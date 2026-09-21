Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!

·1·Sport
Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!

Shimoliy Amerika MLS muntazam chempionatining 26-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy uchrashuv muxlislarga haqiqiy gollar shousi va dramatik kurashni taqdim etdi. O‘z maydonida liganing yangi va xavfli vakillaridan biri bo‘lgan «San Diyego» jamoasini qabul qilgan «Inter Mayami» 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. Mezbonlarning yulduzli hujum juftligi — sardor Lionel Messi va tajribali to‘purar Luis Suares har ikkisi to‘p kiritib jamoasini oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, mehmonlar safida Anders Dreyer haqiqiy benefis namoyish etib, dubl qayd etdi va floridaliklardan g‘alabani tortib oldi.

90 daqiqa to‘liq maydonda harakat qilgan Messining faolligi ham «Inter Mayami»ga 3 ochkoni taqdim eta olmadi. Ushbu durang natijasida floridaliklar o‘z ochkolarini 44 taga yetkazib, umumiy turnir jadvalida 4-pog‘onada qoldi va peshqadam «Neshvill» (55 ochko) bilan oradagi farq 11 ochkogacha kengaydi; 31 ochkosi bor «San Diyego» esa 20-o‘rinni band etib turibdi. Xo‘sh, Kazemiro va de Paul kabi yulduzlar to‘p surgan Mayami mudofaasi nega Dreyerning ikkinchi zarbasini o‘tkazib yubordi va «Inter» mavsum finishiga yaqin peshqadamni quvib yeta oladimi?

«Dreyerning zarbalari va Messi — Suares tandemi»: 26-turning muhim lahzalari

Floridada kechgan shiddatli to‘qnashuvning eng sara voqealari va faktlari:

  • Dreyerning erta sovuq dushi: 12-daqiqadayoq Anders Dreyer «Inter Mayami» mudofaasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi (0:1);

  • Messining sardorlik javobi: 24-daqiqada Lionel Messi o‘zining yuksak mahoratini ishga solib, muvozanatni tikladi va tribunalarni oyoqqa turg‘izdi (1:1);

  • Suaresdan hal qiluvchi zarba: 74-daqiqada Luis Suares jarima maydoni ichida o‘z so‘zini aytdi va maydon egalarini hisobda oldinga olib chiqdi (2:1);

  • 82-daqiqadagi kambek: Mehmonlar taslim bo‘lmadi — 82-daqiqada Anders Dreyer dublini nishonlab, tablodagi yakuniy 2:2 hisobini o‘rnatdi;

  • Yulduzli tarkibning ochko yo‘qotishi: Kazemiro, Rodrigo de Paul va Serxio Regilon kabi futbolchilarning harakatlariga qaramay, «Inter Mayami» g‘alabali hisobni ushlab qololmadi.

MLS 26-tur: «Inter Mayami» — «San Diyego» (2:2) uchrashuvi qaydnomasi

Uchrashuv ko‘rsatkichlari va turnir jadvalidagi holat:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

«Inter Mayami» (Mezbon)

«San Diyego» (Mehmon)

Yakuniy hisob

2

2

Gollar mualliflari

L. Messi 24, L. Suares 74

A. Dreyer 12, 82 (dubl)

Tarkib yetakchilari

Sent Kleyr, Kazemiro, de Paul, Messi, Suares

Anders Dreyer (Uchrashuv qahramoni)

Jamg‘arilgan ochkolar

44 ochko

31 ochko

Turnir jadvalidagi o‘rni

4-pog‘ona

20-o‘rin

Peshqadam «Neshvill» bilan farq

-11 ochko (Yetakchilikdan uzoqlashish)

Musobaqa autsayderlari qatorida

Futbol ekspertizasi: Nega «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardi?

Xalqaro futbol tahlilchilari va MLS sharhlovchilarining asosiy xulosalari:

  • Hujum va mudofaa disbalansi: Old chiziqda Messi va Suares gol urish vazifasini benuqson bajarayotgan bo‘lsa-da, orqa chiziqda Kazemiro va Falkon juftligi qarshi hujumlarda tezlik bobida oqsamoqda;

  • Dreyerning individual mahorati: Daniyalik hujumchi Mayami himoyasining zaif nuqtalarini to‘g‘ri baholab, berilgan kam sonli imkoniyatlardan yuz foiz unum chiqardi;

  • «Neshvill»dan sezilarli ortda qolish: 11 ochkolik farq muntazam chempionat g‘olibligi (Supporters' Shield) uchun kurashda floridaliklarning imkoniyatlarini keskin pasaytirmoqda;

  • Pley-offga tayyorgarlik sinovi: Bunday kutilmagan ochko yo‘qotishlar jamoa bosh murabbiyiga pley-off bosqichi oldidan himoya chizig‘i va rotatsiya sifati ustida ishlash kerakligini yaqqol ko‘rsatib qo‘ydi.

Messi va Suaresning gollari «Inter Mayami»ga yorqin lahzalar taqdim etgan bo‘lsa-da, himoyadagi xatolar ularni qimmatli g‘alabadan mahrum qildi.

Sizningcha, «Inter Mayami» peshqadam «Neshvill» bilan oradagi 11 ochkolik farqni yo‘qotib, muntazam chempionatda 1-o‘ringa ko‘tarila oladimi? Kazemiro va Messi tarkibda bo‘lgan jamoaning ochko yo‘qotishiga himoyadagi bo‘shliqlar sabab bo‘ldimi yoki raqibning kuchi? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda MLSning ushbu qaynoq bahsi tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!

Inter MayamiSan DiyegoAnders DreyerLionel Messi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Bugun, 10:25Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 10:24Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Bugun, 08:27Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiBugun, 08:08«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!Bugun, 07:12«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardiBugun, 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng