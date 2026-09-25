Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinovi

·45·Sport
Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinovi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turida O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi turnir favoritlaridan biri AQSH bilan to‘qnash keladi.
  • Ayollar terma jamoasi esa musobaqa yetakchisi Hindiston bilan kuch sinashadi.
  • Bu bahslar chempionlik taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
  • O‘zbekiston-2 Niderlandiya, O‘zbekiston-3 Qirg‘iziston bilan o‘ynaydi.

Qadimiy va hamisha navqiron Samarqand shahrida o‘tkazilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi o‘zining eng hal qiluvchi, shiddatli va taqdiriy pallasiga kirdi. Bugun musobaqaning chempionlik yo‘lidagi bosh bahslari bo‘lib o‘tadigan 9-turida O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasi turnir jadvalining 1-stolida turnirning bosh favoritlaridan biri hisoblangan AQSH terma jamoasiga qarshi dona suradi. Jahon shaxmat toji va Olimpiada oltin medallari taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi ushbu superto‘qnashuvda hamyurtlarimiz birinchi bo‘lib oq donalarda harakat qilishadi.

O‘zbekiston-2 terma jamoasi ham kuchli elita vakili bo‘lgan Niderlandiyaga qarshi jiddiy imtihondan o‘tsa, O‘zbekiston-3 jamoamiz Markaziy Osiyo derbisida Qirg‘iziston termasiga qarshi bahs olib boradi.

Ayollar o‘rtasidagi 9-tur bahslari esa yanada ulkan dramatizmni va’da qilmoqda: O‘zbekiston xotin-qizlar terma jamoasi 1-stolda musobaqa yetakchisi bo‘lgan Hindistonning qudratli termasiga qarshi og‘ir safar bahsidek qora donalarda jangga kirishadi. O‘zbekiston ayollar 2-jamoasi Islandiya bilan kuch sinashsa, qizlarimizning 3-jamoasi Yevropaning nomdor Italiya termasini sinovdan o‘tkazadi. Bundan tashqari, 9-tur doirasida Hindiston – Germaniya, Fransiya – Xitoy hamda prinsipial Ozarbayjon – Armaniston bahslari jahon shaxmat ahlining diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Xo‘sh, Nodirbek Abdusattorov va jamoadoshlari AQSHning yulduzli legioniga qarshi qanday strategik tayyorgarlik ko‘rdi, 1-stoldagi g‘alaba chempionlik yo‘lagini ochadimi va qizlarimiz Hindiston sensatsiyasini to‘xtata oladimi?

«AQSH bilan superjang, Hindiston sinovi va 1-stol dramasi»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqand Olimpiadasining 9-turi oldidan eng muhim fakt va kutiluvchi voqealar:

  • Olimpiada finaliga teng bahs: O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi 9-turning markaziy uchrashuvida AQSH bilan chempionlik taqdirini hal qiluvchi bahsga kirishadi;

  • Oq donalar ustunligi: Erkaklar jamoamiz 1- va 3-taxtalarda oq donalarda o‘ynash imtiyoziga ega bo‘ladi;

  • Ayollarning «Hindiston imtihoni»: O‘zbekiston ayollar milliy jamoasi 1-stolda turnir favoriti Hindiston termasi bilan qora donalarda to‘qnash keladi;

  • Yoshlar va zaxira jamoalari faolligi: O‘zbekiston-2 jamoasi Niderlandiya bilan, O‘zbekiston-3 esa Qirg‘iziston bilan kuch sinashadi;

  • Jahon shaxmatida parallel derbilar: Musobaqada Hindiston – Germaniya, Fransiya – Xitoy va Ozarbayjon – Armaniston kabi superjuftliklar parallel kurash olib boradi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand-2026): 9-turning markaziy juftliklari jadvali

Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinovi

Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi 9-turning eng qiziqarli to‘qnashuvlari tasnifi:

Yo‘nalish va bosqich

Oq donalarda o‘ynovchi jamoa (White)

Qora donalarda o‘ynovchi jamoa (Black)

Bahsning turnir ahamiyati va maqomi

Erkaklar (1-stol)

O‘zbekiston

AQSH

Oltin medallar taqdirini hal etuvchi mutlaq final bahsi

Erkaklar (2-stol)

O‘zbekiston-2

Niderlandiya

Top-10 sari kurash, Anish Giri jamoasiga qarshi sinov

Erkaklar (3-stol)

Qirg‘iziston

O‘zbekiston-3

Markaziy Osiyoning prinsipial derbisi

Erkaklar (Top bahslar)

Hindiston / Fransiya

Germaniya / Xitoy

Yetakchilar poygasidagi ochkolar uchun qizg‘in jang

Ayollar (1-stol)

Hindiston

O‘zbekiston

Ayollar o‘rtasidagi oliy darajadagi chempionlik to‘qnashuvi

Ayollar (2-stol)

Islandiya

O‘zbekiston-2

Yevropaning qattiq himoyasiga qarshi yoshlar bahsi

Ayollar (3-stol)

O‘zbekiston-3

Italiya

Tajribali Italiya jamoasiga qarshi jiddiy bellashuv

Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinovi

Shaxmat ekspertizasi va tahlil: Nega 9-tur turnirning bosh hal qiluvchi nuqtasi?

Xalqaro grossmeysterlar, FIDЕ tahlilchilari va murabbiylar shtabining xulosalari:

  • «O‘zbekiston — AQSH to‘qnashuvi»ning strategik qiymati: Shaxmat Olimpiadalarida 9, 10 va 11-turlar odatda medallarning asl egalarini saralab beradi; O‘zbekiston va AQSH — dunyo reytingi va tarkib jihatdan musobaqaning bosh da’vogarlari sanaladi; Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yaqubboyev va Shamsiddin Vohidovlardan iborat jamoamiz AQSHning supergrossmeysterlari (Karuana, So, Aronyan va boshqalar)ga qarshi o‘z vatanimizda, Samarqand arenasida mutlaq psixologik ustunlikka ega;

  • Oq donalar faktori va taxtalar taktikasi: Birinchi jamoamizning oq donalarda (1- va 3-taxtalar) boshlashi murabbiylar Vladimir Kramnik yoki Rustam Qosimjonov uslubidagi debyut tayyorgarligini maksimal qo‘llash imkonini beradi; 1-taxtada Nodirbek Abdusattorovning bosimi jamoaga ruhiy ustunlik berishi mumkin;

  • Ayollar bahsidagi matonat sinovi: Afsonaviy Hindiston ayollar jamoasi musobaqaning eng muvozanatli va kuchli tarkibiga ega; qizlarimiz uchun qora donalarda kamida durang qayd etish va qanotlarda qarshi hujum uyushtirish ulkan muvaffaqiyat va medallar eshigini ochadi;

  • Parallel juftliklar ta’siri: Erkaklar o‘rtasida Hindistonning Germaniya bilan, Fransiyaning Xitoy bilan to‘qnash kelishi yetakchilar guruhida ochkolar yo‘qotilishi muqarrarligini ko‘rsatadi; agar vakillarimiz AQSHni yengishga muvaffaq bo‘lsa, yakkapeshqadam bo‘lib olish imkoniyati keskin oshadi.

Samarqand zaminida kechayotgan ushbu aql jangida bugun milliy jamoalarimiz o‘z matonati va mahoratini ko‘rsatib, O‘zbekistonning butunjahon shaxmat poytaxti ekanini yana bir bor isbotlashiga ishonch komil.

Sizningcha, O‘zbekiston — AQSH bahsida Nodirbek Abdusattorov va jamoadoshlari necha ochko jamg‘arib, tarixiy g‘alabani qo‘lga kirita oladi? Ayollar terma jamoamizning kuchli Hindistonga qarshi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z prognoz va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqand Olimpiadasining taqdiriy tur tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Samarqand 2026Olimpiada shaxmatNodirbek AbdusattorovO‘zbekiston shaxmat jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi21 sentabr 10:2446-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi16 sentabr 23:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 8-tur bahslari start olmoqda: barcha juftliklar tahliliButunjahon shaxmat Olimpiadasida 8-tur bahslari start olmoqda: barcha juftliklar tahliliKecha 10:48Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?19 sentabr 10:48Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!22 sentabr 13:26Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariOlimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari23 sentabr 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?