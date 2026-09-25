Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi
Texnologiya olamida yangi davr boshlanmoqda: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google kompaniyasi oʻzining maxsus TPU-chiplari bilan jihozlangan ilk eksperimental sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Joriy yilning 1-oktabr kuni SpaceX’ning Falcon 9 raketasi yordamida pastki yeratki orbitaga yoʻl oladigan bu qurilma quyosh batareyalari yordamida quvvatlanadi. Mazkur qadam Yer sethidan tashqarida toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga qaratilgan ulkan loyihaning ilk amaliy sinovidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu missiya Google tomonidan boshlangan Project Suncatcher deb nomlangan tashabbusning birinchi bosqichi hisoblanadi. Loyihaning asosiy maqsadi kelgusida sunʼiy intellekt modellarining uzluksiz ishlashini taʼminlay oladigan orbital sunʼiy yoʻldoshlar guruhini yaratishdan iborat. Mutaxassislar fazo sharoitida sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini yoʻlga qoʻyish orqali yerusti maʼlumotlar markazlariga tushadigan yuklamani kamaytirish va yangi imkoniyatlarni ochishni maqsad qilgan.
Fazodagi sinovlar va qiyinchiliklarYerda oʻtkazilgan sinovlar jarayonida TPU-chiplari yuqori yuklamalar va kosmik radiatsiyaga bardosh bera olishini koʻrsatdi. Biroq mutaxassislar oldida turgan eng asosiy va murakkab masala bu — issiqlik rejimidir. Vaholanki, kosmik fazoda havo konveksiyasi mavjud emasligi sababli issiqlikni faqat nurlanish orqali chiqarishga toʻgʻri keladi. Shu boisdan stansiyadagi protsessorlar atigi 15 daqiqa davomida ishlay oladi, shundan soʻng esa ularni sovutish uchun vaqtincha oʻchirish talab etiladi.
Shu munosabat bilan Google fazo sharoitida issiqlik quvurlari va radiatorlardan iborat maxsus passiv tizimni sinovdan oʻtkazadi. Ushbu tizim vakuum sharoitida ortiqcha issiqlikni samarali tarqatishga moʻljallangan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, baʼzi jarayonlarni faqatgina real kosmos sharoitidagina tekshirib koʻrish mumkin, chunki laboratoriya sharoitlari orbital muhitni toʻliq takrorlay olmaydi.
Kelajakdagi rejillar va istiqbollarProject Suncatcher dasturining katta direktori Trevis Bilsning soʻzlariga koʻra, masshtabli sunʼiy intellekt hisob-kitoblari uchun kosmosni oʻzlashtirish puxta va metodik injenerlik yondashuvini talab qiladi. Birinchi uchirishdan koʻzlangan asosiy maqsad — amalda nima yaxshi ishlashini koʻrish, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan nosozlik nuqtalarini aniqlash va olingan natijalarni kelgusi missiyalarda qoʻllashdir. Ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Google kelasi yili orbitaga yana ikkita shunday sunʼiy yoʻldoshni chiqarishni rejalashtirmoqda.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, quyosh energiyasi bilan ishlaydigan va yer resurslarini band qilmaydigan orbital maʼlumotlar markazlari goyasi ilgari Ilon Mask, Jeff Bezos va Google sobiq bosh direktori Erik Shmidt kabi taniqli innovatorlar tomonidan muhokama qilingan edi. Biroq chiplarni kosmosda amaliy jihatdan sinovdan oʻtkazish jarayoni aynan hozirgi kunga kelibgina amalga oshish bosqichiga yetib keldi.
Izohlar 0
…