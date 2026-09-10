Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»
Jahon aralash yakkakurashlar san’ati (MMA) olamida yaqinda sodir bo‘lgan eng katta sensatsiyalardan biri hali ham jamoatchilik muhokamasidan tushmayapti. Shanxay shahrida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 286 turnirida yengilmas hisoblangan Umar Nurmagomedovning xitoylik Song Yadongga qarshi jangda 2-raunddayoq kutilmaganda chuqur nokautga uchrashi millionlab muxlislar uchun haqiqiy shok bo‘ldi. Ushbu mag‘lubiyat nafaqat Nurmagomedovlar sulolasining reputatsiyasiga, balki Umarning tashkilotdagi reytingiga ham jiddiy zarba berdi. Vaziyat shu qadar katta rezonans keltirib chiqardiki, Rossiya MMAsining tirik afsonasi va sobiq og‘ir vazn qiroli Fyodor Yemelyanenko Mojayskdagi mahorat darsi davomida OAV orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri Umarga murojaat qilib, falsafiy va dalda beruvchi maslahatlarini bildirdi. Xo‘sh, afsonaviy jangchi Umarga qanday saboq berdi, mag‘lubiyat ruhiyatini yengish uchun nima qilish kerak va bu omadsizlik Umarning reytingdagi o‘rniga qanday ta’sir ko‘rsatdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Umar Nurmagomedovning UFC jadvalidagi keskin pasayishi va chempionlik poygasidagi yangi maqomi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
«Ertami-kech bu yuz beradi»: Fyodor Yemelyanenkodan haqiqiy oktagon haqiqati
O‘tmishning buyuk jangchisi Umarning ruhiy holatini to‘liq tushunib yetganini aytib, sportchilarga xos bo‘lgan reallikni ochiqladi:
Ruhiy sinov va qafas qonuni: Fyodor hozirgi paytda Umar qanchalik og‘ir psixologik bosimda ekanini tan olib, ring va oktagonga qadam qo‘ygan har bir jangchi «qafasdan faqat bitta g‘olib chiqishi»ni boshidanoq his qilishi kerakligini uqtirdi;
Muqarrar mag‘lubiyat: Yemelyanenkoning so‘zlariga ko‘ra, inson har doim g‘alabani orzu qilsa-da, katta sportda ertami-kech mag‘lubiyat kuni kelishi tabiiy hol va bunga professional tarzda tayyor turish lozim;
Sinmaslik formulasi: Afsonaviy sportchi Umarni tushkunlikka tushmasdan, sovuqqon tahlil o‘tkazishga va Xudoning madadi bilan qayta qad rostlab, oldinga intilishga chaqirdi.
«Umarning hozirgi ruhiy holati yaxshi emasligini tushunaman. Lekin biz ring yoki oktagonga chiqqanimizda, faqat bitta g‘olib "qafas"dan chiqishini anglashimiz kerak. Albatta, barchamiz g‘alaba qozonishni istaymiz, ammo ertami-kech mag‘lubiyat yuz berishi mumkin. Bunga tayyor turish kerak. Xudoning yordami bilan buni yengib o‘tish va oldinga qarab harakat qilish kerak. Xulosa chiqarib, tahlil qilishda davom etish lozim», — deya ta’kidladi Fyodor Yemelyanenko.
Shanxaydagi falokat va Nurmagomedovning reytinglardagi keskin qulashi
Song Yadongga qarshi 2-raundda boy berilgan bahs Umar Nurmagomedovning pozitsiyasiga kuchli zarba bo‘lib tushdi:
Ikkinchi raunddagi kutilmagan nokaut: Jang favoriti sifatida qaralgan Umar raqibining aniq va kuchli zarbasidan so‘ng kurashni davom ettira olmadi va professional MMAdagi ilk nokautli mag‘lubiyatini qabul qilib oldi;
Meta-reytingdagi ulkan yo‘qotish: Ushbu mag‘lubiyat oqibatida Umar UFC yengil vazn toifasining umumiy meta-reytingida birdaniga 2-o‘rindan 5-pog‘onaga quladi;
Matbuot bahosi: Xalqaro jurnalistlar va media reytingida ham u kuchli uchlikdan chiqib ketdi va 3-o‘rindan 4-pog‘onaga tushirildi.
Chempionlik kamari sari yo‘lning taqdiri
Ko‘pchilik MMA ixlosmandlari va tahlilchilarini qiziqtirgan eng muhim masala — ushbu sensatsion mag‘lubiyat va nokautdan keyin Umar Nurmagomedov o‘z titul da’vogarligi maqomini butunlay boy berdimi-yo‘qmi, degan savoldir. Eng muhim xulosa shundaki, Fyodor Yemelyanenkoning tajribali ko‘zi bilan bergan maslahati Umar uchun yagona to‘g‘ri yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi: nokautdan so‘ng psixologiyani qayta tiklash va taktikani qayta ko‘rib chiqish shart. Reytingda 5-o‘ringa tushib ketgan bo‘lsa-da, Umar hali ham divizion elitasida saqlanib turibdi. Ammo endi unga chempionlik jangiga qaytish uchun kamida ikkita ishonchli g‘alaba talab etiladi. Agar Umar Yemelyanenko aytganidek bu mag‘lubiyatni saboq sifatida qabul qilib, xatolarini tuzatsa, u yana chempionlik poygasiga kuchliroq bo‘lib qayta oladi.
Sizningcha, Song Yadong tomonidan nokautga uchragan Umar Nurmagomedov ruhan sinib qolmaydimi va u Xabib Nurmagomedov kabi chempionlik darajasiga yeta oladimi? Fyodor Yemelyanenkoning «mag‘lubiyat ertami-kech keladi» degan gaplariga qo‘shilasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu katta bahs tahlilini yaqinlaringiz hamda sport muxlislariga ulashing!
…