Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi

·1·Sport
Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • XX yozgi Osiyo o‘yinlarida Shohsanam Sherzodova kanoeda 200 metr masofada oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Bu O‘zbekiston delegatsiyasi uchun musobaqadagi ikkinchi oltin medal bo‘ldi.
  • Artur Guliyev va Vladlen Denisov kumush, Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina esa bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu yutuqlar evaziga O‘zbekiston umumjamoa hisobida 17 ta medal (2 ta oltin, 8 ta kumush, 7 ta bronza) bilan 9-o‘ringa ko‘tarildi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun haqiqiy tarixiy va shonli kun bo‘ldi. Eshkak eshish dasturlarining navbatdagi final bellashuvlari milliy termamizning mutlaq triumfi bilan yakunlandi: ayollar o‘rtasida 200 metr masofaga kanoeda eshkak eshish bahslarida mahoratli sportchimiz Shohsanam Sherzodova mislsiz tezlik va matonat ko‘rsatib, marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi va musobaqaning oltin medaliga sazovor bo‘ldi!

Bu zafar O‘zbekiston delegatsiyasining Yaponiyadagi XX Osiyo o‘yinlarida qo‘lga kiritgan ikkinchi oliy darajadagi oltin medali sifatida qayd etildi. Muvaffaqiyatlar bu bilan cheklanib qolmadi: erkaklar o‘rtasida 500 metr masofaga kanoeda eshkak eshish bo‘yicha Artur Guliyev va Vladlen Denisov juftligi kumush medalni naqd qilgan bo‘lsa, ayollar o‘rtasidagi baydarkada eshkak eshish bahslarida Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina tandemi shohsupaning uchinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, bronza medalini delegatsiyamiz hisobiga yozib qo‘ydi. Ushbu fantastik natijalar evaziga O‘zbekiston hisobidagi jami medallar soni 17 taga — 2 ta oltin, 8 ta kumush va 7 ta bronzaga yetdi hamda mamlakatimiz umumjamoa hisobida qit’aning eng kuchli davlatlari qatorida 9-o‘ringa ko‘tarildi.

Xo‘sh, Shohsanam Sherzodovaning bu tarixiy g‘alabasi jamoamizga qanday yangi nafas bag‘ishlaydi, kanoe va baydarka bo‘yicha termamiz qit’a grandlarini qanday ortda qoldirmoqda va O‘zbekiston top-10 ro‘yxatidagi o‘rnini yanada yaxshilay oladimi?

«Sherzodovaning oltin marrasi, 17 ta medal va top-10 ga qaytish»: Kunning 5 ta asosiy nuqtasi

«Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarining bugungi dasturidan eng muhim fakt va yutuqlar:

  • Ikkinchi oltin medal: Shohsanam Sherzodova kanoeda 200 metr masofani 1-o‘rinda bosib o‘tib, delegatsiyamizga uzoq kutilgan ikkinchi oltinni keltirdi;

  • Guliyev va Denisovdan kumush zafar: 500 metr masofaga kanoeda juftlik bahslarida Artur Guliyev va Vladlen Denisov vitse-chempionga aylandi;

  • Tanatmisheva va Shubina shohsupada: Ayollar baydarkasida harakat qilgan Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina juftligi bronza medaliga sazovor bo‘ldi;

  • Jami 17 ta medal jamg‘arildi: O‘zbekiston termasining umumiy jamg‘armasi 2 ta oltin, 8 ta kumush va 7 ta bronzaga yetdi;

  • Umumjamoada 9-o‘ringa sakrash: Musobaqaning eng faol kunlaridan biri evaziga milliy termamiz reytingda kuchli o‘nlikdan joy oldi (9-pog‘ona).

«Aichi-Nagoya-2026»: Kanoe va baydarka finallari hamda O‘zbekiston medallar jadvali tahlili

Bugungi g‘oliblar, yo‘nalishlar va mamlakatimizning turnir jadvalidagi pozitsiyasi taqqosi:

Sport yo‘nalishi va masofa

Vakillarimiz

Qo‘lga kiritilgan medal

Ahamiyati va jadvalga ta’siri

Kanoe: Ayollar (200 metr)

Shohsanam Sherzodova

OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)

Delegatsiyamizning musobaqadagi 2-oltin medali

Kanoe: Erkaklar juftlik (500 metr)

Artur Guliyev va Vladlen Denisov

Kumush medal (2-o‘rin)

Murosasiz kurashda qo‘lga kiritilgan 8-kumush

Baydarka: Ayollar juftlik

Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina

Bronza medal (3-o‘rin)

Jamoa g‘aznasini to‘ldirgan 7-bronza medal

O‘zbekiston umumjamoa hisobi

Barcha sport turlari kesimida

17 ta medal (2-8-7)

Osiyo davlatlari orasida 9-o‘ringa ko‘tarilish

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Shohsanamning oltini va eshkak eshish dasturi strategik ahamiyatga ega?

Xalqaro sport sharhlovchilari va ekspertlarning xulosalari:

  • Sprint masofasidagi mutlaq yetakchilik: Kanoeda 200 metrlik masofa — sportchidan maksimal start tezligi, portlovchi kuch va yuqori koordinatsiya talab qiladi; Shohsanam Sherzodovaning qit’aning eng tezkor atletlari bilan bahsda marraga birinchi bo‘lib yetib kelishi uning jahon darajasidagi yuksak sport formasida ekanini isbotlaydi;

  • Juftliklarning mukammal sinxronligi: Guliyev/Denisov va Tanatmisheva/Shubina tandemlarining podiumga ko‘tarilishi murabbiylar shtabi ekipajlarni tanlashda to‘g‘ri yo‘l tutganini namoyish etdi; ushbu ekipajlar kelajakdagi Parij va Los-Anjeles Olimpiya o‘yinlari siklida ham asosiy umidlarimiz bo‘lib qoladi;

  • Top-10 elitasiga qaytish kaliti: Osiyo o‘yinlarida umumjamoa hisobi faqat jami medallar bilan emas, birinchi navbatda oltin medallar sifati bo‘yicha baholanadi; Sherzodovaning g‘alabasi bizni to‘g‘ridan to‘g‘ri 9-o‘ringa olib chiqdi va jamoamizga qo‘shimcha kuch bag‘ishladi;

  • Osiyo sport xaritasidagi yangi muvozanat: Yaponiya va Xitoy suv sportida asosiy gegemon sanalsa-da, O‘zbekistonning akademik eshkak eshish, kanoe va baydarka dasturlarida ketma-ket medallar jamg‘arishi Markaziy Osiyo maktabining qit’ada mutlaq yetakchi kuchga aylanganini ko‘rsatdi.

«Aichi-Nagoya-2026» maydonlarida yangragan O‘zbekiston davlat madhiyasi va Shohsanam Sherzodovaning oltin finishi mamlakatimiz sporti tarixida yana bir yorqin sahifa ochdi.

Sizningcha, Shohsanam Sherzodovaning bu muvaffaqiyatidan so‘ng O‘zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o‘yinlarini umumjamoa hisobida nechanchi o‘rinda yakunlay oladi? Eshkak eshuvchilarimizning bir kunda 3 ta medalga ega chiqishiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va chempionlarga yo‘llangan iliq tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur tuyg‘usini bag‘ishlovchi ushbu maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Shohsanam SherzodovaAichi-Nagoya-2026kanoebaydarka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!29 avgust 20:53Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiBugun 10:57Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarKecha 12:30Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08O‘zbekistonlik kanoechilar Jahon kubogida bronza qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik kanoechilar Jahon kubogida bronza qo‘lga kiritdi10 may 14:28Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!16 iyul 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?