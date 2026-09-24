Virjil van Deyk Niderlandiya taktikasi boʻyicha tanqidlarga javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Virjil van Deyk Niderlandiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatidan soʻng uning taktikaga aralashgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi.
- Uning taʼkidlashicha, jamoaning oʻyin rejasi faqat murabbiylar shtabi tomonidan tuziladi va uning bu jarayonga aloqasi yoʻq.
- Van Deyk, shuningdek, oʻziga nisbatan asossiz fikrlar tez-tez tarqatilishidan charchaganini bildirdi.
Liverpul klubi sardori Virjil van Deyk oʻzining xalqaro maydondagi nufuzini himoya qilib, Niderlandiya terma jamoasining jahon chempionatidagi omadsizligidan soʻng uning taktikaga aralashgani haqidagi xabarlarni keskin rad etdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali himoyachi mamlakat matbuoti bilan boʻlib oʻtgan oʻta tarang brifingda terma jamoaning tuzilishi oʻzgarishiga sababchi boʻlgani haqidagi mish-mishlarni qatʼiy inkor etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Niderlandiya terma jamoasi mundialning 1/8 final bosqichida Marokashga qarshi kechgan oʻyinda penaltilar seriyasiga koʻra magʻlubiyatga uchrab, musobaqani erta tark etgandi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan keyin matbuotda tajribali markaziy himoyachi bosh murabbiy Ronald Kuman qarorlariga taʼsir oʻtkazib, jamoani beshta himoyachi bilan oʻynashga majbur qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Taktik oʻzgarishlar va matbuot ayblovlariTanqidchilarning fikricha, aynan shu taktik oʻzgarish milliy jamoaning oʻyin uslubiga putur yetkazgan va barvaqt musobaqadan chiqib ketishga sabab boʻlgan. Matbuotdagi ana shunday chiqishlardan norozi boʻlgan Van Deyk jurnalistlar bilan muloqotda barchasi yolgʻon ekanini ochiq-oydin aytdi.
Himoyachining soʻzlariga koʻra, jamoaning oʻyin rejasi faqatgina murabbiylar shtabi tomonidan tuziladi va uning bu jarayonga aloqasi yoʻq. U oʻziga nisbatan asossiz fikrlar tez-tez tarqatilishidan charchaganini yashirmadi.
Van Deykning matbuot anjumanidagi bayonotiMatbuot anjumanida soʻz olgan futbolchi mish-mishlarga quyidagicha munosabat bildirdi: «Kasbdoqlaringizdan biri bu besh himoyachi bilan oʻynash mening gʻoyam boʻlganini aytdi. Bu mutlaqo bemaʼnilik. Reja shtab tomonidan tuziladi. Meni yomon koʻrsatish uchun ataylab yolgʻon tarqatishmoqda. Bu juda koʻp sodir boʻladi».
Shu bilan birga, u jamoaning jahon chempionatida yomon oʻynaganini tan oldi, biroq butun milliy futbolni vayron qilganlikda ayblanishini mutlaqo asossiz deb atadi. «Fakt shuki, biz jahon chempionatida shunchaki muvaffaqiyatsizlikka uchradik. Bular qattiq haqiqatlar. Biz yaxshi oʻyin koʻrsatmadik», — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Marokashdan uchralgan magʻlubiyat 35 yoshli futbolchining xalqaro faoliyatini yakunlash haqida oʻylashiga ham sabab boʻlgan edi. Erta chiqish ogʻirligi unga qattiq taʼsir qilib, terma jamoadagi kelajagi haqida aniq qarorga kelishdan oldin sportdan biroz tanaffus qilishga undagandi.
Izohlar 0
…