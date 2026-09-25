O‘zbekiston delegatsiyasi Osiyo o‘yinlarida 27-medalga erishdi
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 25 sentyabr kuni kumush medal bilan boshlandi.
Baydarkada eshkak eshish bo‘yicha ayollar o‘rtasida 500 metr masofaga o‘tkazilgan to‘rtlik bahsida Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich va Shahrizoda Mavlonovadan iborat kvartet marraga ikkinchi bo‘lib yetib keldi.
Natijada O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026dagi medallari soni 27 taga yetdi.
Ularning 6 tasi oltin, 13 tasi kumush va 8 tasi bronza medaldir.
O‘zbekistonning medallar hisobi
Oltin — 6 ta
Kumush — 13 ta
Bronza — 8 ta
Jami — 27 ta
Shu tariqa o‘zbekistonlik sportchilar Yaponiyadagi Osiyo o‘yinlarining navbatdagi kunida ham medallar jamg‘armasiga navbatdagi sovrinni qo‘shdi.
Izohlar 0
…