi, bu esa kameralar ichida sovuq havoning bir tekis taqsimlanishini taʼminlaydi va anʼanaviy qoʻlda muzdan tushirish zaruratini yoʻqqa chiqaradi.

Shuningdek, muzlatgich kumush ionlariga ega maxsus antibakterial va yoqimsiz hidlarni yoʻqotuvchi modul bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim sovitishkamerasidagi bakteriyalarni 99,99 foizgacha yoʻq qilish yoki ularning koʻpayishini toʻxtatish samaradorligini koʻrsatadi.

Model tejamkor inverter kompressor va inverter ventilyator asosida ishlaydi. Ichki harorat doimiy ravishda beshta sezgir datchik yordamida nazorat qilinib boriladi. Xitoy bozorida ushbu ixcham va zamonaviy qurilma taxminan 1299 yuan (199 AQSH dollari atrofida) narxda sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.

XiaomiMijia RefrigeratorMaishiy texnikaSmart uyYangi texnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiBugun, 19:55Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiAsus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiBugun, 18:58iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiiPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 18:21AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiBugun, 17:57Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiBugun, 17:23Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiBugun, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi