Virjil van Deyk Niderlandiya taktikasi boʻyicha tanqidlarga javob berdi

·50·Sport
Virjil van Deyk Niderlandiya taktikasi boʻyicha tanqidlarga javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Virjil van Deyk Niderlandiya terma jamoasining jahon chempionatidagi magʻlubiyatidan soʻng uning taktikaga aralashgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi.
  • Uning taʼkidlashicha, jamoaning oʻyin rejasi faqat murabbiylar shtabi tomonidan tuziladi va uning bu jarayonga aloqasi yoʻq.
  • Van Deyk, shuningdek, oʻziga nisbatan asossiz fikrlar tez-tez tarqatilishidan charchaganini bildirdi.

Liverpul klubi sardori Virjil van Deyk oʻzining xalqaro maydondagi nufuzini himoya qilib, Niderlandiya terma jamoasining jahon chempionatidagi omadsizligidan soʻng uning taktikaga aralashgani haqidagi xabarlarni keskin rad etdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali himoyachi mamlakat matbuoti bilan boʻlib oʻtgan oʻta tarang brifingda terma jamoaning tuzilishi oʻzgarishiga sababchi boʻlgani haqidagi mish-mishlarni qatʼiy inkor etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Niderlandiya terma jamoasi mundialning 1/8 final bosqichida Marokashga qarshi kechgan oʻyinda penaltilar seriyasiga koʻra magʻlubiyatga uchrab, musobaqani erta tark etgandi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan keyin matbuotda tajribali markaziy himoyachi bosh murabbiy Ronald Kuman qarorlariga taʼsir oʻtkazib, jamoani beshta himoyachi bilan oʻynashga majbur qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Taktik oʻzgarishlar va matbuot ayblovlari

Tanqidchilarning fikricha, aynan shu taktik oʻzgarish milliy jamoaning oʻyin uslubiga putur yetkazgan va barvaqt musobaqadan chiqib ketishga sabab boʻlgan. Matbuotdagi ana shunday chiqishlardan norozi boʻlgan Van Deyk jurnalistlar bilan muloqotda barchasi yolgʻon ekanini ochiq-oydin aytdi.

Himoyachining soʻzlariga koʻra, jamoaning oʻyin rejasi faqatgina murabbiylar shtabi tomonidan tuziladi va uning bu jarayonga aloqasi yoʻq. U oʻziga nisbatan asossiz fikrlar tez-tez tarqatilishidan charchaganini yashirmadi.

Van Deykning matbuot anjumanidagi bayonoti

Matbuot anjumanida soʻz olgan futbolchi mish-mishlarga quyidagicha munosabat bildirdi: «Kasbdoqlaringizdan biri bu besh himoyachi bilan oʻynash mening gʻoyam boʻlganini aytdi. Bu mutlaqo bemaʼnilik. Reja shtab tomonidan tuziladi. Meni yomon koʻrsatish uchun ataylab yolgʻon tarqatishmoqda. Bu juda koʻp sodir boʻladi».

Shu bilan birga, u jamoaning jahon chempionatida yomon oʻynaganini tan oldi, biroq butun milliy futbolni vayron qilganlikda ayblanishini mutlaqo asossiz deb atadi. «Fakt shuki, biz jahon chempionatida shunchaki muvaffaqiyatsizlikka uchradik. Bular qattiq haqiqatlar. Biz yaxshi oʻyin koʻrsatmadik», — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Marokashdan uchralgan magʻlubiyat 35 yoshli futbolchining xalqaro faoliyatini yakunlash haqida oʻylashiga ham sabab boʻlgan edi. Erta chiqish ogʻirligi unga qattiq taʼsir qilib, terma jamoadagi kelajagi haqida aniq qarorga kelishdan oldin sportdan biroz tanaffus qilishga undagandi.

Virgil van DijkNiderlandiyaRonald KoemanJahon chempionatiLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaNiderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqda30 iyun 20:30Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikCody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlik21 iyun 13:16Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiZlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdi30 iyun 15:39Virjil van Deyk ter jamoadagi faoliyatini davom ettirishi sababini aytdiVirjil van Deyk ter jamoadagi faoliyatini davom ettirishi sababini aytdiKecha 19:39Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogarVirgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogar7 iyul 00:12Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdiLiverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdi4 iyul 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?