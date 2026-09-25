Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi

·4·Texno
Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi

Texnologiya olamida yangi davr boshlanmoqda: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google kompaniyasi oʻzining maxsus TPU-chiplari bilan jihozlangan ilk eksperimental sunʼiy yoʻldoshini orbitaga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Joriy yilning 1-oktabr kuni SpaceX’ning Falcon 9 raketasi yordamida pastki yeratki orbitaga yoʻl oladigan bu qurilma quyosh batareyalari yordamida quvvatlanadi. Mazkur qadam Yer sethidan tashqarida toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga qaratilgan ulkan loyihaning ilk amaliy sinovidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu missiya Google tomonidan boshlangan Project Suncatcher deb nomlangan tashabbusning birinchi bosqichi hisoblanadi. Loyihaning asosiy maqsadi kelgusida sunʼiy intellekt modellarining uzluksiz ishlashini taʼminlay oladigan orbital sunʼiy yoʻldoshlar guruhini yaratishdan iborat. Mutaxassislar fazo sharoitida sunʼiy intellekt hisob-kitoblarini yoʻlga qoʻyish orqali yerusti maʼlumotlar markazlariga tushadigan yuklamani kamaytirish va yangi imkoniyatlarni ochishni maqsad qilgan.

Fazodagi sinovlar va qiyinchiliklar

Yerda oʻtkazilgan sinovlar jarayonida TPU-chiplari yuqori yuklamalar va kosmik radiatsiyaga bardosh bera olishini koʻrsatdi. Biroq mutaxassislar oldida turgan eng asosiy va murakkab masala bu — issiqlik rejimidir. Vaholanki, kosmik fazoda havo konveksiyasi mavjud emasligi sababli issiqlikni faqat nurlanish orqali chiqarishga toʻgʻri keladi. Shu boisdan stansiyadagi protsessorlar atigi 15 daqiqa davomida ishlay oladi, shundan soʻng esa ularni sovutish uchun vaqtincha oʻchirish talab etiladi.

Shu munosabat bilan Google fazo sharoitida issiqlik quvurlari va radiatorlardan iborat maxsus passiv tizimni sinovdan oʻtkazadi. Ushbu tizim vakuum sharoitida ortiqcha issiqlikni samarali tarqatishga moʻljallangan. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, baʼzi jarayonlarni faqatgina real kosmos sharoitidagina tekshirib koʻrish mumkin, chunki laboratoriya sharoitlari orbital muhitni toʻliq takrorlay olmaydi.

Kelajakdagi rejillar va istiqbollar

Project Suncatcher dasturining katta direktori Trevis Bilsning soʻzlariga koʻra, masshtabli sunʼiy intellekt hisob-kitoblari uchun kosmosni oʻzlashtirish puxta va metodik injenerlik yondashuvini talab qiladi. Birinchi uchirishdan koʻzlangan asosiy maqsad — amalda nima yaxshi ishlashini koʻrish, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan nosozlik nuqtalarini aniqlash va olingan natijalarni kelgusi missiyalarda qoʻllashdir. Ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Google kelasi yili orbitaga yana ikkita shunday sunʼiy yoʻldoshni chiqarishni rejalashtirmoqda.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, quyosh energiyasi bilan ishlaydigan va yer resurslarini band qilmaydigan orbital maʼlumotlar markazlari goyasi ilgari Ilon Mask, Jeff Bezos va Google sobiq bosh direktori Erik Shmidt kabi taniqli innovatorlar tomonidan muhokama qilingan edi. Biroq chiplarni kosmosda amaliy jihatdan sinovdan oʻtkazish jarayoni aynan hozirgi kunga kelibgina amalga oshish bosqichiga yetib keldi.

GoogleSunʼiy intellektSpaceXTexnologiyalarKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadi16 sentabr 00:52SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51SpaceX Oyda sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqaruvchi zavodlar qurishni rejalashtirmoqdaSpaceX Oyda sunʼiy yoʻldoshlar ishlab chiqaruvchi zavodlar qurishni rejalashtirmoqda8 avgust 16:23NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi19 sentabr 14:53Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiIlon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladi15 avgust 11:26Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdi12 avgust 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi