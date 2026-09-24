Xiaomi 18 Pro Max flagmanining noyob shaffof versiyasi namoyish etildi

·32·Texno
Xiaomi 18 Pro Max flagmanining noyob shaffof versiyasi namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro Max smartfonining noyob shaffof qizil versiyasi namoyish etildi, u 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotira bilan ta'minlangan hamda 10 999 yuan narxda sotuvga chiqarildi.
  • Qurilma orqa panelidagi Magic Screen qo'shimcha ekraniga ega bo'lib, unda bildirishnomalar, vidjetlar va mini-o'yinlar aks etadi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor flagman modellaridan biri boʻlgan Xiaomi 18 Pro Max smartfonining maxsus shaffof versiyasini jonli suratlarda namoyish qildi. Oʻta yuqori texnologik xususiyatlar va oʻzgacha dizayn uygʻunligini oʻzida mujassam etgan ushbu qurilma texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotira bilan jihozlangan boʻlib, uning narxi 10 999 yuanni tashkil etadi. Smartfon korpusi jozibali shaffof qizil rangda ishlangan. Maxsus maxsus plyonka hajmli teksturani hosil qilib, foydalanuvchilarga qurilmaning ichki tuzilishidagi stilizatsiyalangan elementlarni yaqindan koʻrish imkonini beradi. Shuningdek, toʻplamga qizil rangli shaffof quvvatlash moslamasi va kabel ham kiritilgan.

Ilgʻor ekran imkoniyatlari va qoʻshimcha displey

Smartfonning asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning orqa panelidagi Magic Screen qoʻshimcha ekranidir. Yangi versiyada ushbu ekran yanada tekisroq boʻlib, korpusga benuqson integratsiya qilingan. Unda bildirishnomalar, vidjetlar va mini-oʻyinlar aks etadi. Sunʼiy intellektga asoslangan AI Versatile Screen funksiyasi esa shaxsiylashtirilgan kontent hamda oʻziga xos olingan oboylarni yaratishga yordam beradi.

Ishga tushish vaqtida orqa ekran uchun 100 tadan ortiq kartochkalar taqdim etilishi eʼlon qilindi. Dekabr oyining oxirida esa qurilmaga qoʻshimcha sunʼiy intellekt imkoniyatlari qoʻshilishi kutilmoqda. Asosiy SuperPixel 2.0 displeyi 4000 nit choʻqqi yorqinligi, BT.2020 qamrovi va 1–120 Hz chastotali LTPO texnologiyasi bilan taʼminlangan.

Yuqori unumdorlik va Leica kameralari

Qurilmaning texnik quvvati oltinchi avlodga mansub Snapdragon 8 Super Edition protsessoriga tayanadi. Shuningdek, u 8500 mA•ch sigʻimli ulkan akkumulyator, IP66, IP68 hamda IP69 darajasidagi mustahkam suv va changdan himoya standartlari hamda UWB texnologiyasi bilan jihozlangan.

Fot imkoniyatlari borasida ham model yetakchilikni qoʻldan boy bermaydi. Leica bilan hamkorlikda yaratilgan kameralar moduli 200 megapikselli asosiy datchik, 200 megapikselli periskopik televizor hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamerani oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, noyob kadrlar uchun Legendary Moment nomli yangi sunʼiy intellekt suratga olish funksiyasi ham qoʻshilgan.

XiaomiShaffof SmartfonSnapdragonLeica KameraTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro taqdim etildi: kuchli flagman va ilgʻor imkoniyatlarXiaomi 18 Pro taqdim etildi: kuchli flagman va ilgʻor imkoniyatlarBugun 03:22Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaXiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaKecha 16:25Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasi7 sentabr 13:21Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniXiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniKecha 19:53Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiXiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiKecha 13:29Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi