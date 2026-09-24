Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Feruza Kazakova Yaponiyada o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sharafini himoya qilib, ilk jangidayoq sensatsion g‘alabaga erishdi.
- U -51 kg vazn toifasida turnirning bosh favoritlaridan biri, ikki karra jahon chempionati bronza medali sovrindori va 2022 yilgi Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni hisoblangan tailandlik Raksat Chutxamatni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
Yaponiyaning Nagoya va Aichi shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston charm qo‘lqop ustalari uchun haqiqiy olovli va murosasiz janglar start oldi. Qit’amizning eng nufuzli sport anjumanida milliy boks terma jamoamiz safida birinchi bo‘lib ringga ko‘tarilgan jahon chempionati sovrindori, amaldagi Osiyo chempioni Feruza Kazakova (-51 kg vazn toifasida) turnirning ilk bosqichidayoq chinakam sensatsion g‘alabaga imzo chekdi. O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, hamyurtimiz qur’a taqozosi bilan ilk jangini ushbu vazn toifasining bosh favoritlaridan biri — tajribali tailandlik Raksat Chutxamatga qarshi o‘tkazdi.
Ma’lumot o‘rnida, Chutxamat ikki karra jahon chempionati bronza medali sohibasi (2014, 2019) hamda 2022 yilgi Xanchjou Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni sifatida musobaqaga katta maqsadlar bilan kelgan edi. Biroq ringda to‘liq ustunlikni o‘z qo‘liga olgan Kazakova raqibasining barcha unvon va tajribasini chilparchin qilib tashladi. Uchchala raund davomida chaqqon harakatlar, aniq va kuchli zarbalar seriyasini amalga oshirgan Feruza raqibasiga hech qanday najot qoldirmadi va hakamlarning yakdil qarori bilan — 5:0 hisobida yirik zafar quchib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Xo‘sh, Feruza Kazakovaning bu qadar ishonchli starti O‘zbekiston boks termasi uchun qanday ruhiy omil bo‘lib xizmat qiladi, ushbu vaznda chempionlik yo‘lidagi asosiy raqiblar kim va o‘zbek qizlari Nagoya ringlarida nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi?
«5:0 hisobidagi ustunlik, favoritning qulashi va chempionlik starti»: Jangning 5 ta asosiy nuqtasi
Feruza Kazakovaning «Aichi-Nagoya-2026»dagi ilk g‘alabasidan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Bokschilarimizning ilk jangi va ilk zafari: Feruza Kazakova O‘zbekiston boks delegatsiyasi orasida birinchi bo‘lib ringga chiqib, g‘alabali seriyani boshlab berdi;
Mutlaq 5:0 hisobi: Jang davomida barcha hakamlar bir ovozdan (5:0) hamyurtimizning har uch raunddagi mutlaq ustunligini qayd etdi;
Qit’a favoriti to‘xtatildi: Raksat Chutxamat (jahon chempionati 2 karra sovrindori, Xanchjou-2022 vitse-chempioni) ilk bosqichdayoq turnirni tark etishga majbur bo‘ldi;
Taktik va jismoniy ustunlik: Kazakova raqibining qarshi hujumlarini bexato bartaraf etib, masofani benuqson nazorat qildi;
Oltin medal sari dadil qadam: Qiyin qur’a to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib olgan o‘zbek bokschisi -51 kg vaznda bosh sovrin uchun asosiy da’vogarga aylandi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Feruza Kazakova va Raksat Chutxamat to‘qnashuvi tahlili
Ilk bosqich jangining ko‘rsatkichlari, sportchilarning maqomi va raundlar taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Feruza Kazakova (O‘zbekiston)
Raksat Chutxamat (Tailand)
Sport maqomi va unvonlari
Osiyo chempioni, JCH sovrindori
JCH 2 karra bronza sohibasi (2014, 2019), Xanchjou-2022 vitse-chempioni
Vazn toifasi
-51 kg
-51 kg
Jang maqomi va ahamiyati
Ilk bosqichdagi hal qiluvchi chig‘iriq
Turnir favoriti sifatidagi start
1-, 2- va 3-raundlar dinamikasi
To‘liq tashabbus, tezkor hujumlar va aniq zarbalar
Himoyalanishga majburlik, zarbalar o‘tkazib yuborish
Hakamlar yakuniy qarori
5 : 0 (Bir ovozdan qayd etilgan mutlaq g‘alaba)
Mag‘lubiyat (turnirni tark etdi)
Keyingi bosqich holati
Keyingi bosqich yo‘llanmasi va medallar sari yurish
Musobaqa bilan erta xayrlashish
Boks ekspertizasi va tahlil: Nega Kazakovaning bu g‘alabasi terma jamoamiz uchun katta yutuq?
Xalqaro boks tahlilchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:
«Birinchi jang sindromi»ni yengib o‘tish: Yirik musobaqalarda jamoadan birinchi bo‘lib ringga ko‘tarilish sportchiga ulkan psixologik mas’uliyat yuklaydi; Kazakovaning bunday bosimni sovuqqonlik bilan yengib, mutlaq 5:0 hisobida g‘alaba qozonishi butun O‘zbekiston boks termasi uchun kuchli motivatsion to‘lqin bo‘lib xizmat qiladi;
Bosh to‘siqning ilk bosqichdayoq olib tashlanishi: Chutxamat ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lgan, noqulay va yopiq uslubda jang qiladigan raqib edi; ushbu to‘siqning turnir boshidayoq bartaraf etilishi Feruzaning medallar sari yo‘lini ancha oydinlashtirdi;
O‘zbek boks maktabining tezlik va texnikasi: Kazakova ko‘rsatgan tezkor oyoq harakatlari va seriyali hujumlar zamonaviy havaskor boksda raqibni toliqtirish va hakamlar ko‘z o‘ngida aniq ochkolarni jamg‘arishning eng samarali usuli ekanini yana bir bor isbotladi;
Oltin medallar sari yurish: -51 kg vaznda eng xavfli raqiblardan biri musobaqadan chiqarib yuborilgach, Feruza Kazakova oldida finalgacha borish va Yaponiya zaminida O‘zbekiston madhiyasini yangratish uchun ulkan imkoniyat ochildi.
Feruza Kazakovaning Nagoya ringidagi chaqmoqdek g‘alabasi O‘zbekiston sport delegatsiyasining XX Osiyo o‘yinlaridagi oltin kurashiga munosib debocha bo‘ldi.
Sizningcha, ilk jangidayoq qit’a favoritini 5:0 hisobida mag‘lub etgan Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Bokschi qizlarimiz ushbu musobaqada nechta medal jamg‘arishini taxmin qilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va chempion qizimizga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek boksining yorqin g‘alabasiga bag‘ishlangan ushbu qaynoq reportajni barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…