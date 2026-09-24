Astrolab va Interstellar Mapping Oyda suv resurslarini qidiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Astrolab va Interstellar Mapping kompaniyalari Oyda kelajakdagi Moon Base uchun suv resurslarini qidirish bo'yicha hamkorlikni boshladi.
- Interstellar Mapping mutaxassislari Oy tuprog'ining ostki qatlamlarini tahlil qilib, vodorod tutgan uchuvchan moddalar va muz qatlamlari saqlanib qolgan hududlarni aniqlaydi.
Oy yuzasida kelgusida qurilishi rejalashtirilgan Moon Base bazasi uchun strategik muhim resurslarni qidirish ishlari boshlandi. Astrolab kompaniyasi yerosti resurslarini kartagrafiya qilishga ixtisoslashgan Interstellar Mapping bilan rasmiy hamkorlik kelishuvini imzoladi. Ushbu qoʻshma tashabbus NASAning kelajakdagi kosmik dasturlariga puxta tayyorgarlik koʻrish va tabiiy zaxiralarni aniq baholashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Interstellar Mapping mutaxassislari Oy tuprogʻining ostki qatlamlarini chuqur tahlil qilishadi. Ularning asosiy vazifasi vodorod tutgan uchuvchan moddalar hamda muz qatlamlari eng koʻp ehtimol bilan saqlanib qolgan hududlarni aniqlab berishdan iborat. Taʼkidlash joizki, bu tajriba mazkur kompaniya uchun tijorat maqsadidagi oyinohotlar bilan ishlashdagi ilk amaliy qadam hisoblanadi.
Ilmiy yondashuv va qidiruv jarayoniOyda suv resurslarini topish ishlari oddiygina eng sovuq yoki qorongʻi hududlarni tanlash bilan cheklanib qolmaydi. Interstellar Mapping bosh direktori Endryu Xeyzeltonning tushuntirishicha, yuzaki qatlam ostidagi issiqlik jarayonlarini chuqur anglash suv va muz qayerda uzoq vaqt davomida saqlanib qolganini aniqlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi.
Olingan tahliliy maʼlumotlar Astrolab kompaniyasining FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) deb nomlangan zamonaviy roveri uchun asosiy yoʻnalish vazifasini bajaradi. Ushbu aqlli apparat koʻrsatilgan koordinatalar boʻylab harakatlanib, ilmiy tahlillar uchun tuproq namunasini olish imkoniyatiga ega boʻladi.
Kelgusi rejalar va kosmik istiqbollarHozirgi vaqtda loyihaning eng muhim bosqichlaridan biri — parvoz oldidan tayyorgarlik jarayonlari yakunlanmoqda. Roverning oy janubiy qutbiga muvaffaqiyatli yetib borishi uchun Astrobotic kompaniyasining Griffin-1 qoʻnish moduli tanlangan. Ushbu missiya NASAning CLPS dasturi doirasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, joriy yilning noyabr oyiga moʻljallangan.
Mutaxassislarning fikricha, Oy sirtidan topiladigan suv shunchaki ilmiy qiziqish uygʻotib qolmay, balki strategik xomashyo vazifasini ham bajaradi. Kelgusida mazkur resurslar kosmik apparatlarni toʻgʻridan-toʻgʻri Mars va boshqa uzoq sayyoralarga uchish oldidan yoqilgʻi bilan taʼminlash uchun ishlatiladi. Natijada Oy bazasi insoniyatning uzoq kosmosdagi asosiy «pereval uzeli»ga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…