Entoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdi

·49·Sport
Entoni Gordon Tomas Tuxelning bahsli qaroridan hayratda qolganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona hujumchisi Entoni Gordon, Angliya terma jamoasining JCh yarim finalida Argentinaga qarshi o'yinida Tomas Tuxelning o'yin taqdirini hal qilgan bahsli taktik qarori, ya'ni o'zining gol urganidan so'ng erta almashtirilganidan hayratda qolganini bildirdi.
  • Tuxelning 5-4-1 sxemasiga o'tish qarori raqibga ustunlik berdi va natijada Angliya mag'lub bo'ldi.

Angliya terma jamoasining JCh yarim finalida Argentinaga qarshi kechgan dramatik magʻlubiyati atrofidagi muhokamalar tinmayapti. Barselona hujumchisi Entoni Gordon oʻyin taqdirini hal qilgan bahsli taktik qarorlar haqida ilk bor oʻz fikrlarini bildirib, bosh murabbiy Tomas Tuxel tomonidan erta almashtirilganidan qattiq ajratganini tan oldi. Ushbu magʻlubiyat inglizlar jamoasining yozgi mavsumdan keyin ilk bor yigʻilishida asosiy mavzu boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi tarixiy finalga chiqishiga atigi 20 daqiqa qolganida, Entoni Gordonning aniq zarbasi evaziga hisobda oldinda borayotgan edi. Biroq Tomas Tuxel ustunlikni saqlab qolish maqsadida hujumchini maydondan olib, uning oʻrniga himoyachi Ezri Konsani tushirgach, oʻyin dinamikasi keskin oʻzgardi. Ushbu ehtiyotkorona oʻzgarish raqibga bosimni kuchaytirish imkonini berdi va janubiy amerikaliklar yakunda hisobni tenglashtirib, gʻalabani ilib ketishdi.

Taktik xatolar va murabbiyning tanishuvi

Bosh murabbiy Tomas Tuxel dastlab jamoaning toʻpni ushlab tura olmaganini tanqid qilgan boʻlsa-da, keyinchalik oʻzining oʻta ehtiyotkor qarorlari biroz erta qabul qilinganini tan oldi. 5-4-1 sxemasiga oʻtish raqibga tashabbusni topshirib qoʻydi va ham muxlislarda, ham futbolchilarda tushunmovchilik keltirib chiqardi. 25 yoshli futbolchi oʻsha paytda oʻzini jismoniy va ruhiy jihatdan mukammal holatda his qilganini taʼkidladi.

"Ha, rostini aytsam, men hayratda qoldim," dedi Gordon oʻtmishdagi Nyukasl yulduzi sifatida. "Chunki men endigina gol urgandim. Men shunday oʻyinchilardanmanki, adrenalin taʼsirida harakat qilganda oʻzimni juda yaxshi koʻrsataman. Gol ursam, odatda yomon oʻyin oʻtkazmayman, chunki oʻzimga boʻlgan ishonchim osmonga koʻtariladi. Ayniqsa, oʻsha vaziyatda, shunday katta sahnada oʻzimni ajoyib his qilgandim."

Tomas Tuxelning tushuntirishi

Tomas Tuxelning oʻzi ham oʻsha paytdagi keskin bosim va jamoaning haddan tashqari charchogʻi uning qaroriga taʼsir qilganini yashirmadi. Murabbiy suv ichish tanaffusidan oldin raqib xavfli vaziyat yaratganini va jamoa jismonan qiynalib qolganini tan oldi. Havo sharoiti va ketma-ket ogʻir safarlar futbolchilarning kuchini soʻndirgan edi.

"Biz suv tanaffusidan oldin gol oʻtkazib yuborishimizga oz qolgan edi. Oʻshanda omon qololmaymiz, bu halokat deb oʻyladim," deya tan oldi Tuxel. "Keyin besh nafar himoyachiga, 5-4-1 sxemasiga oʻtish kerak deb oʻyladim. Lekin bu fikr uchun biroz erta edi."

Hozirda Angliya terma jamoasi St Georgeʼs Park bazasida yigʻilib, ushbu ogʻir magʻlubiyatni atroflicha tahlil qilmoqda. Jamoa azolari mavjud xatolardan toʻgʻri xulosa chiqarib, kelgusi musobaqalarga tayyorgarlik koʻrishni maqsad qilgan.

Entoni GordonTomas TuxelAngliya terma jamoasiBarselonaJCh yarim finali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydi20 sentabr 11:36Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Entoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadiEntoni Gordon Barselona safida ilk oʻyinini oʻtkazadi16 avgust 16:50Tomas Tuxel JCh-2026 uchun Gordonni Rashforddan ustun koʻrishi kerakTomas Tuxel JCh-2026 uchun Gordonni Rashforddan ustun koʻrishi kerak3 iyun 12:15Markus Reshford Manchester Yunaytedga qaytadimi yoki transfer qilinadimiMarkus Reshford Manchester Yunaytedga qaytadimi yoki transfer qilinadimi6 avgust 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?