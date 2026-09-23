Sendvich ichidan qurtlar chiqdi? Do‘kondan olingan mahsulot videosi tarmoqda muhokamada

·75·Jamiyat
Sendvich ichidan qurtlar chiqdi? Do‘kondan olingan mahsulot videosi tarmoqda muhokamada

Ijtimoiy tarmoqlarda do‘kondan xarid qilingan qadoqlangan sendvich ichidan qurtlarga o‘xshash narsalar topilgani aks etgan video tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokamaga sabab bo‘lmoqda.

Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, fuqaro sendvichni do‘kondan xarid qilgan va uni uyida iste’mol qilish vaqtida ichidan qurtlarga o‘xshash narsalarni payqagan.

Videoda mahsulot ichidagi holat ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, aynan nimadan kelib chiqqani hozircha ma’lum emas.

Muhim jihat: hozircha ushbu holat bo‘yicha rasmiy tekshiruv yoki mutaxassislarning yakuniy xulosasi e’lon qilinmagan.

Mahsulotning ishlab chiqarish, tashish yoki saqlash jarayonlarining qaysi bosqichida muammo yuzaga kelgani haqida hozircha aniq ma’lumot yo‘q.

Shu sababli videodagi holat asosida mahsulotning aynan qaysi bosqichda zararlanganiga xulosa qilishga hali erta. Qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishda quyidagilarni tekshirish tavsiya etiladi:

- ishlab chiqarilgan sanasi;

- yaroqlilik muddati;

- qadoqning butunligi;

- saqlash sharoiti;

- mahsulotning tashqi ko‘rinishi va holati.

Hozircha tarqalgan video bo‘yicha yakuniy xulosa mavjud emas. Mutaxassislar bahosi va rasmiy tekshiruv natijalari e’lon qilingachgina voqeaning asl sababi oydinlashishi mumkin.

Qadoqlangan sendvichOqshao‘tOqshao‘tli sendvichOqshao‘tli mahsulot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?4 avgust 16:57Oddiy suv va Mountain Dew uchun 90 ming so‘m: koreyalik bloger noroziligini bildirdiOddiy suv va Mountain Dew uchun 90 ming so‘m: koreyalik bloger noroziligini bildirdi7 avgust 17:32Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildi5 sentabr 18:27Andijonda taqiqlangan modda sotgan shaxs qo‘lga olindiAndijonda taqiqlangan modda sotgan shaxs qo‘lga olindi30 may 13:49O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiO‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi20 avgust 10:16O‘zbekiston Qahramoni Parda Ziyodov 79 yoshida vafot etdiO‘zbekiston Qahramoni Parda Ziyodov 79 yoshida vafot etdiBugun 15:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq