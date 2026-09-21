iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklar

·38·Texno
iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iFixit mutaxassislari iPhone 18 Pro'ni qismlarga ajratib, uni ta'mirlash qulayligi bo'yicha 10 balldan 7 ballga baholashdi.
  • Yangi modelda ekran ostiga yashirilgan Face ID, oltita mitti lepestokdan iborat mexanik o'zgaruvchan diafragma va uch barobar kattalashtirilgan bug'lanish kamerasiga ega sovutish tizimi kabi muhim apparat o'zgarishlari mavjud.

Taniqli iFixit mutaxassislari Apple kompaniyasining navbatdagi flagmani — iPhone 18 Pro smartfonini toʻliq qismlarga ajratib, uning ichki tuzilishi va texnik yangiliklarini oʻrganib chiqishdi. Qurilma taʼmirlash qulayligi boʻyicha oʻn ballik tizimda 7 ballga sazovor boʻldi. Yangi model bir qator muhim apparat oʻzgarishlari, jumladan, mexanik diafragma, ekran ostiga yashirilgan Face ID va samaraliroq sovutish tizimi bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, asosiy kameraning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri oltita mitti lepestokdan iborat mexanik oʻzgaruvchan diafragma hisoblanadi. Ularning holati elektromagnitlar yordamida boshqarilib, obyektivga tushadigan yorugʻlik miqdorini tartibga solish imkonini beradi. Biroq jarayon davomida lepestoklardan biri tasodifan ajralib chiqqan va mutaxassislar bunday nozik mexanizmni alohida taʼmirlash imkonsiz ekanini taʼkidlashmoqda. Nosozlik yuzaga kelganda butun kamera modulini almashtirish talab etiladi.

Displey ostidagi texnologiyalar va yangi sovutish tizimi

Smartfonning xavfsizlik tizimida ham jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilgan. iPhone 18 Pro'da infraqizil kamera ilk bor OLED-displey ostiga koʻchirildi. Infraqizil nurning erkin oʻtishi uchun Apple datchik ustidagi piksellarni q kisman olib tashlab, mazkur hudud atrofidagi zichlikni bosqichma-bosqich oʻzgartirgan. Shuningdek, matritsa ostida koʻrinadigan yorugʻlikni bloklab, infraqizil nurlanishni oʻtkazadigan maxsus filtr oʻrnatilgan.

Qurilmaning unumdorligini barqaror saqlash uchun sovutish tizimi ham tubdan yangilangan. A20 Pro protsessori endi termointerfeys orqali katta hajmli bugʻlanish kamerasi bilan bevosita tutashadi. Apple maʼlumotlariga koʻra, uning maydoni oʻtgan avlod – iPhone 17 Pro yechimiga nisbatan taxminan uch barobar katta. Bunga chiplarning yangi joylashuvi orqali erishilgan boʻlib, protsessor kristalli va tezkor xotira bir-birining ustiga emas, yonma-yon oʻrnatilgan holda issiqlik chiqarishni sezilarli darajada yaxshilagan.

Taʼmirlashdagi qiyinchiliklar va iFixit xulosasi

Tadqiqot jarayonida mutaxassislar potensial muammoga ham duch kelishdi. Toʻrtta ochilgan iPhone 18 Pro nusxasidan uchtasining ekran romlari shikastlangan. Hozircha bu holat konstruksiyaning oʻziga xos xususiyati yoki alohida partiya bilan bogʻliqligi nomaʼlum, ammo bunday nuqsonlar displeyni qayta oʻrnatishni qiyinlashtirib, korpus germetikligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Ayrim qismlar hali ham murakkabligicha qolmoqda: masalan, USB-C portini almashtirish uchun smartfonning katta qismini qismlarga ajratishga toʻgʻri keladi. Shu bilan birga, Apple oldingi avlodning muvaffaqiyatli yechimlarini, jumladan, modulli kamera tuzilishini va anʼanaviy yelim lentalarisiz tayyorlangan akkumulyatorni saqlab qolgan.

Umumiy hisobda, iFixit mutaxassislari iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining taʼmirlashga yaroqliligini 10 balldan 7 ballga baholashdi. Bu esa zamonaviy flagmanlar orasida yuqori koʻrsatkich hisoblanib, qurilmaning ichki arxitekturasi nafaqat murakkab, balki muayyan darajada texnik xizmat koʻrsatishga moslashtirilganini bildiradi.

AppleIPhone 18 ProIFixitSmartfonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiBugun, 12:58Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiBugun, 12:00OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorOnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorBugun, 11:28Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaApple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiBugun, 08:25Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiBugun, 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi