Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- XX yozgi Osiyo o‘yinlarida Shohsanam Sherzodova kanoeda 200 metr masofada oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Bu O‘zbekiston delegatsiyasi uchun musobaqadagi ikkinchi oltin medal bo‘ldi.
- Artur Guliyev va Vladlen Denisov kumush, Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina esa bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Ushbu yutuqlar evaziga O‘zbekiston umumjamoa hisobida 17 ta medal (2 ta oltin, 8 ta kumush, 7 ta bronza) bilan 9-o‘ringa ko‘tarildi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun haqiqiy tarixiy va shonli kun bo‘ldi. Eshkak eshish dasturlarining navbatdagi final bellashuvlari milliy termamizning mutlaq triumfi bilan yakunlandi: ayollar o‘rtasida 200 metr masofaga kanoeda eshkak eshish bahslarida mahoratli sportchimiz Shohsanam Sherzodova mislsiz tezlik va matonat ko‘rsatib, marra chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tdi va musobaqaning oltin medaliga sazovor bo‘ldi!
Bu zafar O‘zbekiston delegatsiyasining Yaponiyadagi XX Osiyo o‘yinlarida qo‘lga kiritgan ikkinchi oliy darajadagi oltin medali sifatida qayd etildi. Muvaffaqiyatlar bu bilan cheklanib qolmadi: erkaklar o‘rtasida 500 metr masofaga kanoeda eshkak eshish bo‘yicha Artur Guliyev va Vladlen Denisov juftligi kumush medalni naqd qilgan bo‘lsa, ayollar o‘rtasidagi baydarkada eshkak eshish bahslarida Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina tandemi shohsupaning uchinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, bronza medalini delegatsiyamiz hisobiga yozib qo‘ydi. Ushbu fantastik natijalar evaziga O‘zbekiston hisobidagi jami medallar soni 17 taga — 2 ta oltin, 8 ta kumush va 7 ta bronzaga yetdi hamda mamlakatimiz umumjamoa hisobida qit’aning eng kuchli davlatlari qatorida 9-o‘ringa ko‘tarildi.
Xo‘sh, Shohsanam Sherzodovaning bu tarixiy g‘alabasi jamoamizga qanday yangi nafas bag‘ishlaydi, kanoe va baydarka bo‘yicha termamiz qit’a grandlarini qanday ortda qoldirmoqda va O‘zbekiston top-10 ro‘yxatidagi o‘rnini yanada yaxshilay oladimi?
«Sherzodovaning oltin marrasi, 17 ta medal va top-10 ga qaytish»: Kunning 5 ta asosiy nuqtasi
«Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarining bugungi dasturidan eng muhim fakt va yutuqlar:
Ikkinchi oltin medal: Shohsanam Sherzodova kanoeda 200 metr masofani 1-o‘rinda bosib o‘tib, delegatsiyamizga uzoq kutilgan ikkinchi oltinni keltirdi;
Guliyev va Denisovdan kumush zafar: 500 metr masofaga kanoeda juftlik bahslarida Artur Guliyev va Vladlen Denisov vitse-chempionga aylandi;
Tanatmisheva va Shubina shohsupada: Ayollar baydarkasida harakat qilgan Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina juftligi bronza medaliga sazovor bo‘ldi;
Jami 17 ta medal jamg‘arildi: O‘zbekiston termasining umumiy jamg‘armasi 2 ta oltin, 8 ta kumush va 7 ta bronzaga yetdi;
Umumjamoada 9-o‘ringa sakrash: Musobaqaning eng faol kunlaridan biri evaziga milliy termamiz reytingda kuchli o‘nlikdan joy oldi (9-pog‘ona).
«Aichi-Nagoya-2026»: Kanoe va baydarka finallari hamda O‘zbekiston medallar jadvali tahlili
Bugungi g‘oliblar, yo‘nalishlar va mamlakatimizning turnir jadvalidagi pozitsiyasi taqqosi:
Sport yo‘nalishi va masofa
Vakillarimiz
Qo‘lga kiritilgan medal
Ahamiyati va jadvalga ta’siri
Kanoe: Ayollar (200 metr)
Shohsanam Sherzodova
OLTIN MЕDAL (1-o‘rin)
Delegatsiyamizning musobaqadagi 2-oltin medali
Kanoe: Erkaklar juftlik (500 metr)
Artur Guliyev va Vladlen Denisov
Kumush medal (2-o‘rin)
Murosasiz kurashda qo‘lga kiritilgan 8-kumush
Baydarka: Ayollar juftlik
Arina Tanatmisheva va Yekaterina Shubina
Bronza medal (3-o‘rin)
Jamoa g‘aznasini to‘ldirgan 7-bronza medal
O‘zbekiston umumjamoa hisobi
Barcha sport turlari kesimida
17 ta medal (2-8-7)
Osiyo davlatlari orasida 9-o‘ringa ko‘tarilish
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Shohsanamning oltini va eshkak eshish dasturi strategik ahamiyatga ega?
Xalqaro sport sharhlovchilari va ekspertlarning xulosalari:
Sprint masofasidagi mutlaq yetakchilik: Kanoeda 200 metrlik masofa — sportchidan maksimal start tezligi, portlovchi kuch va yuqori koordinatsiya talab qiladi; Shohsanam Sherzodovaning qit’aning eng tezkor atletlari bilan bahsda marraga birinchi bo‘lib yetib kelishi uning jahon darajasidagi yuksak sport formasida ekanini isbotlaydi;
Juftliklarning mukammal sinxronligi: Guliyev/Denisov va Tanatmisheva/Shubina tandemlarining podiumga ko‘tarilishi murabbiylar shtabi ekipajlarni tanlashda to‘g‘ri yo‘l tutganini namoyish etdi; ushbu ekipajlar kelajakdagi Parij va Los-Anjeles Olimpiya o‘yinlari siklida ham asosiy umidlarimiz bo‘lib qoladi;
Top-10 elitasiga qaytish kaliti: Osiyo o‘yinlarida umumjamoa hisobi faqat jami medallar bilan emas, birinchi navbatda oltin medallar sifati bo‘yicha baholanadi; Sherzodovaning g‘alabasi bizni to‘g‘ridan to‘g‘ri 9-o‘ringa olib chiqdi va jamoamizga qo‘shimcha kuch bag‘ishladi;
Osiyo sport xaritasidagi yangi muvozanat: Yaponiya va Xitoy suv sportida asosiy gegemon sanalsa-da, O‘zbekistonning akademik eshkak eshish, kanoe va baydarka dasturlarida ketma-ket medallar jamg‘arishi Markaziy Osiyo maktabining qit’ada mutlaq yetakchi kuchga aylanganini ko‘rsatdi.
«Aichi-Nagoya-2026» maydonlarida yangragan O‘zbekiston davlat madhiyasi va Shohsanam Sherzodovaning oltin finishi mamlakatimiz sporti tarixida yana bir yorqin sahifa ochdi.
Sizningcha, Shohsanam Sherzodovaning bu muvaffaqiyatidan so‘ng O‘zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o‘yinlarini umumjamoa hisobida nechanchi o‘rinda yakunlay oladi? Eshkak eshuvchilarimizning bir kunda 3 ta medalga ega chiqishiga qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va chempionlarga yo‘llangan iliq tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur tuyg‘usini bag‘ishlovchi ushbu maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…