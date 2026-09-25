O‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarida ikkinchi kumushini oldi
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir medalga ega bo‘ldi.
Kanoeda eshkak eshish bo‘yicha Vladlen Denisov 500 metr masofaga yakkalik bahsida kumush medalni qo‘lga kiritdi. U final marrasiga ikkinchi bo‘lib yetib keldi.
Denisov uchun bu Aichi-Nagoya-2026dagi ikkinchi kumush medal bo‘ldi. Sportchi avvalroq xuddi shu masofaga juftlik bahsida Artur Guliyev bilan birga ikkinchi o‘rinni egallagan edi.
Shu tariqa O‘zbekiston delegatsiyasining Osiyo o‘yinlaridagi medallari soni 28 taga yetdi.
Oltin — 6 ta
Kumush — 14 ta
Bronza — 8 ta
Vladlen Denisovning ikki kumush medali esa O‘zbekistonning baydarka va kanoeda eshkak eshishdagi muvaffaqiyatli ishtirokini yana bir bor namoyon etdi.
Izohlar 0
…