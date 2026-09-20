Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida 256 litr hajmdagi, uch kamerali va ixcham Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi.
- Ushbu yangi model maydoni atigi 0,34 kvadrat metrni egallab, 136 litr asosiy, 85 litr muzlatish va 35 litr universal kameralarga ega.
- Muzlatgich 360 gradusli havo aylanishi, antibakterial modul va tejamkor inverter texnologiyalari bilan jihozlangan.
- Qurilma taxminan 1299 yuan (199 AQSH dollari) narxda sotuvga chiqariladi.
Xiaomi brendi Xitoy bozorida ixcham oʻlchamlari va keng imkoniyatlari bilan ajralib turuvchi yangi uch kamerali Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy maishiy texnika bozori uchun moʻljallangan ushbu qurilma kichik kvartiralar, studiyalar va maydoni cheklangan uy-joylar egalari uchun qulay yechimga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi model maydoni atigi 0,34 kvadrat metrni egallashi bilan birga, umumiy hajmi 256 litrni tashkil etuvchi puxta oʻylangan ichki tuzilishga ega. Qurilma Xiaomi brendining anʼanaviy minimalistik uslubida ishlab chiqarilgan boʻlib, har qanday zamonaviy oshxona interyeriga bemalol mos tushadi.
Muzlatgichning ichki tuzilishi va imkoniyatlariMijia Refrigerator 256L ichki makoni mustaqil haroratni sozlash imkoniyatiga ega boʻlgan uchta asosiy zonaga boʻlingan. Asosiy sovitish boʻlimi 136 litr sigʻimga ega boʻlsa, muzlatish kamerasi 85 litr hajmni tashkil qiladi. Qolgan 35 litr esa harorati oʻzgarib turadigan universal kameraga ajratilgan.
Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda universal kameraning vazifasini oʻzgartirishlari mumkin. Uni turli mahsulotlarni chuqur muzlatish yoki shunchaki sovuq holda saqlash uchun moslashtirish imkoniyati mavjud. Umumiy hisobda qurilma ichida turli toifadagi oziq-ovqatlarni alohida saqlashga moʻljallangan oʻnta mustaqil zona mavjud.
Texnik xususiyatlar va tejamkorlikQurilmaning boshqaruv paneli toʻgʻridan-toʻgʻri sovitish boʻlimiga oʻrnatilgan boʻlib, u orqali asosiy, muzlatish va oʻzgaruvchan kameralardagi haroratni alohida-alohida boshqarish mumkin. Sovutish tizimi 360 gradusli havo aylanishiga tayanadi, bu esa kameralar ichida sovuq havoning bir tekis taqsimlanishini taʼminlaydi va anʼanaviy qoʻlda muzdan tushirish zaruratini yoʻqqa chiqaradi.
Shuningdek, muzlatgich kumush ionlariga ega maxsus antibakterial va yoqimsiz hidlarni yoʻqotuvchi modul bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim sovitishkamerasidagi bakteriyalarni 99,99 foizgacha yoʻq qilish yoki ularning koʻpayishini toʻxtatish samaradorligini koʻrsatadi.
Model tejamkor inverter kompressor va inverter ventilyator asosida ishlaydi. Ichki harorat doimiy ravishda beshta sezgir datchik yordamida nazorat qilinib boriladi. Xitoy bozorida ushbu ixcham va zamonaviy qurilma taxminan 1299 yuan (199 AQSH dollari atrofida) narxda sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.
Izohlar 0
…