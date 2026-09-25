Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinovi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi turnir favoritlaridan biri AQSH bilan to‘qnash keladi.
- Ayollar terma jamoasi esa musobaqa yetakchisi Hindiston bilan kuch sinashadi.
- Bu bahslar chempionlik taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
- O‘zbekiston-2 Niderlandiya, O‘zbekiston-3 Qirg‘iziston bilan o‘ynaydi.
Qadimiy va hamisha navqiron Samarqand shahrida o‘tkazilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi o‘zining eng hal qiluvchi, shiddatli va taqdiriy pallasiga kirdi. Bugun musobaqaning chempionlik yo‘lidagi bosh bahslari bo‘lib o‘tadigan 9-turida O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasi turnir jadvalining 1-stolida turnirning bosh favoritlaridan biri hisoblangan AQSH terma jamoasiga qarshi dona suradi. Jahon shaxmat toji va Olimpiada oltin medallari taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi ushbu superto‘qnashuvda hamyurtlarimiz birinchi bo‘lib oq donalarda harakat qilishadi.
O‘zbekiston-2 terma jamoasi ham kuchli elita vakili bo‘lgan Niderlandiyaga qarshi jiddiy imtihondan o‘tsa, O‘zbekiston-3 jamoamiz Markaziy Osiyo derbisida Qirg‘iziston termasiga qarshi bahs olib boradi.
Ayollar o‘rtasidagi 9-tur bahslari esa yanada ulkan dramatizmni va’da qilmoqda: O‘zbekiston xotin-qizlar terma jamoasi 1-stolda musobaqa yetakchisi bo‘lgan Hindistonning qudratli termasiga qarshi og‘ir safar bahsidek qora donalarda jangga kirishadi. O‘zbekiston ayollar 2-jamoasi Islandiya bilan kuch sinashsa, qizlarimizning 3-jamoasi Yevropaning nomdor Italiya termasini sinovdan o‘tkazadi. Bundan tashqari, 9-tur doirasida Hindiston – Germaniya, Fransiya – Xitoy hamda prinsipial Ozarbayjon – Armaniston bahslari jahon shaxmat ahlining diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Xo‘sh, Nodirbek Abdusattorov va jamoadoshlari AQSHning yulduzli legioniga qarshi qanday strategik tayyorgarlik ko‘rdi, 1-stoldagi g‘alaba chempionlik yo‘lagini ochadimi va qizlarimiz Hindiston sensatsiyasini to‘xtata oladimi?
«AQSH bilan superjang, Hindiston sinovi va 1-stol dramasi»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqand Olimpiadasining 9-turi oldidan eng muhim fakt va kutiluvchi voqealar:
Olimpiada finaliga teng bahs: O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 9-turning markaziy uchrashuvida AQSH bilan chempionlik taqdirini hal qiluvchi bahsga kirishadi;
Oq donalar ustunligi: Erkaklar jamoamiz 1- va 3-taxtalarda oq donalarda o‘ynash imtiyoziga ega bo‘ladi;
Ayollarning «Hindiston imtihoni»: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi 1-stolda turnir favoriti Hindiston termasi bilan qora donalarda to‘qnash keladi;
Yoshlar va zaxira jamoalari faolligi: O‘zbekiston-2 jamoasi Niderlandiya bilan, O‘zbekiston-3 esa Qirg‘iziston bilan kuch sinashadi;
Jahon shaxmatida parallel derbilar: Musobaqada Hindiston – Germaniya, Fransiya – Xitoy va Ozarbayjon – Armaniston kabi superjuftliklar parallel kurash olib boradi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand-2026): 9-turning markaziy juftliklari jadvali
Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi 9-turning eng qiziqarli to‘qnashuvlari tasnifi:
Yo‘nalish va bosqich
Oq donalarda o‘ynovchi jamoa (White)
Qora donalarda o‘ynovchi jamoa (Black)
Bahsning turnir ahamiyati va maqomi
Erkaklar (1-stol)
O‘zbekiston
AQSH
Oltin medallar taqdirini hal etuvchi mutlaq final bahsi
Erkaklar (2-stol)
O‘zbekiston-2
Niderlandiya
Top-10 sari kurash, Anish Giri jamoasiga qarshi sinov
Erkaklar (3-stol)
Qirg‘iziston
O‘zbekiston-3
Markaziy Osiyoning prinsipial derbisi
Erkaklar (Top bahslar)
Hindiston / Fransiya
Germaniya / Xitoy
Yetakchilar poygasidagi ochkolar uchun qizg‘in jang
Ayollar (1-stol)
Hindiston
O‘zbekiston
Ayollar o‘rtasidagi oliy darajadagi chempionlik to‘qnashuvi
Ayollar (2-stol)
Islandiya
O‘zbekiston-2
Yevropaning qattiq himoyasiga qarshi yoshlar bahsi
Ayollar (3-stol)
O‘zbekiston-3
Italiya
Tajribali Italiya jamoasiga qarshi jiddiy bellashuv
Shaxmat ekspertizasi va tahlil: Nega 9-tur turnirning bosh hal qiluvchi nuqtasi?
Xalqaro grossmeysterlar, FIDЕ tahlilchilari va murabbiylar shtabining xulosalari:
«O‘zbekiston — AQSH to‘qnashuvi»ning strategik qiymati: Shaxmat Olimpiadalarida 9, 10 va 11-turlar odatda medallarning asl egalarini saralab beradi; O‘zbekiston va AQSH — dunyo reytingi va tarkib jihatdan musobaqaning bosh da’vogarlari sanaladi; Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yaqubboyev va Shamsiddin Vohidovlardan iborat jamoamiz AQSHning supergrossmeysterlari (Karuana, So, Aronyan va boshqalar)ga qarshi o‘z vatanimizda, Samarqand arenasida mutlaq psixologik ustunlikka ega;
Oq donalar faktori va taxtalar taktikasi: Birinchi jamoamizning oq donalarda (1- va 3-taxtalar) boshlashi murabbiylar Vladimir Kramnik yoki Rustam Qosimjonov uslubidagi debyut tayyorgarligini maksimal qo‘llash imkonini beradi; 1-taxtada Nodirbek Abdusattorovning bosimi jamoaga ruhiy ustunlik berishi mumkin;
Ayollar bahsidagi matonat sinovi: Afsonaviy Hindiston ayollar jamoasi musobaqaning eng muvozanatli va kuchli tarkibiga ega; qizlarimiz uchun qora donalarda kamida durang qayd etish va qanotlarda qarshi hujum uyushtirish ulkan muvaffaqiyat va medallar eshigini ochadi;
Parallel juftliklar ta’siri: Erkaklar o‘rtasida Hindistonning Germaniya bilan, Fransiyaning Xitoy bilan to‘qnash kelishi yetakchilar guruhida ochkolar yo‘qotilishi muqarrarligini ko‘rsatadi; agar vakillarimiz AQSHni yengishga muvaffaq bo‘lsa, yakkapeshqadam bo‘lib olish imkoniyati keskin oshadi.
Samarqand zaminida kechayotgan ushbu aql jangida bugun milliy jamoalarimiz o‘z matonati va mahoratini ko‘rsatib, O‘zbekistonning butunjahon shaxmat poytaxti ekanini yana bir bor isbotlashiga ishonch komil.
Sizningcha, O‘zbekiston — AQSH bahsida Nodirbek Abdusattorov va jamoadoshlari necha ochko jamg‘arib, tarixiy g‘alabani qo‘lga kirita oladi? Ayollar terma jamoamizning kuchli Hindistonga qarshi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z prognoz va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqand Olimpiadasining taqdiriy tur tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…