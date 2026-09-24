Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi

·4·Sport
Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi muvaffaqiyatli kunni o‘tkazdi. Ayniqsa, akademik eshkak eshish bo‘yicha o‘tkazilgan final bellashuvlari milliy terma jamoamiz uchun chinakam triumfga aylandi: vakillarimiz bir yo‘la ikkita kumush va bitta bronza medaliga ega chiqib, Yaponiya suv havzalarida milliy maktabimiz qudratini yana bir bor namoyish etishdi.

Erkaklar o‘rtasidagi yakkalik (M1x) dasturida mamlakatimizning tajribali vakili Shahboz Xolmurzayev shiddatli poygada marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, delegatsiyamiz hisobiga qimmatli kumush medalni yozib qo‘ydi. Juftlik bahslarida ham atletlarimiz murosasiz kurash olib borishdi: M2- dasturida Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorin tandemi finalda kumush medalni rasmiylashtirgan bo‘lsa, shu yo‘nalishda bahs olib borgan yana bir mahoratli juftligimiz — Alisher Turdiyev va Maksim Golubev dueti kuchli uchlikni yakunlab, bronza medaliga sazovor bo‘ldi. Ushbu g‘alabalar ortidan «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi jamg‘argan medallar soni jami 13 taga — 1 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronzaga yetdi.

Xo‘sh, eshkak eshuvchilarimizning ushbu triumfi umumiy medallar jadvalidagi o‘rnimizni qanday mustahkamlaydi, shohsupaga ko‘tarilgan qahramonlar keyingi olimpiya sikllarda oltin medallarni tortib olishga qodirmi va Nagoya suvlaridagi shiddat yana qanday g‘alabalarni va’da qilmoqda?

«3 ta medal, Xolmurzayev zafari va jami 13 ta sovrin»: Eshkak eshish muvaffaqiyatining 5 ta asosiy nuqtasi

Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari finallaridan eng muhim fakt va natijalar:

  • Bir kunda 3 ta medal: O‘zbekiston akademik eshkak eshish jamoasi final bahslarida 2 ta kumush va 1 ta bronza medallariga ega chiqdi;

  • Shahboz Xolmurzayevdan kumush marra: M1x yakkalik dasturida bahslashgan sportchimiz marraga 2-bo‘lib yetib kelib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • Mamatqulov va Sorindan muvaffaqiyat: M2- juftlik dasturida Mehrojbek Mamatqulov hamda Pavel Sorin tandemi kumush medalni naqd qildi;

  • Turdiyev va Golubevdan bronza yutuq: Shu yo‘nalishdagi ikkinchi juftligimiz — Alisher Turdiyev va Maksim Golubev ham sovrindorlar qatoridan joy oldi;

  • Delegatsiya hisobida 13 ta medal: Ushbu natijalardan so‘ng O‘zbekiston hisobidagi medallar 1 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronzaga yetdi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Akademik eshkak eshish bo‘yicha O‘zbekiston termasining ko‘rsatkichlari tahlili

Final dasturlari, qatnashgan sportchilar va qayd etilgan natijalar taqqosi:

Yo‘nalish va dastur

Ishtirok etgan sportchilarimiz

Qo‘lga kiritilgan medal

Raqobat darajasi va ahamiyati

M1x (Erkaklar yakkalik)

Shahboz Xolmurzayev

Kumush medal (2-o‘rin)

Qit’aning eng tezkor eshkak eshuvchilari orasida mutlaq finish

M2- (Erkaklar juftlik)

Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorin

Kumush medal (2-o‘rin)

O‘ta shiddatli sinxron harakat va yuqori tezlik samarasi

M2- (Erkaklar juftlik)

Alisher Turdiyev va Maksim Golubev

Bronza medal (3-o‘rin)

Bitta dasturda shohsupaning ikkita o‘rnini egallash natijasi

O‘zbekiston umumiy hisobi

Barcha sport turlari kesimida

13 ta medal (1-6-6)

Osiyo o‘yinlari umumjamoa hisobida barqaror o‘sish

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Nagoyadagi bu natijalar o‘zbek eshkak eshish maktabining katta sakrashi?

Xalqaro sport ekspertlari va tahlilchilarning xulosalari:

  • Bitta dasturda qo‘sh medal effekti: M2- yo‘nalishida ikkita ekipajimizning (Mamatqulov/Sorin hamda Turdiyev/Golubev) bir vaqtda podiumga chiqishi O‘zbekistonda mazkur sport turi bo‘yicha zaxira bazasi va raqobat naqadar kuchli ekanini yaqqol ko‘rsatadi;

  • Xolmurzayevning shaxsiy mahorati: M1x dasturi yakkalik bahsi bo‘lib, eshkak eshuvchidan mislsiz jismoniy chidamlilik va taktik sovuqqonlik talab qiladi; Shahboz Xolmurzayevning kumush medali uning qit’a elitasidagi o‘z o‘rnini yana bir bor mustahkamladi;

  • Suv sportida yangi bosqich: Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya kabi ushbu sportda an’anaviy kuchli hisoblangan davlatlar orasida uchta medalga ega chiqish — Parij va undan keyingi yozgi Olimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik rejasi to‘g‘ri tuzilganining amaliy isbotidir;

  • Delegatsiya ruhiyatini ko‘tarish: Kumush va bronza medallar sonining ortishi (6 tadan) terma jamoamizning medal olish ko‘lamini kengaytirib, kelgusi kunlardagi kurashlarda oltinlar seriyasini boshlab berishga kuchli ruhiy turtki beradi.

Yaponiya suv havzalarida porlagan o‘zbek sportchilari nafaqat mamlakat bayrog‘ini baland ko‘tardi, balki qit’a miqyosidagi nufuzimizni yanada yuksaltdi.

Sizningcha, eshkak eshuvchilarimizning «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasidagi bir kunlik 3 ta medali O‘zbekiston sportining suv turlaridagi yangi davrini boshlab bera oladimi? Sportchilarimizga kelgusi bosqichlarda qaysi yo‘nalishlarda oltin medallar kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘ururimiz bo‘lgan ushbu g‘alabali maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Aichi-Nagoya-2026Shahboz XolmurzayevMehrojbek Mamatqulovakademik eshkak eshish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi28 avgust 12:26Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!28 avgust 11:51Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiTarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldi1 sentabr 12:25Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!29 avgust 20:53Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?26 avgust 15:28Olti nafar sport yulduzimiz «Mard o‘g‘lon» mukofoti bilan taqdirlandiOlti nafar sport yulduzimiz «Mard o‘g‘lon» mukofoti bilan taqdirlandi29 iyun 18:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?