Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi muvaffaqiyatli kunni o‘tkazdi. Ayniqsa, akademik eshkak eshish bo‘yicha o‘tkazilgan final bellashuvlari milliy terma jamoamiz uchun chinakam triumfga aylandi: vakillarimiz bir yo‘la ikkita kumush va bitta bronza medaliga ega chiqib, Yaponiya suv havzalarida milliy maktabimiz qudratini yana bir bor namoyish etishdi.
Erkaklar o‘rtasidagi yakkalik (M1x) dasturida mamlakatimizning tajribali vakili Shahboz Xolmurzayev shiddatli poygada marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, delegatsiyamiz hisobiga qimmatli kumush medalni yozib qo‘ydi. Juftlik bahslarida ham atletlarimiz murosasiz kurash olib borishdi: M2- dasturida Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorin tandemi finalda kumush medalni rasmiylashtirgan bo‘lsa, shu yo‘nalishda bahs olib borgan yana bir mahoratli juftligimiz — Alisher Turdiyev va Maksim Golubev dueti kuchli uchlikni yakunlab, bronza medaliga sazovor bo‘ldi. Ushbu g‘alabalar ortidan «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sport delegatsiyasi jamg‘argan medallar soni jami 13 taga — 1 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronzaga yetdi.
Xo‘sh, eshkak eshuvchilarimizning ushbu triumfi umumiy medallar jadvalidagi o‘rnimizni qanday mustahkamlaydi, shohsupaga ko‘tarilgan qahramonlar keyingi olimpiya sikllarda oltin medallarni tortib olishga qodirmi va Nagoya suvlaridagi shiddat yana qanday g‘alabalarni va’da qilmoqda?
«3 ta medal, Xolmurzayev zafari va jami 13 ta sovrin»: Eshkak eshish muvaffaqiyatining 5 ta asosiy nuqtasi
Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlari finallaridan eng muhim fakt va natijalar:
Bir kunda 3 ta medal: O‘zbekiston akademik eshkak eshish jamoasi final bahslarida 2 ta kumush va 1 ta bronza medallariga ega chiqdi;
Shahboz Xolmurzayevdan kumush marra: M1x yakkalik dasturida bahslashgan sportchimiz marraga 2-bo‘lib yetib kelib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarildi;
Mamatqulov va Sorindan muvaffaqiyat: M2- juftlik dasturida Mehrojbek Mamatqulov hamda Pavel Sorin tandemi kumush medalni naqd qildi;
Turdiyev va Golubevdan bronza yutuq: Shu yo‘nalishdagi ikkinchi juftligimiz — Alisher Turdiyev va Maksim Golubev ham sovrindorlar qatoridan joy oldi;
Delegatsiya hisobida 13 ta medal: Ushbu natijalardan so‘ng O‘zbekiston hisobidagi medallar 1 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronzaga yetdi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Akademik eshkak eshish bo‘yicha O‘zbekiston termasining ko‘rsatkichlari tahlili
Final dasturlari, qatnashgan sportchilar va qayd etilgan natijalar taqqosi:
Yo‘nalish va dastur
Ishtirok etgan sportchilarimiz
Qo‘lga kiritilgan medal
Raqobat darajasi va ahamiyati
M1x (Erkaklar yakkalik)
Shahboz Xolmurzayev
Kumush medal (2-o‘rin)
Qit’aning eng tezkor eshkak eshuvchilari orasida mutlaq finish
M2- (Erkaklar juftlik)
Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorin
Kumush medal (2-o‘rin)
O‘ta shiddatli sinxron harakat va yuqori tezlik samarasi
M2- (Erkaklar juftlik)
Alisher Turdiyev va Maksim Golubev
Bronza medal (3-o‘rin)
Bitta dasturda shohsupaning ikkita o‘rnini egallash natijasi
O‘zbekiston umumiy hisobi
Barcha sport turlari kesimida
13 ta medal (1-6-6)
Osiyo o‘yinlari umumjamoa hisobida barqaror o‘sish
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega Nagoyadagi bu natijalar o‘zbek eshkak eshish maktabining katta sakrashi?
Xalqaro sport ekspertlari va tahlilchilarning xulosalari:
Bitta dasturda qo‘sh medal effekti: M2- yo‘nalishida ikkita ekipajimizning (Mamatqulov/Sorin hamda Turdiyev/Golubev) bir vaqtda podiumga chiqishi O‘zbekistonda mazkur sport turi bo‘yicha zaxira bazasi va raqobat naqadar kuchli ekanini yaqqol ko‘rsatadi;
Xolmurzayevning shaxsiy mahorati: M1x dasturi yakkalik bahsi bo‘lib, eshkak eshuvchidan mislsiz jismoniy chidamlilik va taktik sovuqqonlik talab qiladi; Shahboz Xolmurzayevning kumush medali uning qit’a elitasidagi o‘z o‘rnini yana bir bor mustahkamladi;
Suv sportida yangi bosqich: Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreya kabi ushbu sportda an’anaviy kuchli hisoblangan davlatlar orasida uchta medalga ega chiqish — Parij va undan keyingi yozgi Olimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik rejasi to‘g‘ri tuzilganining amaliy isbotidir;
Delegatsiya ruhiyatini ko‘tarish: Kumush va bronza medallar sonining ortishi (6 tadan) terma jamoamizning medal olish ko‘lamini kengaytirib, kelgusi kunlardagi kurashlarda oltinlar seriyasini boshlab berishga kuchli ruhiy turtki beradi.
Yaponiya suv havzalarida porlagan o‘zbek sportchilari nafaqat mamlakat bayrog‘ini baland ko‘tardi, balki qit’a miqyosidagi nufuzimizni yanada yuksaltdi.
Sizningcha, eshkak eshuvchilarimizning «Aichi-Nagoya-2026» musobaqasidagi bir kunlik 3 ta medali O‘zbekiston sportining suv turlaridagi yangi davrini boshlab bera oladimi? Sportchilarimizga kelgusi bosqichlarda qaysi yo‘nalishlarda oltin medallar kutmoqdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringiz va tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘ururimiz bo‘lgan ushbu g‘alabali maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…