O‘zbekiston delegatsiyasi Osiyo o‘yinlarida 27-medalga erishdi

·38·Sport
O‘zbekiston delegatsiyasi Osiyo o‘yinlarida 27-medalga erishdi

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 25 sentyabr kuni kumush medal bilan boshlandi.

Baydarkada eshkak eshish bo‘yicha ayollar o‘rtasida 500 metr masofaga o‘tkazilgan to‘rtlik bahsida Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich va Shahrizoda Mavlonovadan iborat kvartet marraga ikkinchi bo‘lib yetib keldi.

Natijada O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026dagi medallari soni 27 taga yetdi.

Ularning 6 tasi oltin, 13 tasi kumush va 8 tasi bronza medaldir.

O‘zbekistonning medallar hisobi

  • Oltin — 6 ta

  • Kumush — 13 ta

  • Bronza — 8 ta
    Jami — 27 ta

Shu tariqa o‘zbekistonlik sportchilar Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kunida ham medallar jamg‘armasiga navbatdagi sovrinni qo‘shdi.

Aichi-Nagoya 2026O‘zbekiston delegatsiyasiOsiyo o‘yinlariYekaterina Shubina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarida ikkinchi kumushini oldiO‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarida ikkinchi kumushini oldiBugun 11:12«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiKecha 17:28Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldiOsiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldiKecha 17:31«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdiKecha 12:04Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiYangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildi23 sentabr 16:32Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi22 sentabr 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?