Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi

·66·Sport
Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Feruza Kazakova Yaponiyada o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sharafini himoya qilib, ilk jangidayoq sensatsion g‘alabaga erishdi.
  • U -51 kg vazn toifasida turnirning bosh favoritlaridan biri, ikki karra jahon chempionati bronza medali sovrindori va 2022 yilgi Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni hisoblangan tailandlik Raksat Chutxamatni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.

Yaponiyaning Nagoya va Aichi shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston charm qo‘lqop ustalari uchun haqiqiy olovli va murosasiz janglar start oldi. Qit’amizning eng nufuzli sport anjumanida milliy boks terma jamoamiz safida birinchi bo‘lib ringga ko‘tarilgan jahon chempionati sovrindori, amaldagi Osiyo chempioni Feruza Kazakova (-51 kg vazn toifasida) turnirning ilk bosqichidayoq chinakam sensatsion g‘alabaga imzo chekdi. O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, hamyurtimiz qur’a taqozosi bilan ilk jangini ushbu vazn toifasining bosh favoritlaridan biri — tajribali tailandlik Raksat Chutxamatga qarshi o‘tkazdi.

Ma’lumot o‘rnida, Chutxamat ikki karra jahon chempionati bronza medali sohibasi (2014, 2019) hamda 2022 yilgi Xanchjou Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni sifatida musobaqaga katta maqsadlar bilan kelgan edi. Biroq ringda to‘liq ustunlikni o‘z qo‘liga olgan Kazakova raqibasining barcha unvon va tajribasini chilparchin qilib tashladi. Uchchala raund davomida chaqqon harakatlar, aniq va kuchli zarbalar seriyasini amalga oshirgan Feruza raqibasiga hech qanday najot qoldirmadi va hakamlarning yakdil qarori bilan — 5:0 hisobida yirik zafar quchib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Xo‘sh, Feruza Kazakovaning bu qadar ishonchli starti O‘zbekiston boks termasi uchun qanday ruhiy omil bo‘lib xizmat qiladi, ushbu vaznda chempionlik yo‘lidagi asosiy raqiblar kim va o‘zbek qizlari Nagoya ringlarida nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi?

«5:0 hisobidagi ustunlik, favoritning qulashi va chempionlik starti»: Jangning 5 ta asosiy nuqtasi

Feruza Kazakovaning «Aichi-Nagoya-2026»dagi ilk g‘alabasidan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Bokschilarimizning ilk jangi va ilk zafari: Feruza Kazakova O‘zbekiston boks delegatsiyasi orasida birinchi bo‘lib ringga chiqib, g‘alabali seriyani boshlab berdi;

  • Mutlaq 5:0 hisobi: Jang davomida barcha hakamlar bir ovozdan (5:0) hamyurtimizning har uch raunddagi mutlaq ustunligini qayd etdi;

  • Qit’a favoriti to‘xtatildi: Raksat Chutxamat (jahon chempionati 2 karra sovrindori, Xanchjou-2022 vitse-chempioni) ilk bosqichdayoq turnirni tark etishga majbur bo‘ldi;

  • Taktik va jismoniy ustunlik: Kazakova raqibining qarshi hujumlarini bexato bartaraf etib, masofani benuqson nazorat qildi;

  • Oltin medal sari dadil qadam: Qiyin qur’a to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib olgan o‘zbek bokschisi -51 kg vaznda bosh sovrin uchun asosiy da’vogarga aylandi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Feruza Kazakova va Raksat Chutxamat to‘qnashuvi tahlili

Ilk bosqich jangining ko‘rsatkichlari, sportchilarning maqomi va raundlar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Feruza Kazakova (O‘zbekiston)

Raksat Chutxamat (Tailand)

Sport maqomi va unvonlari

Osiyo chempioni, JCH sovrindori

JCH 2 karra bronza sohibasi (2014, 2019), Xanchjou-2022 vitse-chempioni

Vazn toifasi

-51 kg

-51 kg

Jang maqomi va ahamiyati

Ilk bosqichdagi hal qiluvchi chig‘iriq

Turnir favoriti sifatidagi start

1-, 2- va 3-raundlar dinamikasi

To‘liq tashabbus, tezkor hujumlar va aniq zarbalar

Himoyalanishga majburlik, zarbalar o‘tkazib yuborish

Hakamlar yakuniy qarori

5 : 0 (Bir ovozdan qayd etilgan mutlaq g‘alaba)

Mag‘lubiyat (turnirni tark etdi)

Keyingi bosqich holati

Keyingi bosqich yo‘llanmasi va medallar sari yurish

Musobaqa bilan erta xayrlashish

Boks ekspertizasi va tahlil: Nega Kazakovaning bu g‘alabasi terma jamoamiz uchun katta yutuq?

Xalqaro boks tahlilchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:

  • «Birinchi jang sindromi»ni yengib o‘tish: Yirik musobaqalarda jamoadan birinchi bo‘lib ringga ko‘tarilish sportchiga ulkan psixologik mas’uliyat yuklaydi; Kazakovaning bunday bosimni sovuqqonlik bilan yengib, mutlaq 5:0 hisobida g‘alaba qozonishi butun O‘zbekiston boks termasi uchun kuchli motivatsion to‘lqin bo‘lib xizmat qiladi;

  • Bosh to‘siqning ilk bosqichdayoq olib tashlanishi: Chutxamat ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lgan, noqulay va yopiq uslubda jang qiladigan raqib edi; ushbu to‘siqning turnir boshidayoq bartaraf etilishi Feruzaning medallar sari yo‘lini ancha oydinlashtirdi;

  • O‘zbek boks maktabining tezlik va texnikasi: Kazakova ko‘rsatgan tezkor oyoq harakatlari va seriyali hujumlar zamonaviy havaskor boksda raqibni toliqtirish va hakamlar ko‘z o‘ngida aniq ochkolarni jamg‘arishning eng samarali usuli ekanini yana bir bor isbotladi;

  • Oltin medallar sari yurish: -51 kg vaznda eng xavfli raqiblardan biri musobaqadan chiqarib yuborilgach, Feruza Kazakova oldida finalgacha borish va Yaponiya zaminida O‘zbekiston madhiyasini yangratish uchun ulkan imkoniyat ochildi.

Feruza Kazakovaning Nagoya ringidagi chaqmoqdek g‘alabasi O‘zbekiston sport delegatsiyasining XX Osiyo o‘yinlaridagi oltin kurashiga munosib debocha bo‘ldi.

Sizningcha, ilk jangidayoq qit’a favoritini 5:0 hisobida mag‘lub etgan Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Bokschi qizlarimiz ushbu musobaqada nechta medal jamg‘arishini taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va chempion qizimizga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek boksining yorqin g‘alabasiga bag‘ishlangan ushbu qaynoq reportajni barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Feruza KazakovaRaksat ChutxamatAichi-Nagoya-2026O‘zbekiston boks federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiBugun 10:59Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiBugun 10:57«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdiBugun 12:04O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi17 sentabr 22:16Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdi18 iyun 15:16Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?