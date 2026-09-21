Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi oʻzining yangi avlod Xiaomi Smart Switch 2 aqlli oʻchirgichini Xitoy ichki bozorida erkin sotuvga chiqardi.
- Ushbu qurilma ilgari faqat oldindan buyurtma asosida taqdim etilayotgan edi va endilikda uning boshlangʻich narxi 79 yuanni tashkil etmoqda.
- Xiaomi Smart Switch 2 eski uylardagi simlar bilan ham moslashishi, ham faza, ham neytral simlar bilan ishlashi va oʻrnatish vaqtida zanjir turini avtomatik aniqlashi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi avlod Xiaomi Smart Switch 2 aqlli oʻchirgichini mamlakat ichki bozorida erkin sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma ilgari faqat oldindan buyurtma asosida taqdim etilayotgan edi va crowdfunding bosqichida 69 yuandan baholangan boʻlsa, endilikda uning boshlangʻich narxi 79 yuanni tashkil etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot oʻzining texnik imkoniyatlari hamda eski uylardagi simlar bilan ham moslashishi sababli foydalanuvchilar eʼtiborini qozonmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur aqlli oʻchirgich bozorda bir, ikki va uch tugmali versiyalarda sotuvga chiqarilgan boʻlib, xaridorlarga oq hamda toʻq kulrang akril panellarini tanlash imkoniyati beriladi. Qurilmaning korpusi V-0 darajasidagi oʻtga chidamli polikarbonatdan yasalgan boʻlib, u standart 86-tipli devor qutilariga bemalol oʻrnatiladi. Bu esa uni har qanday xonadon interyeriga moslashtirishni osonlashtiradi.
Texnik xususiyatlar va xavfsizlikQurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri — uning ham faza, ham neytral simlar bilan ishlay olishidir. Oʻrnatish vaqtida oʻchirgich zanjir turini avtomatik ravishda aniqlaydi va ish منطigini oʻzi moslashtiradi, shuning uchun foydalanuvchidan qoʻlda sozlash talab etilmaydi. Bu xususiyat ayniqsa neytral simi mavjud boʻlmagan eski uylardagi simlar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilmaning ichki oʻrni 1 million martagacha yoqib-oʻchirish sikliga moʻljallangan. Kuchlanish noldan oʻtgan paytda yoqish va oʻchirish funksiyasi kontaktlardagi yuklamani sezilarli darajada kamaytiradi. Shuningdek, quvvati past LED-chiroqlar uchun miltillashdan himoya tizimi oʻrnatilgan boʻlib, oʻrnatilgan harorat datchigi qizib ketish holatlarida zanjirni avtomatik ravishda uzishga qodir.
Aqlli uy tizimidagi oʻrniSmart Switch 2 qurilmasi Xiaomi Mesh 2.0 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Buning natijasida oldingi avlodga nisbatan javob berish tezligi 50 foizga oshgan, tarmoqqa ulanish vaqti esa 80 foizga qisqargan. Foydalanuvchilar yoritish moslamalarini anʼanaviy usulda jismoniy tugmalar orqali, Mi Home ilovasi vositasida yoki Xiao Ai ovozli yordamchisi yordamida boshqarishlari mumkin.
Har bir tugmani alohida, juft yoki uzoq bosishga moslashtirish, shuningdek uni simsiz rejimga oʻtkazib, boshqa aqlli uy qurilmalari uchun universal boshqaruv moslamasiga aylantirish imkoniyati mavjud. Ushbu funksionallik uy egalariga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yoritish tizimini toʻliq shaxsiylashtirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…