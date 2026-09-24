Garri Keyn Argentina bilan kechgan dramatik magʻlubiyat haqida gapirdi

·49·Sport
Garri Keyn Argentina bilan kechgan dramatik magʻlubiyat haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya terma jamoasi sardori Garri Keyn Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik mag'lubiyatni o'z faoliyatidagi eng og'riqli xotiralaridan biri deb atadi.
  • Uning fikricha, bu mag'lubiyat Qatardagi penaltini o'tkazib yuborishidan ko'ra ko'proq azob bergan, chunki jamoa o'ziga xos o'yin uslubidan voz kechgan.

Bavariya hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Garri Keyn Argentina milliy jamoasidan uchralgan ogʻir magʻlubiyat uning faoliyatidagi eng ogʻriqli xotiraga aylanganini tan oldi. Ushbu dramatik alamli chiqish futbolchining xalqaro miqyosdagi faoliyatidagi eng tuban nuqta sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MetLife stadionida kechgan mundial yarim finalidagi muvaffaqiyatsizlikka qaramay, oradan oʻn hafta oʻtib Uch sherlar Tomas Tuxel qoʻl ostida yangi bosqichga qadam qoʻymoqda. Jamoa eʼtiborini kelgusi Millatlar ligasi hamda 2028 yilgi Yevropa chempionatiga qaratmoqda, biroq Argentina bilan boʻlgan oʻyinning ruhiy zarbasi hamon saqlanib qolmoqda.

Magʻlubiyat va uning oqibatlari

Qoniqarsiz natija shunchalik kuchli taʼsir qildiki, 33 yoshli hujumchi Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi hal qiluvchi final bahsini tomosha qila olmadi. Buning oʻrniga u Nyu-Yorkda golf oʻynab, xayrini chalgʻitishga majbur boʻldi. Futbolchining fikricha, bu safargi qulash Qatardagi penaltini aniq amalga oshira olmagan holatdan ham koʻra koʻproq azob bergan.

Goal.com nashri xabar berishicha, Keyn oʻz intervyusida jamoaning oʻziga xos oʻyin uslubidan voz kechgani asosiy muammo boʻlganini taʼkidladi. Oʻz prinsiplariga zid ravishda harakat qilib magʻlub boʻlish holatni yanada ogʻirlashtirganini qoʻshimcha qildi.

Kelajakdagi vazifalar va xulosalar

Angliya terma jamoasining 121 ta oʻyinda maydonga tushgan tajribali sardori yirik turnirlarning hal qiluvchi bosqichlarida kuchli raqiblarga qarshi kurashishda muammolar davom etayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, bu mentalitet, shaxsiyatlar yoki maydondagi taktik yoʻnalish bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Jamoa ichida ushbu mavzu boʻyicha chuqur muhokamalar oʻtkazilishi talab etilmoqda. Garri Keyn bu achchiq tajriba kelgusida yuqori bosim ostida oʻz oʻyin uslubini saqlab qolish uchun kuchli turtki boʻlishi lozimligini talab qilmoqda.

Garri KeynArgentinaAngliyaBavariyaJCh-2026
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi20 sentabr 15:34«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi18 sentabr 13:48Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?17 iyul 13:20Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”Harry Kane alamli magʻlubiyatdan soʻng: “Ichimda boʻshliq his qilyapman”17 iyul 01:54Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratda7 sentabr 18:56Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdi16 iyul 13:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?