Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardi

·27·Texno
Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi oʻzining yangi avlod Xiaomi Smart Switch 2 aqlli oʻchirgichini Xitoy ichki bozorida erkin sotuvga chiqardi.
  • Ushbu qurilma ilgari faqat oldindan buyurtma asosida taqdim etilayotgan edi va endilikda uning boshlangʻich narxi 79 yuanni tashkil etmoqda.
  • Xiaomi Smart Switch 2 eski uylardagi simlar bilan ham moslashishi, ham faza, ham neytral simlar bilan ishlashi va oʻrnatish vaqtida zanjir turini avtomatik aniqlashi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi avlod Xiaomi Smart Switch 2 aqlli oʻchirgichini mamlakat ichki bozorida erkin sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma ilgari faqat oldindan buyurtma asosida taqdim etilayotgan edi va crowdfunding bosqichida 69 yuandan baholangan boʻlsa, endilikda uning boshlangʻich narxi 79 yuanni tashkil etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot oʻzining texnik imkoniyatlari hamda eski uylardagi simlar bilan ham moslashishi sababli foydalanuvchilar eʼtiborini qozonmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur aqlli oʻchirgich bozorda bir, ikki va uch tugmali versiyalarda sotuvga chiqarilgan boʻlib, xaridorlarga oq hamda toʻq kulrang akril panellarini tanlash imkoniyati beriladi. Qurilmaning korpusi V-0 darajasidagi oʻtga chidamli polikarbonatdan yasalgan boʻlib, u standart 86-tipli devor qutilariga bemalol oʻrnatiladi. Bu esa uni har qanday xonadon interyeriga moslashtirishni osonlashtiradi.

Texnik xususiyatlar va xavfsizlik

Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri — uning ham faza, ham neytral simlar bilan ishlay olishidir. Oʻrnatish vaqtida oʻchirgich zanjir turini avtomatik ravishda aniqlaydi va ish منطigini oʻzi moslashtiradi, shuning uchun foydalanuvchidan qoʻlda sozlash talab etilmaydi. Bu xususiyat ayniqsa neytral simi mavjud boʻlmagan eski uylardagi simlar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilmaning ichki oʻrni 1 million martagacha yoqib-oʻchirish sikliga moʻljallangan. Kuchlanish noldan oʻtgan paytda yoqish va oʻchirish funksiyasi kontaktlardagi yuklamani sezilarli darajada kamaytiradi. Shuningdek, quvvati past LED-chiroqlar uchun miltillashdan himoya tizimi oʻrnatilgan boʻlib, oʻrnatilgan harorat datchigi qizib ketish holatlarida zanjirni avtomatik ravishda uzishga qodir.

Aqlli uy tizimidagi oʻrni

Smart Switch 2 qurilmasi Xiaomi Mesh 2.0 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Buning natijasida oldingi avlodga nisbatan javob berish tezligi 50 foizga oshgan, tarmoqqa ulanish vaqti esa 80 foizga qisqargan. Foydalanuvchilar yoritish moslamalarini anʼanaviy usulda jismoniy tugmalar orqali, Mi Home ilovasi vositasida yoki Xiao Ai ovozli yordamchisi yordamida boshqarishlari mumkin.

Har bir tugmani alohida, juft yoki uzoq bosishga moslashtirish, shuningdek uni simsiz rejimga oʻtkazib, boshqa aqlli uy qurilmalari uchun universal boshqaruv moslamasiga aylantirish imkoniyati mavjud. Ushbu funksionallik uy egalariga oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yoritish tizimini toʻliq shaxsiylashtirish imkonini beradi.

XiaomiSmart Switch 2Aqlli uyTexnologiyaXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklariPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklarBugun, 12:23Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiBugun, 12:00OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorOnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorBugun, 11:28Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaApple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiBugun, 08:25Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiBugun, 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi