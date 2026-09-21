Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerak

·39·Jamiyat
Jarima — budjet to‘ldirish quroli emas: Davlat idoralari jazodan pul ishlamasligi kerak
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Davlat nazorat organlarining jarima mablag‘laridan moddiy manfaatdorligi tizimda qoidabuzarliklarni kamaytirish o‘rniga ularni sun’iy ko‘paytirishga olib keladi.
  • Huquqiy davlat tamoyillariga ko‘ra, ma’muriy yoki moliyaviy jazo choralari faqat huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktika vositasi bo‘lishi shart.
  • Barcha nazorat va jazo organlari faqat respublika budjetidan moliyalashtirilishi va undirilgan jarimalar umumiy budjetga yo‘naltirilishi lozim.

Jamiyatda qonun ustuvorligini ta’minlash va tartib o‘rnatish tizimida ko‘p yillardan buyon bahslarga sabab bo‘lib kelayotgan eng fundamental muammolardan biri — davlat nazorat organlarining jarima mablag‘laridan bevosita moddiy manfaatdorligi masalasi jamoatchilik diqqat markaziga chiqdi. Huquqiy davlat tamoyillariga ko‘ra, ma’muriy yoki moliyaviy jazo choralari davlat tashkiloti uchun hech qachon «daromad manbai» yoki tizim budjetini to‘ldirish rejasi bo‘lmasligi, balki faqat va faqat huquqbuzarliklarning oldini olish, profilaktika va jamiyatni ogohlantirish vositasi bo‘lib xizmat qilishi shart.

Agar muayyan vazirlik, qo‘mita yoki inspeksiyaning rivojlantirish jamg‘armasi, xodimlarining oylik maoshi yoki ustamalari to‘g‘ridan to‘g‘ri undirilgan jarimalar ulushidan shakllansa, tizimda xavfli disbalans — qoidabuzarliklarni kamaytirish o‘rniga ularni sun’iy ko‘paytirish va «jarimalar rejasi»ni bajarishga moliyaviy manfaatdorlik tuzog‘i paydo bo‘ladi.

Xo‘sh, bunday manfaatdorlik nima uchun korrupsiya va suiiste’mollikning bosh o‘chog‘iga aylanadi, qaysi mexanizmlar jarimalarni profilaktik vositaga qaytara oladi va xalqaro tajribada davlat organlarini moliyalashtirish qanday tartibga solingan?

«Profilaktika o‘rniga moliyaviy ov»: Tizimdagi asosiy ziddiyatlar

Mutaxassislar va jamoatchilik vakillari ko‘rsatayotgan eng muhim xavflar va dalillar:

  • Maqsad va mohiyatning buzilishi: Jarimaning asl falsafasi fuqaroni jazolash orqali tarbiyalash edi, biroq undan idora daromad ola boshlasa, profilaktika va tushuntirish ishlari ikkinchi darajaga tushib qoladi;

  • «Plan» va yashirin bosim: Moliyaviy manfaatdorlik bo‘lgan joyda muayyan ko‘rsatkichlarni («plan») bajarish majburiyati paydo bo‘ladi, bu esa oddiy fuqaro va tadbirkorlarga qarshi sun’iy ayblovlar topilishiga yo‘l ochadi;

  • Ishonchsizlik muhiti: Fuqaro davlat organini o‘zini himoya qiluvchi tizim sifatida emas, aksincha, «cho‘ntagiga chang soluvchi» nazoratchi sifatida qabul qila boshlaydi;

  • To‘g‘ri model — to‘liq davlat budjeti: Barcha nazorat va jazo organlari faqat respublika budjetidan qat’iy belgilangan tartibda moliyalashtirilishi, barcha undirilgan jarimalar esa istisnosiz umumiy budjetga yo‘naltirilishi lozim;

  • Ko‘rsatkich mezoni (KPI) o‘zgarishi: Davlat idorasining samaradorligi undirilgan milliardlab jarimalar bilan emas, hududda sodir bo‘lgan qoidabuzarliklar soni qanchalik kamaygani bilan baholanishi shart.

Jarima tizimi tahlili: Manfaatdorlik va profilaktik yondashuv taqqosi

Tizimli xavflar va sog‘lom huquqiy mexanizmlar qiyosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Jarimadan manfaatdor tizim (Xavfli yondashuv)

Profilaktikaga asoslangan tizim (Sog‘lom huquqiy davlat)

Idoraning bosh maqsadi

Ko‘proq jarima undirish va jamg‘armani boyitish

Qoidabuzarliklar sonini nolga yaqinlashtirish

Xodimlarni rag‘batlantirish

Undirilgan summalarning foizi (ustamalar)

Hududda tartib o‘rnatilgani va muammolar kamaygani (KPI)

Fuqarolarga munosabat

Har bir xato uchun darhol jarima qo‘llash

Dastlab ogohlantirish, tushuntirish va sharoit yaratish

Jarima mablag‘lari manzili

Tashkilotning ichki jamg‘armasi / maxsus hisob

To‘g‘ridan to‘g‘ri davlat budjeti (G‘aznachilik)

Jamiyatdagi oqibati

Aholi va biznesning noroziligi, korrupsiya xavfi

Davlat organlariga ishonch va yuqori huquqiy madaniyat

Huquqiy va iqtisodiy ekspertiza: Islohotlar nimadan boshlanishi kerak?

Jamoatchilik faollari va soha tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Moliyaviy bog‘liqlikni uzish: Birinchi navbatda, YHXX, soliq, ekologiya va turli davlat inspeksiyalarining undirilgan jarimalardan ulush olish amaliyoti qonunchilik darajasida butunlay bekor qilinishi shart;

  • Sharoit yaratish majburiyati: Jarima solishdan oldin davlat fuqaroga qoidani buzmaslik imkoniyatini berishi kerak (masalan, avtoturargohlar qurilmasdan to‘xtashga jarima solish noadolatli hisoblanadi);

  • Budjetdan munosib ta’minlash: Nazorat qiluvchi xodimlarning maoshi jarimalarga qarab emas, davlat g‘aznasidan munosib va yuqori ta’minlanishi korrupsiya xavfini jilovlaydi;

  • Xalqaro tajriba: Rivojlangan davlatlarda politsiya yoki inspektorlar jarima miqdoridan bir tiyin ham olmaydi; aksincha, jarimalar soni keskin kamaygan hudud rahbarlari eng yuqori mukofotlarga sazovor bo‘ladi.

Davlat idoralarini jarimalar bozoridan uzish jamiyatda haqiqiy adolatni qaror toptirish va qonunlarga hurmatni oshirishning yagona to‘g‘ri yo‘lidir.

Sizningcha, davlat organlari jarimalardan ulush olishni to‘xtatsa, ko‘chalarda va turli sohalarda tartib yaxshilanadimi yoki nazorat susayadimi? Nazoratchi organlarning ishini jarimalar soni bilan emas, qoidabuzarliklarning oldi olingani bilan baholash vaqti keldi deb hisoblaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyat uchun o‘ta dolzarb bo‘lgan ushbu tahliliy maqolani barcha do‘stlaringiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarga ulashing!

Davlat nazorat organlarijarima tizimikorrupsiyamoliyaviy ov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiBugun, 12:59Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiBugun, 12:37Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiBugun, 12:11Gaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinGaz plitasini balkonga ko‘chirganlar 8,8 mln so‘mgacha jarima to‘lashi mumkinBugun, 11:38Toshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiToshkent ko‘chalarida yangi tartib: velosiped va samokatlar uchun maxsus yo‘laklar paydo bo‘ldiBugun, 11:24Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Bugun, 09:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi