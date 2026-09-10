Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»

·47·Sport
Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»

Jahon aralash yakkakurashlar san’ati (MMA) olamida yaqinda sodir bo‘lgan eng katta sensatsiyalardan biri hali ham jamoatchilik muhokamasidan tushmayapti. Shanxay shahrida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 286 turnirida yengilmas hisoblangan Umar Nurmagomedovning xitoylik Song Yadongga qarshi jangda 2-raunddayoq kutilmaganda chuqur nokautga uchrashi millionlab muxlislar uchun haqiqiy shok bo‘ldi. Ushbu mag‘lubiyat nafaqat Nurmagomedovlar sulolasining reputatsiyasiga, balki Umarning tashkilotdagi reytingiga ham jiddiy zarba berdi. Vaziyat shu qadar katta rezonans keltirib chiqardiki, Rossiya MMAsining tirik afsonasi va sobiq og‘ir vazn qiroli Fyodor Yemelyanenko Mojayskdagi mahorat darsi davomida OAV orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri Umarga murojaat qilib, falsafiy va dalda beruvchi maslahatlarini bildirdi. Xo‘sh, afsonaviy jangchi Umarga qanday saboq berdi, mag‘lubiyat ruhiyatini yengish uchun nima qilish kerak va bu omadsizlik Umarning reytingdagi o‘rniga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Umar Nurmagomedovning UFC jadvalidagi keskin pasayishi va chempionlik poygasidagi yangi maqomi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

«Ertami-kech bu yuz beradi»: Fyodor Yemelyanenkodan haqiqiy oktagon haqiqati

O‘tmishning buyuk jangchisi Umarning ruhiy holatini to‘liq tushunib yetganini aytib, sportchilarga xos bo‘lgan reallikni ochiqladi:

  • Ruhiy sinov va qafas qonuni: Fyodor hozirgi paytda Umar qanchalik og‘ir psixologik bosimda ekanini tan olib, ring va oktagonga qadam qo‘ygan har bir jangchi «qafasdan faqat bitta g‘olib chiqishi»ni boshidanoq his qilishi kerakligini uqtirdi;

  • Muqarrar mag‘lubiyat: Yemelyanenkoning so‘zlariga ko‘ra, inson har doim g‘alabani orzu qilsa-da, katta sportda ertami-kech mag‘lubiyat kuni kelishi tabiiy hol va bunga professional tarzda tayyor turish lozim;

  • Sinmaslik formulasi: Afsonaviy sportchi Umarni tushkunlikka tushmasdan, sovuqqon tahlil o‘tkazishga va Xudoning madadi bilan qayta qad rostlab, oldinga intilishga chaqirdi.

«Umarning hozirgi ruhiy holati yaxshi emasligini tushunaman. Lekin biz ring yoki oktagonga chiqqanimizda, faqat bitta g‘olib "qafas"dan chiqishini anglashimiz kerak. Albatta, barchamiz g‘alaba qozonishni istaymiz, ammo ertami-kech mag‘lubiyat yuz berishi mumkin. Bunga tayyor turish kerak. Xudoning yordami bilan buni yengib o‘tish va oldinga qarab harakat qilish kerak. Xulosa chiqarib, tahlil qilishda davom etish lozim», — deya ta’kidladi Fyodor Yemelyanenko.

Shanxaydagi falokat va Nurmagomedovning reytinglardagi keskin qulashi

Song Yadongga qarshi 2-raundda boy berilgan bahs Umar Nurmagomedovning pozitsiyasiga kuchli zarba bo‘lib tushdi:

  • Ikkinchi raunddagi kutilmagan nokaut: Jang favoriti sifatida qaralgan Umar raqibining aniq va kuchli zarbasidan so‘ng kurashni davom ettira olmadi va professional MMAdagi ilk nokautli mag‘lubiyatini qabul qilib oldi;

  • Meta-reytingdagi ulkan yo‘qotish: Ushbu mag‘lubiyat oqibatida Umar UFC yengil vazn toifasining umumiy meta-reytingida birdaniga 2-o‘rindan 5-pog‘onaga quladi;

  • Matbuot bahosi: Xalqaro jurnalistlar va media reytingida ham u kuchli uchlikdan chiqib ketdi va 3-o‘rindan 4-pog‘onaga tushirildi.

Chempionlik kamari sari yo‘lning taqdiri

Ko‘pchilik MMA ixlosmandlari va tahlilchilarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu sensatsion mag‘lubiyat va nokautdan keyin Umar Nurmagomedov o‘z titul da’vogarligi maqomini butunlay boy berdimi-yo‘qmi, degan savoldir. Eng muhim xulosa shundaki, Fyodor Yemelyanenkoning tajribali ko‘zi bilan bergan maslahati Umar uchun yagona to‘g‘ri yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi: nokautdan so‘ng psixologiyani qayta tiklash va taktikani qayta ko‘rib chiqish shart. Reytingda 5-o‘ringa tushib ketgan bo‘lsa-da, Umar hali ham divizion elitasida saqlanib turibdi. Ammo endi unga chempionlik jangiga qaytish uchun kamida ikkita ishonchli g‘alaba talab etiladi. Agar Umar Yemelyanenko aytganidek bu mag‘lubiyatni saboq sifatida qabul qilib, xatolarini tuzatsa, u yana chempionlik poygasiga kuchliroq bo‘lib qayta oladi.

Sizningcha, Song Yadong tomonidan nokautga uchragan Umar Nurmagomedov ruhan sinib qolmaydimi va u Xabib Nurmagomedov kabi chempionlik darajasiga yeta oladimi? Fyodor Yemelyanenkoning «mag‘lubiyat ertami-kech keladi» degan gaplariga qo‘shilasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu katta bahs tahlilini yaqinlaringiz hamda sport muxlislariga ulashing!

Umar NurmagomedovMMAUFCSong YadongFyodor YemelyanenkoNokautReytingShanxay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiBugun, 07:09O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiBugun, 07:049 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi