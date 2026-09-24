Xiaomi 18 Pro Max flagmanining noyob shaffof versiyasi namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro Max smartfonining noyob shaffof qizil versiyasi namoyish etildi, u 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotira bilan ta'minlangan hamda 10 999 yuan narxda sotuvga chiqarildi.
- Qurilma orqa panelidagi Magic Screen qo'shimcha ekraniga ega bo'lib, unda bildirishnomalar, vidjetlar va mini-o'yinlar aks etadi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor flagman modellaridan biri boʻlgan Xiaomi 18 Pro Max smartfonining maxsus shaffof versiyasini jonli suratlarda namoyish qildi. Oʻta yuqori texnologik xususiyatlar va oʻzgacha dizayn uygʻunligini oʻzida mujassam etgan ushbu qurilma texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotira bilan jihozlangan boʻlib, uning narxi 10 999 yuanni tashkil etadi. Smartfon korpusi jozibali shaffof qizil rangda ishlangan. Maxsus maxsus plyonka hajmli teksturani hosil qilib, foydalanuvchilarga qurilmaning ichki tuzilishidagi stilizatsiyalangan elementlarni yaqindan koʻrish imkonini beradi. Shuningdek, toʻplamga qizil rangli shaffof quvvatlash moslamasi va kabel ham kiritilgan.
Ilgʻor ekran imkoniyatlari va qoʻshimcha displeySmartfonning asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning orqa panelidagi Magic Screen qoʻshimcha ekranidir. Yangi versiyada ushbu ekran yanada tekisroq boʻlib, korpusga benuqson integratsiya qilingan. Unda bildirishnomalar, vidjetlar va mini-oʻyinlar aks etadi. Sunʼiy intellektga asoslangan AI Versatile Screen funksiyasi esa shaxsiylashtirilgan kontent hamda oʻziga xos olingan oboylarni yaratishga yordam beradi.
Ishga tushish vaqtida orqa ekran uchun 100 tadan ortiq kartochkalar taqdim etilishi eʼlon qilindi. Dekabr oyining oxirida esa qurilmaga qoʻshimcha sunʼiy intellekt imkoniyatlari qoʻshilishi kutilmoqda. Asosiy SuperPixel 2.0 displeyi 4000 nit choʻqqi yorqinligi, BT.2020 qamrovi va 1–120 Hz chastotali LTPO texnologiyasi bilan taʼminlangan.
Yuqori unumdorlik va Leica kameralariQurilmaning texnik quvvati oltinchi avlodga mansub Snapdragon 8 Super Edition protsessoriga tayanadi. Shuningdek, u 8500 mA•ch sigʻimli ulkan akkumulyator, IP66, IP68 hamda IP69 darajasidagi mustahkam suv va changdan himoya standartlari hamda UWB texnologiyasi bilan jihozlangan.
Fot imkoniyatlari borasida ham model yetakchilikni qoʻldan boy bermaydi. Leica bilan hamkorlikda yaratilgan kameralar moduli 200 megapikselli asosiy datchik, 200 megapikselli periskopik televizor hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamerani oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, noyob kadrlar uchun Legendary Moment nomli yangi sunʼiy intellekt suratga olish funksiyasi ham qoʻshilgan.
Izohlar 0
…