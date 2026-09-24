Astrolab va Interstellar Mapping Oyda suv resurslarini qidiradi

·12·Texno
Astrolab va Interstellar Mapping Oyda suv resurslarini qidiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astrolab va Interstellar Mapping kompaniyalari Oyda kelajakdagi Moon Base uchun suv resurslarini qidirish bo'yicha hamkorlikni boshladi.
  • Interstellar Mapping mutaxassislari Oy tuprog'ining ostki qatlamlarini tahlil qilib, vodorod tutgan uchuvchan moddalar va muz qatlamlari saqlanib qolgan hududlarni aniqlaydi.

Oy yuzasida kelgusida qurilishi rejalashtirilgan Moon Base bazasi uchun strategik muhim resurslarni qidirish ishlari boshlandi. Astrolab kompaniyasi yerosti resurslarini kartagrafiya qilishga ixtisoslashgan Interstellar Mapping bilan rasmiy hamkorlik kelishuvini imzoladi. Ushbu qoʻshma tashabbus NASAning kelajakdagi kosmik dasturlariga puxta tayyorgarlik koʻrish va tabiiy zaxiralarni aniq baholashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Interstellar Mapping mutaxassislari Oy tuprogʻining ostki qatlamlarini chuqur tahlil qilishadi. Ularning asosiy vazifasi vodorod tutgan uchuvchan moddalar hamda muz qatlamlari eng koʻp ehtimol bilan saqlanib qolgan hududlarni aniqlab berishdan iborat. Taʼkidlash joizki, bu tajriba mazkur kompaniya uchun tijorat maqsadidagi oyinohotlar bilan ishlashdagi ilk amaliy qadam hisoblanadi.

Ilmiy yondashuv va qidiruv jarayoni

Oyda suv resurslarini topish ishlari oddiygina eng sovuq yoki qorongʻi hududlarni tanlash bilan cheklanib qolmaydi. Interstellar Mapping bosh direktori Endryu Xeyzeltonning tushuntirishicha, yuzaki qatlam ostidagi issiqlik jarayonlarini chuqur anglash suv va muz qayerda uzoq vaqt davomida saqlanib qolganini aniqlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Olingan tahliliy maʼlumotlar Astrolab kompaniyasining FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) deb nomlangan zamonaviy roveri uchun asosiy yoʻnalish vazifasini bajaradi. Ushbu aqlli apparat koʻrsatilgan koordinatalar boʻylab harakatlanib, ilmiy tahlillar uchun tuproq namunasini olish imkoniyatiga ega boʻladi.

Kelgusi rejalar va kosmik istiqbollar

Hozirgi vaqtda loyihaning eng muhim bosqichlaridan biri — parvoz oldidan tayyorgarlik jarayonlari yakunlanmoqda. Roverning oy janubiy qutbiga muvaffaqiyatli yetib borishi uchun Astrobotic kompaniyasining Griffin-1 qoʻnish moduli tanlangan. Ushbu missiya NASAning CLPS dasturi doirasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, joriy yilning noyabr oyiga moʻljallangan.

Mutaxassislarning fikricha, Oy sirtidan topiladigan suv shunchaki ilmiy qiziqish uygʻotib qolmay, balki strategik xomashyo vazifasini ham bajaradi. Kelgusida mazkur resurslar kosmik apparatlarni toʻgʻridan-toʻgʻri Mars va boshqa uzoq sayyoralarga uchish oldidan yoqilgʻi bilan taʼminlash uchun ishlatiladi. Natijada Oy bazasi insoniyatning uzoq kosmosdagi asosiy «pereval uzeli»ga aylanishi kutilmoqda.

AstrolabInterstellar MappingOyda suvNASAKosmik texnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oy iqtisodiyoti 2050-yilga borib 566 milliard dollarga yetishi mumkinOy iqtisodiyoti 2050-yilga borib 566 milliard dollarga yetishi mumkinKecha 06:54Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildi16 sentabr 15:27NASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqdaNASA Oydagi baza uchun yangi texnologiyalar yaratish takliflarini qabul qilmoqda9 sentabr 20:54NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladi5 sentabr 11:25NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadi31 avgust 01:00Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradi20 avgust 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi