Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!
Shimoliy Amerika MLS muntazam chempionatining 26-turi doirasida bo‘lib o‘tgan markaziy uchrashuv muxlislarga haqiqiy gollar shousi va dramatik kurashni taqdim etdi. O‘z maydonida liganing yangi va xavfli vakillaridan biri bo‘lgan «San Diyego» jamoasini qabul qilgan «Inter Mayami» 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. Mezbonlarning yulduzli hujum juftligi — sardor Lionel Messi va tajribali to‘purar Luis Suares har ikkisi to‘p kiritib jamoasini oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, mehmonlar safida Anders Dreyer haqiqiy benefis namoyish etib, dubl qayd etdi va floridaliklardan g‘alabani tortib oldi.
90 daqiqa to‘liq maydonda harakat qilgan Messining faolligi ham «Inter Mayami»ga 3 ochkoni taqdim eta olmadi. Ushbu durang natijasida floridaliklar o‘z ochkolarini 44 taga yetkazib, umumiy turnir jadvalida 4-pog‘onada qoldi va peshqadam «Neshvill» (55 ochko) bilan oradagi farq 11 ochkogacha kengaydi; 31 ochkosi bor «San Diyego» esa 20-o‘rinni band etib turibdi. Xo‘sh, Kazemiro va de Paul kabi yulduzlar to‘p surgan Mayami mudofaasi nega Dreyerning ikkinchi zarbasini o‘tkazib yubordi va «Inter» mavsum finishiga yaqin peshqadamni quvib yeta oladimi?
«Dreyerning zarbalari va Messi — Suares tandemi»: 26-turning muhim lahzalari
Floridada kechgan shiddatli to‘qnashuvning eng sara voqealari va faktlari:
Dreyerning erta sovuq dushi: 12-daqiqadayoq Anders Dreyer «Inter Mayami» mudofaasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi (0:1);
Messining sardorlik javobi: 24-daqiqada Lionel Messi o‘zining yuksak mahoratini ishga solib, muvozanatni tikladi va tribunalarni oyoqqa turg‘izdi (1:1);
Suaresdan hal qiluvchi zarba: 74-daqiqada Luis Suares jarima maydoni ichida o‘z so‘zini aytdi va maydon egalarini hisobda oldinga olib chiqdi (2:1);
82-daqiqadagi kambek: Mehmonlar taslim bo‘lmadi — 82-daqiqada Anders Dreyer dublini nishonlab, tablodagi yakuniy 2:2 hisobini o‘rnatdi;
Yulduzli tarkibning ochko yo‘qotishi: Kazemiro, Rodrigo de Paul va Serxio Regilon kabi futbolchilarning harakatlariga qaramay, «Inter Mayami» g‘alabali hisobni ushlab qololmadi.
MLS 26-tur: «Inter Mayami» — «San Diyego» (2:2) uchrashuvi qaydnomasi
Uchrashuv ko‘rsatkichlari va turnir jadvalidagi holat:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
«Inter Mayami» (Mezbon)
«San Diyego» (Mehmon)
Yakuniy hisob
2
2
Gollar mualliflari
L. Messi 24, L. Suares 74
A. Dreyer 12, 82 (dubl)
Tarkib yetakchilari
Sent Kleyr, Kazemiro, de Paul, Messi, Suares
Anders Dreyer (Uchrashuv qahramoni)
Jamg‘arilgan ochkolar
44 ochko
31 ochko
Turnir jadvalidagi o‘rni
4-pog‘ona
20-o‘rin
Peshqadam «Neshvill» bilan farq
-11 ochko (Yetakchilikdan uzoqlashish)
Musobaqa autsayderlari qatorida
Futbol ekspertizasi: Nega «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardi?
Xalqaro futbol tahlilchilari va MLS sharhlovchilarining asosiy xulosalari:
Hujum va mudofaa disbalansi: Old chiziqda Messi va Suares gol urish vazifasini benuqson bajarayotgan bo‘lsa-da, orqa chiziqda Kazemiro va Falkon juftligi qarshi hujumlarda tezlik bobida oqsamoqda;
Dreyerning individual mahorati: Daniyalik hujumchi Mayami himoyasining zaif nuqtalarini to‘g‘ri baholab, berilgan kam sonli imkoniyatlardan yuz foiz unum chiqardi;
«Neshvill»dan sezilarli ortda qolish: 11 ochkolik farq muntazam chempionat g‘olibligi (Supporters' Shield) uchun kurashda floridaliklarning imkoniyatlarini keskin pasaytirmoqda;
Pley-offga tayyorgarlik sinovi: Bunday kutilmagan ochko yo‘qotishlar jamoa bosh murabbiyiga pley-off bosqichi oldidan himoya chizig‘i va rotatsiya sifati ustida ishlash kerakligini yaqqol ko‘rsatib qo‘ydi.
Messi va Suaresning gollari «Inter Mayami»ga yorqin lahzalar taqdim etgan bo‘lsa-da, himoyadagi xatolar ularni qimmatli g‘alabadan mahrum qildi.
Sizningcha, «Inter Mayami» peshqadam «Neshvill» bilan oradagi 11 ochkolik farqni yo‘qotib, muntazam chempionatda 1-o‘ringa ko‘tarila oladimi? Kazemiro va Messi tarkibda bo‘lgan jamoaning ochko yo‘qotishiga himoyadagi bo‘shliqlar sabab bo‘ldimi yoki raqibning kuchi? Shaxsiy fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda MLSning ushbu qaynoq bahsi tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…