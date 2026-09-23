Sendvich ichidan qurtlar chiqdi? Do‘kondan olingan mahsulot videosi tarmoqda muhokamada
Ijtimoiy tarmoqlarda do‘kondan xarid qilingan qadoqlangan sendvich ichidan qurtlarga o‘xshash narsalar topilgani aks etgan video tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokamaga sabab bo‘lmoqda.
Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, fuqaro sendvichni do‘kondan xarid qilgan va uni uyida iste’mol qilish vaqtida ichidan qurtlarga o‘xshash narsalarni payqagan.
Videoda mahsulot ichidagi holat ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, aynan nimadan kelib chiqqani hozircha ma’lum emas.
Muhim jihat: hozircha ushbu holat bo‘yicha rasmiy tekshiruv yoki mutaxassislarning yakuniy xulosasi e’lon qilinmagan.
Mahsulotning ishlab chiqarish, tashish yoki saqlash jarayonlarining qaysi bosqichida muammo yuzaga kelgani haqida hozircha aniq ma’lumot yo‘q.
Shu sababli videodagi holat asosida mahsulotning aynan qaysi bosqichda zararlanganiga xulosa qilishga hali erta. Qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishda quyidagilarni tekshirish tavsiya etiladi:
- ishlab chiqarilgan sanasi;
- yaroqlilik muddati;
- qadoqning butunligi;
- saqlash sharoiti;
- mahsulotning tashqi ko‘rinishi va holati.
Hozircha tarqalgan video bo‘yicha yakuniy xulosa mavjud emas. Mutaxassislar bahosi va rasmiy tekshiruv natijalari e’lon qilingachgina voqeaning asl sababi oydinlashishi mumkin.
Izohlar 0
…