Garri Keyn Argentina bilan kechgan dramatik magʻlubiyat haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya terma jamoasi sardori Garri Keyn Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik mag'lubiyatni o'z faoliyatidagi eng og'riqli xotiralaridan biri deb atadi.
- Uning fikricha, bu mag'lubiyat Qatardagi penaltini o'tkazib yuborishidan ko'ra ko'proq azob bergan, chunki jamoa o'ziga xos o'yin uslubidan voz kechgan.
Bavariya hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Garri Keyn Argentina milliy jamoasidan uchralgan ogʻir magʻlubiyat uning faoliyatidagi eng ogʻriqli xotiraga aylanganini tan oldi. Ushbu dramatik alamli chiqish futbolchining xalqaro miqyosdagi faoliyatidagi eng tuban nuqta sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MetLife stadionida kechgan mundial yarim finalidagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, oradan oʻn hafta oʻtib Uch sherlar Tomas Tuxel qoʻl ostida yangi bosqichga qadam qoʻymoqda. Jamoa eʼtiborini kelgusi Millatlar ligasi hamda 2028 yilgi Yevropa chempionatiga qaratmoqda, biroq Argentina bilan boʻlgan oʻyinning ruhiy zarbasi hamon saqlanib qolmoqda.
Magʻlubiyat va uning oqibatlariQoniqarsiz natija shunchalik kuchli taʼsir qildiki, 33 yoshli hujumchi Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi hal qiluvchi final bahsini tomosha qila olmadi. Buning oʻrniga u Nyu-Yorkda golf oʻynab, xayrini chalgʻitishga majbur boʻldi. Futbolchining fikricha, bu safargi qulash Qatardagi penaltini aniq amalga oshira olmagan holatdan ham koʻra koʻproq azob bergan.
Goal.com nashri xabar berishicha, Keyn oʻz intervyusida jamoaning oʻziga xos oʻyin uslubidan voz kechgani asosiy muammo boʻlganini taʼkidladi. Oʻz prinsiplariga zid ravishda harakat qilib magʻlub boʻlish holatni yanada ogʻirlashtirganini qoʻshimcha qildi.
Kelajakdagi vazifalar va xulosalarAngliya terma jamoasining 121 ta oʻyinda maydonga tushgan tajribali sardori yirik turnirlarning hal qiluvchi bosqichlarida kuchli raqiblarga qarshi kurashishda muammolar davom etayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, bu mentalitet, shaxsiyatlar yoki maydondagi taktik yoʻnalish bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
Jamoa ichida ushbu mavzu boʻyicha chuqur muhokamalar oʻtkazilishi talab etilmoqda. Garri Keyn bu achchiq tajriba kelgusida yuqori bosim ostida oʻz oʻyin uslubini saqlab qolish uchun kuchli turtki boʻlishi lozimligini talab qilmoqda.
Izohlar 0
…