Entoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona hujumchisi Entoni Gordon, Angliya terma jamoasining JCh yarim finalida Argentinaga qarshi o'yinida Tomas Tuxelning o'yin taqdirini hal qilgan bahsli taktik qarori, ya'ni o'zining gol urganidan so'ng erta almashtirilganidan hayratda qolganini bildirdi.
- Tuxelning 5-4-1 sxemasiga o'tish qarori raqibga ustunlik berdi va natijada Angliya mag'lub bo'ldi.
Angliya terma jamoasining JCh yarim finalida Argentinaga qarshi kechgan dramatik magʻlubiyati atrofidagi muhokamalar tinmayapti. Barselona hujumchisi Entoni Gordon oʻyin taqdirini hal qilgan bahsli taktik qarorlar haqida ilk bor oʻz fikrlarini bildirib, bosh murabbiy Tomas Tuxel tomonidan erta almashtirilganidan qattiq ajratganini tan oldi. Ushbu magʻlubiyat inglizlar jamoasining yozgi mavsumdan keyin ilk bor yigʻilishida asosiy mavzu boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi tarixiy finalga chiqishiga atigi 20 daqiqa qolganida, Entoni Gordonning aniq zarbasi evaziga hisobda oldinda borayotgan edi. Biroq Tomas Tuxel ustunlikni saqlab qolish maqsadida hujumchini maydondan olib, uning oʻrniga himoyachi Ezri Konsani tushirgach, oʻyin dinamikasi keskin oʻzgardi. Ushbu ehtiyotkorona oʻzgarish raqibga bosimni kuchaytirish imkonini berdi va janubiy amerikaliklar yakunda hisobni tenglashtirib, gʻalabani ilib ketishdi.
Taktik xatolar va murabbiyning tanishuviBosh murabbiy Tomas Tuxel dastlab jamoaning toʻpni ushlab tura olmaganini tanqid qilgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻzining oʻta ehtiyotkor qarorlari biroz erta qabul qilinganini tan oldi. 5-4-1 sxemasiga oʻtish raqibga tashabbusni topshirib qoʻydi va ham muxlislarda, ham futbolchilarda tushunmovchilik keltirib chiqardi. 25 yoshli futbolchi oʻsha paytda oʻzini jismoniy va ruhiy jihatdan mukammal holatda his qilganini taʼkidladi.
"Ha, rostini aytsam, men hayratda qoldim," dedi Gordon oʻtmishdagi Nyukasl yulduzi sifatida. "Chunki men endigina gol urgandim. Men shunday oʻyinchilardanmanki, adrenalin taʼsirida harakat qilganda oʻzimni juda yaxshi koʻrsataman. Gol ursam, odatda yomon oʻyin oʻtkazmayman, chunki oʻzimga boʻlgan ishonchim osmonga koʻtariladi. Ayniqsa, oʻsha vaziyatda, shunday katta sahnada oʻzimni ajoyib his qilgandim."
Tomas Tuxelning tushuntirishiTomas Tuxelning oʻzi ham oʻsha paytdagi keskin bosim va jamoaning haddan tashqari charchogʻi uning qaroriga taʼsir qilganini yashirmadi. Murabbiy suv ichish tanaffusidan oldin raqib xavfli vaziyat yaratganini va jamoa jismonan qiynalib qolganini tan oldi. Havo sharoiti va ketma-ket ogʻir safarlar futbolchilarning kuchini soʻndirgan edi.
"Biz suv tanaffusidan oldin gol oʻtkazib yuborishimizga oz qolgan edi. Oʻshanda omon qololmaymiz, bu halokat deb oʻyladim," deya tan oldi Tuxel. "Keyin besh nafar himoyachiga, 5-4-1 sxemasiga oʻtish kerak deb oʻyladim. Lekin bu fikr uchun biroz erta edi."
Hozirda Angliya terma jamoasi St Georgeʼs Park bazasida yigʻilib, ushbu ogʻir magʻlubiyatni atroflicha tahlil qilmoqda. Jamoa azolari mavjud xatolardan toʻgʻri xulosa chiqarib, kelgusi musobaqalarga tayyorgarlik koʻrishni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…