Saida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildi

·50·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildi

O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSHda Jahon savdo tashkiloti (JST) bosh direktori Ngozi Okonjo-Iveala bilan uchrashdi.

Uchrashuvda O‘zbekistonning JSTga a’zo bo‘lish jarayonining hozirgi bosqichi va oldinda turgan yakuniy vazifalar muhokama qilindi.

Saida Mirziyoyeva bu haqda Telegram kanalida ma’lum qilib, Ngozi Okonjo-Ivealaga O‘zbekistonga ko‘rsatayotgan doimiy qo‘llab-quvvatlovi va ekspertlik ko‘magi uchun minnatdorlik bildirdi.

Saida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildi

«Bu yo‘lning katta qismini bosib o‘tdik. Bundan keyin shahdimizni susaytirmasdan, boshlangan ishni nihoyasiga yetkazishimiz juda muhim», — dedi Saida Mirziyoyeva.

O‘zbekiston JSTga a’zo bo‘lishning yakuniy bosqichida

JSTning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonning qo‘shilish jarayoni doirasida 2026 yil sentyabrda Toshkentda davlat savdosi va subsidiyalar bo‘yicha maxsus seminar o‘tkazilmoqda. U JSTga qo‘shilish bo‘yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichiga tayyorgarlik bilan bog‘liq.

JST bosh direktori Ngozi Okonjo-Iveala ham 2026 yil mart oyida O‘zbekistonni joriy yilda tashkilotga a’zo bo‘lishi mumkin bo‘lgan davlatlar qatorida tilga olgan edi.

Saida Mirziyoyeva JST rahbari bilan muhim masalani muhokama qildi

Shu nuqtayi nazardan, Saida Mirziyoyevaning AQSHdagi uchrashuvi O‘zbekistonning JSTga integratsiya jarayonida yakuniy vazifalarga e’tibor kuchaygan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda.

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xabarni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Saida MirziyoyevaNgozi Okonjo-IvealaJahon savdo tashkilotiToshkent 2026 seminar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiXitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdi12 avgust 19:55Sanitariya va fitosanitariya choralari to‘g‘risidagi qonun muhokama qilindiSanitariya va fitosanitariya choralari to‘g‘risidagi qonun muhokama qilindi18 may 21:52O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?22 sentabr 11:03Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Kecha 12:56Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablarSaida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablar15 sentabr 22:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari